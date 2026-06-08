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"Muss immer erst etwas passieren": Lola Weippert berichtet von Stalker vor ihrer Tür

Stalker-Erlebnis

"Muss immer erst etwas passieren": Lola Weippert berichtet von Stalker vor ihrer Tür

08.06.2026, 10.05 Uhr
von Paulina Meissner
Ein unbekannter Besucher vor der eigenen Tür wird für Lola Weippert zum Albtraum. Im Podcast schildert sie, warum diese Begegnung tiefe Spuren hinterließ.
Lola Weippert
In ihrem Podcast "Schön laut" hat Moderatorin Lola Weippert über ihre Erfahrungen mit einem Stalker gesprochen.  Fotoquelle: 2022 Getty Images/Joshua Sammer

In ihrem Podcast "Schön laut" hat Lola Weippert von einer verstörenden Stalker-Erfahrung erzählt: Mitten in der Nacht stand plötzlich ein fremder Mann vor ihrer Wohnungstür – später kam heraus, dass er ihr offenbar schon länger nachstellte.

Lola Weippert (30) und Vanessa Mai (34) stehen beide seit Jahren in der Öffentlichkeit. In der neuen Folge ihres Podcasts "Schön laut" haben die Moderatorin und die Sängerin nun über die Schattenseiten der Showbranche gesprochen und die Frage beantwortet, ob sie ihren Schritt ins Rampenlicht schon einmal bereut haben.

Lola Weippert kann sich dabei noch ganz genau an einen Moment erinnern, an dem dies der Fall gewesen war. So berichtet sie, dass nach einer Partynacht einst ein unbekannter Mann vor ihrer Wohnungstür stand – ein Stalker, wie sich später herausstellen sollte.

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Lola Weippert schildert Stalker-Moment vor ihrer Wohnungstür

Die Moderatorin erinnert sich zurück, dass sie nach der Party in Berlin mit ein paar Freunden auf dem Weg zu ihrer Wohnung gewesen war. Die Gruppe sei gemeinsam durchs Treppenhaus gelaufen "und plötzlich steht da so'n Zwei-Meter-Typ mit einem Rucksack vor meiner Wohnungstür", so Weippert. Etwas Schlimmes gedacht habe sich die 30-Jährige dabei anfangs noch nicht, wie sie gesteht: "Ich umarme den auch noch, weil ich dachte, das ist bestimmt irgendein Nachbar."

Doch noch während sie den unbekannten Mann in die Arme schloss, sei die Stimmung plötzlich gekippt: "Ich umarme den Typen noch und dann merke ich aber, dass der mich so richtig eng drückt und mich nicht mehr loslässt", berichtet Weippert aufgeregt. Sie habe den unbekannten Mann daraufhin gefragt, wer er sei. Die Antwort des Mannes: "Wir sind zusammen und wir müssen reden."

Podcast-Partnerin Vanessa Mai ist hörbar geschockt und vermutet direkt, dass es sich um einen Stalker gehandelt haben muss. Weippert bestätigt: "Es war ein Stalker und mein Stalker hat rausgefunden, wo ich wohne und steht bei mir nachts vor der Tür." Ihre Freunde hätten sofort reagiert, sie in die Wohnung gezogen und die Polizei alarmiert. Derweil sei der Schock bei Weippert groß gewesen: "Ich will nicht wissen, wie oft er mir schon begegnet ist", habe sie sich damals gedacht.

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Lola Weippert über Stalker-Schock: "Du trägst für immer einen Schaden"

Über die Polizei erfuhr Weippert den Namen des Mannes und konnte damit auch seinen Instagram-Account ausfindig machen. Dabei stellte sich heraus: "Der hat mir monatelang solche Romane geschickt, hat immer wieder versucht, mich anzutreffen. (...) Der ist schon nach Köln gereist, um mich zu treffen", erzählt die Moderatorin hörbar aufgebracht. "Mir blieb die Spucke weg!"

Besonders verärgert zeigt sich Weippert darüber, dass die Polizei nichts gegen den Mann unternehmen konnte. "Es muss immer erst etwas passieren", weiß auch Vanessa Mai. Für Weippert völlig unverständlich. "Wieso kann nicht präventiv gehandelt werden? (...) Dieser Typ ist in meine Privatsphäre eingedrungen, der schreibt mir jeden Tag, der hat eine parasoziale Beziehung zu mir! Wieso könnt ihr nichts tun?", poltert die Moderatorin.

Die Begegnung habe sie damals auch die nächsten Tage nicht mehr losgelassen: "Ich habe mich tagelang nicht mehr vor die Tür getraut. Ich hatte so eine Angst", berichtet sie. Zwar sei sie dem Mann nicht mehr begegnet, er schreibe ihr jedoch "bis heute", so Weippert. "Das ist jetzt Jahre her!"

Die Moderatorin stellt klar: "Es stimmt auch nicht, dass nichts passiert ist, weil du trägst für immer einen Schaden. (...) Ich habe bis heute Angst, wenn ich unten die Tür vom Haus aufmache."

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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