"Konnte eine Minibar leeren": Tom Holland blickt auf Alkoholexzesse zurück

Der Alkohol war einst ständiger Begleiter von Tom Holland. Vor vier Jahren zog der Hollywoodstar aber einen Schlussstrich und ließ seine Alkoholprobleme hinter sich. In einem Interview mit "GQ" warf der 30-Jährige nun einen Blick zurück und erklärte, wie sich sein exzessiver Alkoholkonsum einst ausgewirkt habe.

"Ich hatte meine Phasen, aber ich war nicht der Typ, der in Nachtclubs unterwegs war", erinnerte sich Holland. "Ich konnte genauso gut in meinem Hotelzimmer sitzen, die Minibar leeren und am nächsten Tag zur Arbeit gehen." Hollands Erfahrungen hätten nicht dem teils gängigen Narrativ vom Partytrinker entsprochen, verdeutlichte der Schauspieler: "Meine Idee von 'wild' entsprach, würde ich sagen, nicht den typischen Hollywood-Vorstellungen. Ich habe einfach zu viel getrunken."

2022 stellte Tom Holland seinen Lebensstil grundlegend um und verzichtet seither auf Alkohol. Er habe sein "Kapitel als Kind in Hollywood" hinter sich lassen wollen, begründete er seinen Entschluss.

Im Sommer 2026 starten gleich zwei Kinokracher mit Tom Holland Um diese Phase zu überwinden, gönnte sich Tom Holland eine Pause. "Ich hatte das Gefühl, mich überarbeitet zu haben, und ich musste in meinem Privatleben erst einmal erwachsen werden, wofür ich Zeit zu Hause brauchte", schilderte er im Gespräch mit "GQ". Er habe die Auszeit auch genutzt, um die Wertschätzung für seinen Beruf wiederzuerlangen: "Es fühlte sich einfach ein bisschen so an, als würde ich nicht meine beste Arbeit leisten, als würde ich einfach zur Arbeit gehen."

Mittlerweile hat er ausreichend Kraft getankt – und ist bereit für zwei große Filmstarts in diesem Jahr. Am 16. Juli debütiert Christopher Nolans neuester Kinostreich "Die Odyssee" in den Lichtspielhäusern. Darin verkörpert Holland die Rolle des Telemachus und spielt an der Seite seiner Partnerin Zendaya und Stars wie Matt Damon und Robert Pattinson.

Nur wenig später, am 29. Juli, folgt die Kinopremiere des zweiten Holland-Blockbusters des Sommers: "Spider-Man: Brand New Day". Eigentlich wollte Holland die Rolle des Spinnenmanns, die er seit 2016 verkörpert, schon lange abgeben. "Ich glaube, der Kern der Sache ist, dass ich den sogenannten Staffelstab liebend gerne weiterreichen würde und das habe ich bisher noch nicht geschafft", sagte er nun der "GQ".