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"American Pie": Das machen die Stars der 90er-Kultkomödie heute

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"American Pie": Das machen die Stars der 90er-Kultkomödie heute

05.06.2026, 06.30 Uhr
Vor über 25 Jahren wurde die "American Pie"-Clique zum Kult unter den Teenies. Doch was wurde aus den Darstellern?
Was wurde aus den "American Pie"-Stars?
Vor etwas über 25 Jahren startete die High-School-Komödie "American Pie" in den Kinos und machte die Clique um Jim, Oz, Kevin und Finch über Nacht zu Stars. Doch was machen die Darsteller der Originalbesetzung heute?   Fotoquelle: Universal Pictures
Jim (Jason Biggs)
Unvergessen bleibt die legendäre Szene, in der der unbeholfene Jim Levenstein (Jason Biggs) seine körperlichen Bedrüfnisse mithilfe eines Apfelkuchens stillt.  Fotoquelle: Universal Pictures
Jason Biggs
Zuletzt war Jason Biggs in einer Hauptrolle der Netflix-Weihnachtskomödie "Best. Christmas. Ever!" zu sehen.  Fotoquelle: Dimitrios Kambouris/Getty Images for City Harvest
Michelle (Alyson Hannigan)
Die schier unendlichen Geschichten aus dem Ferienlager, die Flötistin Michelle (Alyson Hannigan) zu erzählen hatte, wurden zum Running Gag der "American Pie"-Reihe.  Fotoquelle: Getty Images
Alyson Hannigan
Die Paraderolle von Alyson Hannigan sollte noch folgen: In der Sitcom "How I Met Your Mother" gehörte die US-Schauspielerin zur Hauptbesetzung.   Fotoquelle: Alberto E. Rodriguez/Getty Images
Kevin (Thomas Ian Nicholas)
Kevin Myers (Thomas Ian Nicholas) war mit Vicky (Tara Reid, rechts) liiert.  Fotoquelle: Universal Pictures
Thomas Ian Nicholas
An den ganz großen Erfolg von "American Pie" konnte Thomas Ian Nicholas nicht mehr anknüpfen.  Fotoquelle: Steven Ferdman/Getty Images
Tara Reid
Tara Reid konnte sich dank der "Sharknado"-Reihe einen gewissen Kultstatus aufbauen. Die US-Schauspielerin war in allen sechs Teilen der Trash-Reihe mit von der Partie.  Fotoquelle: John Sciulli/Getty Images for Jane Owen Public Relations
Natasha Lyonne
Nach einem zwischenzeitlichen Karrieretief ist Natasha Lyonne heute ein gefragter Serienstar.  Fotoquelle: Amy Sussman/Getty Images
Stifler (Seann William Scott)
Die Figur des Steven Stifler (Seann William Scott) wurde Kult: Er war der Draufgänger der Clique und ließ keine Peinlichkeit aus.  Fotoquelle: Getty Images
Seann William Scott
Seann William Scott ist derzeit in der neuen Tim-Allen-Serie "Shifting Gears" zu sehen.  Fotoquelle: Amy Sussman/Getty Images for Deadline Hollywood
Shannon Elizabeth
Shannon Elizabeth nahm 2018 an "Celebrity Big Brother" teil. Ein Jahr später wirkte sie in Kevin Smiths "Jay and Silent Bob Reboot" mit.  Fotoquelle: Kayla Oaddams/Getty Images
Paul Finch (Eddie Kaye Thomas) und Stiflers Mutter Jeanine (Jennifer Coolidge)
Zwischen Finch und Stiflers Mutter knisterte es gewaltig.  Fotoquelle: Getty Images
Eddie Kaye Thomas
Auch Eddie Kaye Thomas fasste im Serienfach Fuß. Zuletzt hatte er in der Amazon-Serie "The Marvelous Mrs. Maisel" zu sehen.  Fotoquelle: Mike Coppola/Getty Images
Heather (Mena Suvari) und Oz (Chris Klein)
Für seine große Liebe Heather (Mena Suvari) trat Lacrosse-Spieler Chris "Oz" Ostreicher (Chris Klein) in den Schulchor ein.  Fotoquelle: Universal Pictures
Mena Suvari
1999 war das Jahr von Mena Suvari. Neben "American Pie" spielte sie auch im Welterfolg "American Beauty" eine tragende Rolle.  Fotoquelle: Jeremy Chan/Getty Images
Chris Klein
Oz-Darsteller Chris Klein war zuletzt der Netflix-Romanze "Süße Magnolien" (2020, Bild) zu sehen.  Fotoquelle: Eliza Morse / Netflix
Jennifer Coolidge
Jennifer Coolidge ist heute eine gefeierte und preisgekrönte Seriendarstellerin.  Fotoquelle: Amy Sussman/Getty Images
Eugene Levy
Eugene Levy war als einziger Schauspieler in allen "American Pie"-Filmen zu sehen.  Fotoquelle: Rich Fury/Getty Images

