Home News Film-News

Heute im TV "Und täglich grüßt das Murmeltier": Darum ist die Komödie mit Bill Murray kult

Kultkomödie

Ein Murmeltier-Tag, der niemals endet: Bill Murrays Kultfilm

07.06.2026, 09.26 Uhr
von Jasmin Herzog
Bill Murray glänzt in "Und täglich grüßt das Murmeltier", einer der großen Komödien der 90er-Jahre.
Und täglich grüßt das Murmeltier
Die ganze Aufregung dreht sich um ihn: Murmeltier Phil sagt angeblich das Wetter voraus.  Fotoquelle: Columbia TriStar Pictures
Und täglich grüßt das Murmeltier
Phil Connors (Bill Murray) ist ins verschlafene Kaff Punxsutawny gereist, um dort wie jedes Jahr vom "Murmeltier-Tag" zu berichten.   Fotoquelle: RTLZWEI
Und täglich grüßt das Murmeltier
Rita (Andie MacDowell) und Kameramann Lary (Chris Elliott) während der Murmeltier-Zeremonie.  Fotoquelle: RTLZWEI
Und täglich grüßt das Murmeltier
Phil (Bill Murray) ist am Ende. Der 2. Februar lässt ihn nicht mehr los. Rita (Andie MacDowell) ahnt nicht, was ihrem Kollegen widerfahren ist.   Fotoquelle: RTLZWEI
Und täglich grüßt das Murmeltier
Nachdem Phil (Bill Murray) merkt, dass sein Handeln keine Konsequenzen mehr für ihn hat, lässt er sich zunächst gehen.   Fotoquelle: RTLZWEI
Und täglich grüßt das Murmeltier
Erst nach vielen vergeblichen Versuchen darf Phil (Bill Murray) Rita (Andie MacDowell) in die Arme schließen.  Fotoquelle: RTLZWEI

Heute ist Murmeltier-Tag – schon wieder. Den Zuschauer mag beim Blick ins Fernsehprogramm das vage Gefühl beschleichen, er selbst sitze in einer Endlosschleife fest. Harold Ramis' Komödie "Und täglich grüßt das Murmeltier" (1993) über einen Reporter, der immer wieder denselben Tag durchleben muss, wird ein ums andere Mal ausgestrahlt. Aber der Film ist eben auch einer dieser Filme, die man gar nicht oft genug anschauen kann. RTLZWEI zeigt das Feelgood-Movie am Sonntag, 7. Juni, um 20.15 Uhr.

"I Got You Babe" klingt es erneut aus dem Radiowecker am Morgen, und zunächst ahnt TV-Wetterfrosch Phil Connors (Bill Murray) nichts Böses. Doch bald schon wird ihm offenbar, in welch komplexe Situation ihn eine Laune der Zeitrechnung (die der Film nicht erklärt) gebracht hat. Mies gelaunt war er im verschlafenen Kaff Punxsutawny angekommen, um dort wie jedes Jahr vom "Murmeltier-Tag" zu berichten. Dieses Tier sagt, so glauben die Dorfbewohner, das Wetter voraus. Phil spult seine Geschichte ab, kann nicht nach Hause fahren, da es schneit, und legt sich wieder ins Hotelzimmer.

Bill Murray begeistert als tragikomische Figur

Am nächsten Morgen beginnt alles von vorne. Wieder pilgern die Dorfbewohner zum Marktplatz, um das Murmeltier zu sehen. Wieder trifft Phil die gleichen Leute auf dem Weg dorthin, wieder fordert die TV-Produzentin Rita (Andie MacDowell) einen launigen Bericht von ihm. Phil erlebt den gleichen Tag immer und immer wieder.

Derzeit beliebt:
>>"Milchzähne": Kritik zum ARD-Film mit Mathilde Bundschuh
>>"Gladiator II": Kritik zur Free-TV-Premiere mit Paul Mescal auf ProSieben
>>Carmen Geiss mit frechem Schlafzimmer-Kommentar: "Dass ich das in meinem Alter noch erleben darf"
>>Will Smith und Martin Lawrence als Chaos-Cops: Wann kommt der fünfte "Bad Boys"-Film?

Aus diesem eigentlichen völlig stumpfsinnigen Plot zaubern Harold Ramis und Hauptdarsteller Bill Murray eine fantastische Komödie. Denn Phil darf, nachdem er begriffen hat, dass es kein Morgen mehr geben wird, plötzlich alles: Vertreter grundlos mit einem Fausthieb niederstrecken, Verfolgungsjagden mit der örtlichen Polizei veranstalten. Freilich nutzt er seine "Begabung" bald nicht mehr zum Negativen aus, sondern wird zum guten Geist der Stadt.

Und er sucht von Tag zu Tag nach dem perfekten Weg, bei seiner Kollegin Rita (Andie MacDowell) zu landen. Die ahnt nicht, was ihrem Kollegen widerfahren ist. Jeden Tag muss der sie aufs Neue von seiner Liebe – und seiner hanebüchenen Geschichte – überzeugen.

