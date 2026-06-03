Rückschlag für Netflix: "Bridgerton" Staffel 4 verpasst erstmals Top 10

Die vierte Staffel von "Bridgerton" hat es erstmals in der Geschichte der Hauptserie offenbar nicht in Netflix’ ewige Top 10 der meistgesehenen englischsprachigen Serien geschafft. Die ersten drei Hauptstaffeln des Formats zählten bislang jeweils zu Netflix’ erfolgreichsten englischsprachigen Serien.

"Bridgerton" verpasst ewige Netflix-Top-10: Bedeutung für Erfolgsserie Netflix nannte in seinen öffentlichen Top-10-Mitteilungen keine Gründe für die Entwicklung, veröffentlichte aber Wochenwerte zu den Abrufen der Staffel. Die Entwicklung griff unter anderem die Plattform "What's on Netflix" auf. Sie berichtete, dass "Bridgerton" mit der vierten Staffel nicht in Netflix’ ewiger Bestenliste der englischsprachigen Serien vertreten sei. Das deutet auf eine schwächere Langzeit-Performance gegenüber den vorangegangenen Staffeln hin, die es jeweils in Netflix’ All-Time-Liste schafften.

Zugleich war die Staffel keineswegs ein Flop: Nach dem Start von Teil 1 führte sie die wöchentliche Netflix-Liste der englischsprachigen Serien an, auch Teil 2 erreichte nach Veröffentlichung Platz 1.

"Bridgerton" gilt als eine der international populärsten Produktionen des Streaminganbieters. Das Fehlen der vierten Staffel in den All-Time-Charts wäre damit ein auffälliger Einschnitt in die bisherige Erfolgsgeschichte der Hauptserie.

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