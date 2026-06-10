Kaulitz-Brüder lästern über "unsympathische" Promis: "Nicht dass wir uns in den Salat setzen ..."

Deutliche Worte von Bill Kaulitz: Im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" spricht der Tokio-Hotel-Star unverblümt über sein Verhältnis zu anderen Prominenten. Sein Fazit: "Die meisten Promis, die ich treffe (...) sind mir unsympathisch". Er hänge "nicht gern mit Prominenten rum". Eine Aussage, die sein Zwillingsbruder Tom Kaulitz sofort unterschreibt. "Geht mir auch so", stellt er klar.

Dabei liegt das Problem für Bill offenbar nicht nur an den Menschen selbst. Gespräche mit anderen Stars würden schnell ihren Reiz verlieren. Sobald er sich mit Prominenten unterhalte, werde es oft "irgendwie 'joblich'". Damit meint er offenbar, dass sich Gespräche vor allem um die Arbeit drehen.

Bill hakt bei seinem Bruder nach: "Bist du so richtig gut befreundet mit einem Promi? Ich nicht". Tom reagiert zunächst vorsichtig und scherzt: "Nicht, dass wir und jetzt irgendwie in den Salat setzen!" Doch am Ende kommen beide zum gleichen Schluss.

Kaulitz-Zwillinge: Bei einem Promi-Gastgeber "darf gar kein Normaler kommen" Zwar gebe es viele Prominente, die sie mögen, wirklich enge Freundschaften seien daraus jedoch nie entstanden. Bill sei bereits seine "Liste" durchgegangen, finde aber niemanden, mit dem er "so richtig eng" befreundet sei. Tom bestätigt: "Meine engsten Freunde sind es nicht".

Besonders wenig Begeisterung zeigt Bill, wenn er neue Gesichter aus der Promiwelt kennenlernt. Oft verlaufe das Kennenlernen enttäuschend. Tom erinnert sich in diesem Zusammenhang an einen Besuch bei einem prominenten Gastgeber, bei dem offenbar ein unausgesprochenes Gesetz galt: "Da darf gar kein Normaler kommen".

Eine Haltung, welche die 36 Jahre alten Zwillingsbrüder kritisch sehen. Bill berichtet, dass viele Stars lieber "unter Prominenten bleiben". Für Tom ist klar: Mit solchen Kreisen wolle er "nichts zu tun haben".

Tom Kaulitz von Promi-Austausch gelangweilt – nur bei Heidi Klum ist es anders Doch warum ticken die Kaulitz-Brüder anders? Tom glaubt, dass viele Prominente ähnliche Lebensgeschichten teilen und deshalb oft dieselben Themen besprechen. Das langweile ihn "direkt". Stattdessen suche er den Austausch mit Menschen außerhalb der eigenen Bubble. "Ich finde es interessant, mich mit Menschen auszutauschen, deren Welt ich nicht kenne", erklärt er. Eine Ausnahme gibt es allerdings: seine Frau Heidi Klum. Bei ihr sei das etwas völlig anderes.

Für zwei Wunschfreundschaften würden die Brüder allerdings gerne eine Ausnahme machen: Adele und Khloé Kardashian stehen ganz oben auf ihrer Liste.

Zum Schluss des Austauschs wird es noch einmal persönlich. Während Tom sein Glück mit einem der bekanntesten Models der Welt gefunden hat, behauptet Bill über sein Liebesleben, er habe sich bislang nie "privat in einen Promi verliebt". Seine inzwischen beendete Beziehung zum Sänger und Reality-Darsteller Marc Eggers (39) hat Bill Kaulitz offenbar nicht unter "Promi" verbucht.