Nachdem er zuvor eher in klassischen Komödien wie "Ich glaub' mich knutscht ein Elch", "Caddyshack" und "Ghostbusters" zu sehen war, fand Bill Murray mit "Und täglich grüßt das Murmeltier" erstmals zu seiner Paraderolle: Als tragikomische Figur wusste er später unter anderem in Wes Andersons "Rushmore", Sofia Coppolas "Lost In Translation" und Jim Jarmuschs "Broken Flowers" zu begeistern.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"You're cordially invited – Ihr seid herzlich eingeladen": Kritik zur Romcom mit Reese Witherspoon auf SAT.1
Hochzeitschaos
You're Cordially Invited - Ihr seid herzlich eingeladen
"American Pie": Das machen die Stars der 90er-Kultkomödie heute
American Pie Stars
Was wurde aus den "American Pie"-Stars?
Erneute Rückkehr nach Pandora: Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD-Highlights
"Avatar: Fire and Ash"
Jahrzehnte verschollen: Alte "Dracula"-Szenen wiederentdeckt
Verlorene Filmszenen
Dracula Christopher Lee
Sophia Thomalla könnte ihr Leben diesem Kultfilm verdanken
Märchenhafte Prägung
Simone und Sophia Thomalla.
"Good Bye, Lenin!": Wie Daniel Brühl die DDR wiederauferstehen ließ
Deutscher Filmklassiker
Good Bye, Lenin!
Fünf Freunde und das Chaos des Arbeitslebens: "Not Suitable for Work"
Gen-Z-Karrierekomödie
Not Suitable For Work
Das ist aus den "Zurück in die Zukunft"-Stars geworden
Die Zeit nach dem Kultfilm
Zurück in die Zukunft
Jack Black rockt die Schule in "School of Rock" - im Free TV
Rockpädagogik
"School of Rock"
Michael J. Fox und der amerikanische Traum: "Das Geheimnis meines Erfolgs" im Free-TV
Karriereleiter
"Das Geheimnis meines Erfolgs"
"Terra X History: Rudi Völler – Eine deutsche Fußball-Legende": Kritik zur ZDF-Sendung
Fußballporträt
Rudi Völler - Eine deutsche Fußball-Legende
"Tatort: Borowski und der gute Mensch": Kritik zum ARD-Krimi mit Lars Eidinger
Krimi-Kult
Tatort: Borowski und der gute Mensch
Micky Beisenherz über die deutsche Torhüterdiskussion: "Neuer ist unsere Madonna"
Torwartlegende
Micky Beisenherz
"The Expendables 4": Kritik zum Actionfilm mit Sylvester Stallone auf RTL
Action-Spektakel
The Expendables 4
"Ein Sommer auf Elba": Kritik zum ZDF-Herzkino-Film mit Regula Grauwiller
Familienflucht
"Ein Sommer auf Elba"
„Die Rosenheim-Cops“ Kultfiguren: Diese Stars halten die ZDF-Serie zusammen
Erfolgsserie im TV
Karin Thaler (l.-r.), Alexander Duda und Marisa Burger stehen sich im Arm.
"Noch nie so verzweifelt": Dieses Interview mit Til Schweiger verfolgt Ina Müller bis heute
Kein leichtes Gespräch
Ina Müller
Christian Ulmens Abgang bei MTV: Der Moment, in dem alles kippte
Karriere des Darstellers
Als Schauspieler und Produzent tätig: Christian Ulmen.
Wolfgang Petersens "Das Boot" in der überarbeiteten Fassung von 1997 im Free-TV
Meisterwerk des Kriegsfilms
Das Boot - Director's Cut
Komplizierte Liebe vor sommerlicher Kulisse: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Neuheiten
"Every Year After"
"Ein starkes Team: Im Namen des Volkes": Kritik zum Krimi mit Stefanie Stappenbeck
Berliner Krimi
Ein starkes Team - Im Namen des Volkes
"Im Netz der Gier": Kritik zum ARD-Film mit Tanja Wedhorn
Thriller-Drama
Im Netz der Gier
"Das große Staatsopern-Air": Das Konzert auf 3sat
Staatsopern-Air
Das große Staatsopern-Air
Damien, Carrie und Co.: Das machen die Horrorfilm-Kids heute
Horror-Kinder
Harvey Stephens
"Schock": Kritik zum ARTE-Film mit Anke Engelke in ernster Rolle
Ein Arzt im Zwielicht
Schock
"FIFA International Friendlies: USA – Deutschland": Das Testspiel auf RTL
WM-Testspiel
Julian Nagelsmann
"ZDF.reportage: Rentnerglück Türkei": Kritik zur Tourismus-Reportage
Urlaub in der Türkei
ZDF.reportage: Rentnerglück Türkei
He-Man kehrt zurück: Neues Kinoabenteuer für die Helden der 80er
Kino-Comeback
Masters of the Universe
He-Man zurück auf der großen Leinwand: Das sind die Kino-Highlights der Woche
Kino-Highlights
Masters of the Universe
„Keinen Shakespeare“: Roland Kaiser über Silbereisen als „Traumschiff“-Kapitän
Das sagt der Schlagerstar
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.