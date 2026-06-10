Home News Star-News

Kaulitz-Brüder lästern über "unsympathische" Promis: "Nicht dass wir uns in den Salat setzen ..."

Prominente Distanz

Kaulitz-Brüder lästern über "unsympathische" Promis: "Nicht dass wir uns in den Salat setzen ..."

10.06.2026, 11.03 Uhr
Bill und Tom Kaulitz nehmen kein Blatt vor den Mund, wenn es um die Promi-Welt geht. In ihrem Podcast verrieten sie nun, warum sie sich unter anderen Stars oft fehl am Platz fühlen.
Bill und Tom Kaulitz
In ihrem Podcast "Kaulitz Hills" sprechen Bill (links) und Tom Kaulitz offen darüber, dass sie sich unter anderen Promis oft fehl am Platz fühlen.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Gerald Matzka

Deutliche Worte von Bill Kaulitz: Im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" spricht der Tokio-Hotel-Star unverblümt über sein Verhältnis zu anderen Prominenten. Sein Fazit: "Die meisten Promis, die ich treffe (...) sind mir unsympathisch". Er hänge "nicht gern mit Prominenten rum". Eine Aussage, die sein Zwillingsbruder Tom Kaulitz sofort unterschreibt. "Geht mir auch so", stellt er klar.

Dabei liegt das Problem für Bill offenbar nicht nur an den Menschen selbst. Gespräche mit anderen Stars würden schnell ihren Reiz verlieren. Sobald er sich mit Prominenten unterhalte, werde es oft "irgendwie 'joblich'". Damit meint er offenbar, dass sich Gespräche vor allem um die Arbeit drehen.

Bill hakt bei seinem Bruder nach: "Bist du so richtig gut befreundet mit einem Promi? Ich nicht". Tom reagiert zunächst vorsichtig und scherzt: "Nicht, dass wir und jetzt irgendwie in den Salat setzen!" Doch am Ende kommen beide zum gleichen Schluss.

Derzeit beliebt:
>>Stefan Mross spricht über seinen großen Lebenstraum nach "Immer wieder sonntags"
>>Fanmeilen, Biergärten, Nachtspiele: So anders wird Public Viewing 2026
>>Dieser Auftritt im Megapark wurde für Isi Glück besonders unangenehm
>>Neue Details zu "Wetten, dass..?" mit Kaulitz-Brüdern: Das ändert sich

Kaulitz-Zwillinge: Bei einem Promi-Gastgeber "darf gar kein Normaler kommen"

Zwar gebe es viele Prominente, die sie mögen, wirklich enge Freundschaften seien daraus jedoch nie entstanden. Bill sei bereits seine "Liste" durchgegangen, finde aber niemanden, mit dem er "so richtig eng" befreundet sei. Tom bestätigt: "Meine engsten Freunde sind es nicht".

Besonders wenig Begeisterung zeigt Bill, wenn er neue Gesichter aus der Promiwelt kennenlernt. Oft verlaufe das Kennenlernen enttäuschend. Tom erinnert sich in diesem Zusammenhang an einen Besuch bei einem prominenten Gastgeber, bei dem offenbar ein unausgesprochenes Gesetz galt: "Da darf gar kein Normaler kommen".

Eine Haltung, welche die 36 Jahre alten Zwillingsbrüder kritisch sehen. Bill berichtet, dass viele Stars lieber "unter Prominenten bleiben". Für Tom ist klar: Mit solchen Kreisen wolle er "nichts zu tun haben".

Tom Kaulitz von Promi-Austausch gelangweilt – nur bei Heidi Klum ist es anders

Doch warum ticken die Kaulitz-Brüder anders? Tom glaubt, dass viele Prominente ähnliche Lebensgeschichten teilen und deshalb oft dieselben Themen besprechen. Das langweile ihn "direkt". Stattdessen suche er den Austausch mit Menschen außerhalb der eigenen Bubble. "Ich finde es interessant, mich mit Menschen auszutauschen, deren Welt ich nicht kenne", erklärt er. Eine Ausnahme gibt es allerdings: seine Frau Heidi Klum. Bei ihr sei das etwas völlig anderes.

Für zwei Wunschfreundschaften würden die Brüder allerdings gerne eine Ausnahme machen: Adele und Khloé Kardashian stehen ganz oben auf ihrer Liste.

