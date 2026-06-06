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"Ein starkes Team: Im Namen des Volkes": Kritik zum Krimi mit Stefanie Stappenbeck

Berliner Krimi

"Ein starkes Team: Im Namen des Volkes": Kritik zum Krimi mit Stefanie Stappenbeck

06.06.2026, 07.00 Uhr
von Wilfried Geldner
Ein tödlicher Unfall, ein Juwelierüberfall und ein freigesprochener Tatverdächtiger, der bald darauf ermordet wird: Die 91. Episode von "Ein starkes Team" basiert lose auf einem realen Fall und stellt das Ermittlerduo Garber und Wachow vor spannende Herausforderungen.
Ein starkes Team - Im Namen des Volkes
Linett (Stefanie Stappenbeck) schaut sich die Schmuckstücke an, die Otto (Florian Martens) bei den Recherchen gefunden hat.  Fotoquelle: ZDF / Katrin Knoke
Ein starkes Team - Im Namen des Volkes
Das Team tauscht neue Fakten zum Juwelierraub aus. Von links: Sebastian Klöckner (Matthi Faust), Otto Garber (Florian Martens), Linett Wachow (Stefanie Stappenbeck) und Reddemann (Arnfried Lerche).  Fotoquelle: ZDF / Katrin Knoke
Ein starkes Team - Im Namen des Volkes
Auf dem Weg zu Alexander Brösser treffen Otto (Florian Martens) und Linett (Stefanie Stappenbeck) auf Mike Holland (Nico Ehrenteit, rechts) und ahnen nicht, dass er der zweite Täter ist.  Fotoquelle: ZDF / Katrin Knoke
Ein starkes Team - Im Namen des Volkes
Die Mitarbeiterin Leonie Seidel (Valerie Sophie Körfer) wird als Geisel genommen, als die beiden Maskierten Alexander Brösser (Vincent Krüger, Mitte) und Mike Holland (Nico Ehrenteit) den Juwelierladen überfallen.   Fotoquelle: ZDF / Katrin Knoke
Ein starkes Team - Im Namen des Volkes
Michael Seidel (Florian Stetter) tröstet seine Tochter (Valerie Sophie Körfer) nach dem Überfall.  Fotoquelle: ZDF / Katrin Knoke
Ein starkes Team - Im Namen des Volkes
Sputnik (Jaecki Schwarz, links) berichtet Otto (Florian Martens) und Linett (Stefanie Stappenbeck) von seinen Erfolgen mit Online-Bestellungen.  Fotoquelle: ZDF / Katrin Knoke

Zwei Maskierte überfallen ein Berliner Juweliergeschäft und erschießen dabei den Besitzer. Eine junge Auszubildende nehmen sie als Geisel, um deren Aussagen zu verhindern. Doch "Das Starke Team" Garber und Wachow (Florian Martens, Stefanie Stappenbeck) stellen in ihrem Fall "Im Namen des Volkes" alsbald einen der Geflüchteten – zu eindeutig sind die Fingerabdrücke der Auszubildenden in dessen Wagen. Alexander Brösser (Vincent Krüger) ist ohnehin kein Unbekannter mehr. Vor zwei Jahren hatte der Autonarr bei einem Privatrennen einen tödlichen Unfall verursacht und landete daraufhin im Knast. Frisch entlassen, wird Brösser im neuen Fall mangels Beweisen frei gesprochen – und bald darauf ermordet. Wer mag der Täter oder die Täterin gewesen sein? Der nun im Zweiten wiederholte Krimi wirkt wie eine Collage aus mehreren Fällen, die dem Zuschauer viel guten Willen abverlangt.

ZDF
Ein starkes Team: Im Namen des Volkes
Krimi • 06.06.2026 • 20:15 Uhr

Recht unvermittelt rücken im 91. Fall (Drehbuch: Leo P. Ard, Regie: Martin Kinkel) die handelnden Personen ins Blickfeld. Da ist der Vater des Lehrlings Leonie, der Psychotherapeut Michael Seidel (Florian Stetter), der sich um die Tochter sorgt und sie wegen ihres schweren Traumas schließlich gar in die Psychiatrie einliefern lassen muss. Vor allem aber kommt später auch noch der Witwer des Opfers vom Raserunfall ins Spiel, die Tote erweist sich gar als Angehörige einer ménage-à-trois, Diversität rückt eben zunehmend ins Bewusstsein der Fernsehfilmredaktionen.

Sputnik macht in Herrendüften

Wie gut, dass es da auch noch Sputnik, das Faktotum, gibt. Diesmal agiert Jaecki Schwarz als Influencer für Düfte. Otto Garber ist sich nicht zu schade, das mit "Influenza" zu verwechseln, darf sich aber trotzdem eine Chance ausrechnen, wenn Sputnik demnächst Herrendüfte vorstellt und zu diesem Zweck ein "Handmodel" braucht. Schuld am ganzen Schlamassel um den Ganoven Brösser aber trägt einmal mehr Chef Reddemann (Arnfried Lerche), der sich seiner Beweisführung vor Gericht viel zu sicher war und daher zu unnötiger Eile trieb.

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Leider fällt der episodenhaft überkonstruiert wirkende 91. Fall gegenüber anderen "Ein starkes Team"-Krimis deutlich ab. Dabei liegt das Motiv, dass da einer (oder eine) das Recht in die eigenen Hände nimmt, weil die Justiz versagt, ja durchaus begreifbar auf der Hand.

Frischer Wind durchweht die beliebte Krimireihe, die im Herbst 2025 mit der 100. Folge großes Jubiläum feierte, immerhin nun schon seit geraumer Zeit. An der Seite der Kommissare Garber und Wachow ermittelt der junge Nils Makowski (Lucas Reiber) bislang recht erfolgreich. Nach dem letzten aktuellen Fall "Mörderische Gier" ist das Trio als nächstes im 104. Krimi mit dem Arbeitstitel "Gute Menschen überall" zu sehen, der von einem tot aufgefundenen Journalisten handelt. Ein Ausstrahlungstermin ist noch nicht bekannt.

Ein starkes Team: Im Namen des Volkes – Sa. 06.06. – ZDF: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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