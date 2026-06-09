Er schrieb Hits für Dua Lipa und Britney Spears: Talay Riley mit 35 Jahren gestorben

Der britische Songwriter Talay Riley, der unter anderem Songtexte für Dua Lipa, Jason Derulo und Britney Spears verfasste, ist im Alter von 35 Jahren gestorben. Nach seinem Tod hat die Londoner Polizei Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts aufgenommen.

Das ist bislang über den Tod von Talay Riley bekannt Wie die Metropolitan Police mitteilte, wurde Mark Orabiy, wie Riley mit bürgerlichem Namen heißt, am Freitagmorgen, 5. Juni, mit Stichverletzungen im Garten eines Londoner Wohnhauses aufgefunden. Vor Ort konnte jedoch nur noch sein Tod festgestellt werden. Ein zweites Opfer habe ebenfalls Stichverletzungen erlitten und sei zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Noch am selben Tag nahm die Polizei drei Personen fest. Ein 27 Jahre alter Mann wurde inzwischen gegen Kaution entlassen, ein weiterer Mann (25) sowie eine Frau (24) kamen nach den Befragungen der Polizei wieder frei. Die Ermittlungen laufen derweil weiter. Die zuständige Ermittlerin erklärte gegenüber der BBC, die Nachforschungen kämen "zügig voran".

Talay Riley arbeitete mit Dua Lipa, Britney Spears und Jason Derulo Auf Instagram nahm Rileys Bruder Michael Orabiyi, der ebenfalls als Songwriter unter dem Künstlernamen Scribz Riley tätig ist, mit emotionalen Worten Abschied von seinem Bruder. Unter einem Beitrag mit mehreren gemeinsamen Fotos schrieb er: "Mein Herz ist gebrochen! Es fühlt sich nicht real an. Es fühlt sich an wie ein böser Traum. Kurz bevor er einschlief, sprachen wir über die Zukunft, darüber, positiv zu bleiben, und über all das, was wir noch vor uns hatten. Ich hätte nie gedacht, dass das unser letztes Gespräch sein würde."

Er beschreibt Riley als Menschen mit einem "der reinsten Herzen, die ich je gekannt habe". Sein Bruder habe viele Menschen durch seine Musik, seine Großzügigkeit und seine Persönlichkeit geprägt, so schreibt Michael Orabiyi.

Sein Bruder Mark Orabiyi machte erstmals 2009 mit seiner künstlerischen Arbeit auf sich aufmerksam, als er gemeinsam mit dem Grime-Rapper Chip an dem Album "I Am Chipmunk" arbeitete. In den folgenden Jahren schrieb Talay Riley auch an Texten für weitere große Stars wie Dua Lipa ("Last Dance"), Britney Spears ("Clumsy") oder Jason Derulo ("If It Ain"t Love") mit. Für das Lied "Lights On" von H.E.R.s erhielt Riley einen Grammy.