Zum Schluss des Austauschs wird es noch einmal persönlich. Während Tom sein Glück mit einem der bekanntesten Models der Welt gefunden hat, behauptet Bill über sein Liebesleben, er habe sich bislang nie "privat in einen Promi verliebt". Seine inzwischen beendete Beziehung zum Sänger und Reality-Darsteller Marc Eggers (39) hat Bill Kaulitz offenbar nicht unter "Promi" verbucht.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"Muss immer erst etwas passieren": Lola Weippert berichtet von Stalker vor ihrer Tür
Stalker-Erlebnis
Lola Weippert
Hella von Sinnen packt im neuen Podcast aus: "Meine Wut verdampft nicht"
Im Interview
Hella von Sinnen
Trotz Unfall: Hella von Sinnen lässt sich nicht bremsen
Private Einblicke der Entertainerin
Hella von Sinnen
"Noch nie so verzweifelt": Dieses Interview mit Til Schweiger verfolgt Ina Müller bis heute
Kein leichtes Gespräch
Ina Müller
"Was ist das für ein Vollpfosten": Mike Krügers Frau ließ ihn beim ersten Kennenlernen abblitzen
Holpriger Start
Mike Krüger und seine Ehefrau Birgit
Schlager-Ikone Howard Carpendale warnt Helene Fischer: "Verkaufe Sex nicht auf der Bühne!"
Pikanter Ratschlag
Helene Fischer und Howard Carpendale auf der Bühne.
Campino will bei diesem "Geblöke nicht mitmachen"
Campino kritisiert Politik
Campino / Friedrich Merz
Ex-WWM-Kandidat Aaron Troschke spricht über seinen riesigen YouTube-Erfolg
YouTube-Millionär
Aaron Troschke
Bill Kaulitz: "Die Bachelors" sehen aus wie KI-Männer - und sind wunderschön!
Kaulitz-Kontroverse
Tom und Bill Kaulitz
"Let's Dance"-Star Sharon Battiste teilt diskriminierende Kindheitserfahrung
"bis heute nicht vergessen"
Sharon Battiste
ARD, ZDF, MagentaTV: So läuft die Fußball-WM 2026 im Fernsehen
XXL-WM 2026
Julian Nagelsmann
ARD-Stimme Tom Bartels: Zwischen Selbstkritik und unvergesslichen Fußballmomenten
Reflektion eines Sport-Kommentators
Sport-Kommentator Tom Bartels
Die Legenden des deutschen Fußballs: Von Matthäus bis Götze
Deutschlands WM-Helden
Lothar Matthäus trägt ein Deutschland-Trikot und spielt den Ball.
Unterhose und Co.: Auf diese Show-Rituale schwören die Schlagerstars
Aberglaube im Rampenlicht
Florian Silbereisen und Andy Borg auf der Bühne.
Genf im Fokus: 3sat-Doku zeigt Kriminalität hinter der internationalen Fassade
"Genf – Stadt der Sünde?"
Genf - Stadt der Sünde?
"Die Bachelors" bei RTL: Alle Infos zu Sebastian Paul, Tim Reitz und den Kandidatinnen
Kuppel-Format
Die Bachelors
True Crime im ZDF: Sven Voss beleuchtet zwei neue spannende Fälle
"XY gelöst"
"XY gelöst"
WM 2026: ARD-Doku beleuchtet Gastgeber, DFB-Quartier und Kritik am Turnier
"WM-Wahnsinn und Titelträume"
WM-Wahnsinn und Titelträume
"Kapitän Kimmich" in der ZDF-Mediathek: Doku zeigt den Vertragskrimi beim FC Bayern
Intime Einblicke
FC Bayern München Attends Oktoberfest
Sebastian Pufpaff über Stefan Raab: Darum krachte es hinter den Kulissen von "TV total"
Hitzige Details
Sebastian Pufpaff
Er spielte in "Das Wunder von Bern" – heute moderiert Louis Klamroth "Hart aber fair"
Jüngster Polittalk-Moderator Deutschlands
Das Wunder von Bern (2003)
Skandal-"Tatort" fliegt aus dem Programm: Schauspielerin zeigt sich empört
"Tatort: Reifeprüfung"
Judy Winter spricht.
"So etwas macht man nicht": Stefan Mross rechnet mit der ARD ab
Show-Aus
Stefan Mross mit einem ernsten Blick bei seiner Sendung.
"Anstößige Inhalte": YouTube entfernt Video von Barbara Schöneberger
YouTube-Bann
Barbara Schöneberger
Robert Andrich: Vom DFB-Spieler zum TV-Experten bei MagentaTV
WM-Auftakt
Robert Andrich
"Ich tue mich schwer": Helene Fischer offen wie selten vor Tourstart
Zweifache Mutter geht auf Tour
Helene Fischer in einer Nahaufnahme schaut ernst.
He-Man ist zurück: Der neue "Masters of the Universe"-Film setzt auf Nostalgie
Kino-Comeback
Masters of the Universe
H.P. Baxxter teilt privaten Moment mit seiner 37 Jahre jüngeren Ehefrau
Seltenes Pärchenfoto
H.P. Baxxter
Ballermann-Star Mia Julia macht Depressionen und Endometriose öffentlich
Mentale Erkrankung
Mia Julia Brückner
Karel Gotts Tochter veröffentlicht erste Single – und spricht über ihr berühmtes Erbe
Musikalischer Neuanfang
Karel Gott