Um die Jahrtausendwende kannte wohl jeder Teenager ihre Gesichter: "American Pie" bedeutete 1999 den großen Durchbruch für eine ganze Reihe junger Schauspieler – von denen die meisten nach einigen Jahren schon wieder in der Versenkung verschwanden. Oder etwa nicht?

Jason Biggs und die süße Teigware

Die "American Pie"-Filme kreisen um junge Männer und Frauen und ihrer Suche nach Liebe und Anerkennung. Dass dabei einige Turbulenzen entstehen und der eine oder andere auch in so manches Fettnäpfchen tritt, war Teil des Erfolgskonzepts der ansonsten einfach gestrickten Komödien. Während aber die Zuschauer über die peinlichen Auftritte von Jim, Oz, Finch und Co. lachten, ernteten ihre Darsteller Anerkennung für ihre Leistungen.

So wie Jason Biggs, dessen James "Jim" Emanuel Levenstein im ersten Teil der Reihe verzweifelt versuchte, seine Unschuld zu verlieren und beim Ausleben seiner Libido nicht einmal vor einer süßen Teigware Halt machte. Biggs hatte nach seinem Durchbruch mit "American Pie" zahlreiche weitere Auftritte in Teenie-Komödien. In einer größeren Rolle war der zweifache Familienvater auch in der Erfolgsserie "Orange Is the New Black" zu sehen.

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Danach geriet seine Karriere ins Stocken. Die Comedy-Serie "Outmatched" (2020), in der er einen "normalen" Familienvater mit hochintelligenten Kindern spielt, wurde nach nur einer Staffel wieder abgesetzt. 2021 feierte Biggs seine Premiere als Moderator der Gameshow "Cherries Wild". Zuletzt war er in einer Hauptrolle in der Netflix-Weihnachtskomödie "Best. Christmas. Ever!" (2023) zu sehen.

Alyson Hannigan – von Michelle zu Lily

Auch Alyson Hannigans Karriere bekam mit der Rolle Michelles in "American Pie" einen kräftigen Schub. Noch bekannter wurde die US-Schauspielerin als Lily in der erfolgreichen Sitcom "How I Met Your Mother". Privat hat sie mit ihrem Kollegen Alexis Denisof eine Familie gegründet und widmete sich zuletzt hauptsächlich ihren Kindern.

Auch auf der Leinwand spielt Hannigan gerne Mutter-Rollen: 2019 war sie im US-Fernsehen mit der Realverfilmung der Disney-Trickserie "Kim Possible" als Mutter zu sehen. In der gleichnamigen Verfilmung des Kinderbuchs "Fiona & Ulysses" spielte sie ebenfalls die Mutter der Titelheldin. Aktuell ist sie in der kürzlich im Kino gestarteten romantischen Komödie "Solo Mio" in einer Nebenrolle zu sehen.

Dagegen konnte Kevin-Darsteller Thomas Ian Nicholas nicht mehr an den großen Erfolg von "American Pie" anknüpfen. Zuletzt war der US-Schauspieler aber immerhin im Thriller "Adverse" (2021) wieder in einer Hauptrolle zu sehen. Neben der Schauspielerei geht Nicholas seiner zweiten Leidenschaft nach: Er ist Frontmann der nach ihm benannten Thomas Nicholas Band, deren Vorbilder die Foo Fighters und Bruce Springsteen sind.

Stars der zweiten Reihe

Auch um Seann William Scott wurde es nach dem Hype um seine "American Pie"-Rolle ruhig. Zwar schwamm der US-Schauspieler nach seinem Durchbruch als Steve Stifler noch eine Weile auf der Erfolgswelle. Er wirkte unter anderem in Komödien wie "Jay und Silent Bob schlagen zurück", "Old School – Wir lassen absolut nichts anbrennen" und "Jackass 3D" mit. Doch ab den 2010er-Jahren wurden die Rollen rarer.

Am Ende ist Scotts Karriere indes nicht. Im Gegenteil: 2019 gelang ihm ein kleines Comeback. In der dritten Staffel von "Lethal Weapon", der TV-Adaption der gleichnamigen 80er-Jahre-Kultfilme, spielte er eine der beiden Hauptrollen. Aktuell ist der Schauspieler in der neuen Tim-Allen-Sitcom "Shifting Gears" in einer Hauptrolle zu sehen.

Tara Reid konnte sich indes dank der "Sharknado"-Reihe einen gewissen Kultstatus aufbauen, wenn auch einen zweifelhaften. Reid war in allen sechs Teilen der Trash-Reihe mit von der Partie. Ob das Höhe- oder Tiefpunkte ihrer Karriere war, sei dahingestellt.

Die Karriere von Natasha Lyonne geriet nach "American Pie" ins Stocken – auch wegen Drogen- und Gesundheitsproblemen. Inzwischen ist die US-Schauspielerin aber ein gefragter Serienstar: Lyonne war Teil des Casts von "Orange Is the New Black". Auch die von ihr miterdachte Serie "Matrjoschka", in der sie auch die Hauptrolle spielt, wurde von Kritikern gefeiert. Auch in der Comedy-Serie "Poker Face" spielte sie die Protagonisten.

Elizabeth, Thomas und Klein

Für Shannon Elizabeth lief die weitere Karriere als Schauspielerin und Model prächtig. Ihr schauspielerisches Talent setzte sie auch professionell am Pokertisch ein. Zum Überleben reicht das aber offenbar nicht: 2018 nahm die Brünette an "Celebrity Big Brother" teil und wurde Neunte. Ein Jahr später war sie in "Jay and Silent Bob Reboot" zu sehen, dem achten Teil von Kevin Smiths New-Jersey-Filmen.

Eddie Kaye Thomas konnte ebenfalls nicht mehr an den Erfolg von "American Pie" anknüpfen. Auch er fasste im Serien-Bereich Fuß und gehörte von 2014 bis 2018 zur Stammbesetzung der gelobten Krimiserie "Scorpion". Zuletzt hatte Thomas eine wiederkehrende Gastrolle in der finalen Staffel der Amazon-Comedy "The Marvelous Mrs. Maisel".

Chris Klein, der Darsteller von Oz, verfiel nach dem Erfolg von "American Pie" der Alkoholsucht. Nach einem erfolgreichen Entzug gründete er mit Ehefrau Laina Rose Thyfault eine Familie. Der US-Schauspieler wirkt weiterhin in kleineren Film-Produktionen mit, etwa in der Superheldenserie "The Flash" und der Netflix-Romanze "Süße Magnolien".

Heather und die Oldies

Heather-Darstellerin Mena Suvari hatte sich 1999 auf dem Höhepunkt ihrer Karriere befunden. Neben "American Pie" war die US-Schauspielerin damals auch in der Oscar-gekrönten Tragikomödie "American Beauty" zu sehen. Nach dem Doppelerfolg folgten viele kleine Rollen. 2018 spielte Suvari neben Alicia Silverstone die Hauptrolle in der Sitcom "American Woman". Die Serie wurde aber schon nach einer Staffel wieder abgesetzt. Zuletzt war sie in der Filmbiografie "Reagan" (2024) als Schauspiellegende Jane Wyman zu sehen.

Fehlen noch die Oldies im Figuren-Reigen von "American Pie". Jennifer Coolidge, die Darstellerin von Jims Mutter, blieb ihrem Rollentyp treu und stand von 2012 bis 2017 in der Sitcom "2 Broke Girls" vor der Kamera. Für ihre Nebenrolle in der gefeierten HBO-Serie "The White Lotus" gewann sie 2023 den Golden Globe.

Auch Eugene Levy, der Jims Vater spielte, ist heute ein renommierter Seriendarsteller. Sein wohl größter Erfolg ist die von ihm auch erdachte und produzierte Serie "Schitt's Creek", die mit mehreren Emmys ausgezeichnet wurde. Zuletzt war der Kanadier in einer Nebenrolle der Disney+-Serie "Only Murders In The Building" zu sehen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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