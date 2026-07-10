Home News Star-News

Nina Dobrev und Paul Wesley in neuer Serie "You Deserve to Know" wiedervereint

Star-Reunion

Nina Dobrev und Paul Wesley in neuer Serie "You Deserve to Know" wiedervereint

10.07.2026, 12.39 Uhr
von Alina Altendorf
Nina Dobrev und Paul Wesley feiern ihr TV-Comeback mit der neuen Mystery-Thriller-Serie "You Deserve to Know". Basierend auf einem Roman von Aggie Blum Thompson, schlüpfen sie in die Rollen von Gwen und Scott und stehen auf gegensätzlichen Seiten eines Mordfalls.
Nina Dobrev in einem Fransenkleid auf dem roten Teppich.
Nina Dobrev steht bald in der Serie "You Deserve to Know" vor der Kamera. Zusaätzlich hat sie in der Produktion mitgewirkt.  Fotoquelle: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Manuele Mangiarotti
Nina Dobrev liegt in Paul Wesleys Armen in einer Szene von "the vampire diaries"
Nina Dobrev und Paul Wesley wurden mit "The Vampire Diaries" bekannt.  Fotoquelle: picture alliance / Mary Evans/AF Archive/Warner Bro | AF Archive

Vor neun Jahren standen Nina Dobrev und Paul Wesley das erste Mal gemeinsam vor der Kamera. In der Fantasy-Serie „The Vampire Diaries“, die lose auf den Romanen von L. J. Smith basiert, verliebt sich das Waisenmädchen Elena Gilbert (Nina Dobrev) in den Vampir Stefan Salvatore (Paul Wesley). Dieser hat einen moralisch fragwürdigen Bruder, Damon Salvatore (Ian Sommerhalder), der die Kleinstadt Mystic Falls ordentlich aufmischt. Im Laufe der Staffeln, in denen es um verschiedene übernatürliche Wesen geht, die sich gegenseitig bekämpfen, entwickelt sich ein Liebesdreieck zwischen Elena, Stefan und Damon. Durch die CW-Serie „The Vampire Diaries“ erlangten die beiden Schauspieler weltweite Berühmtheit.

Nina Dobrev verkündet: "Paul Wesley und ich kommen wieder zusammen"

Auf Instagram gab die gebürtige Bulgarin nun das geplante TV-Comeback bekannt: "Ich habe darauf gewartet, das hier zu teilen. Paul Wesley und ich kommen wieder zusammen, um 'You Deserve to Know' als ausführende Produzenten zu produzieren und darin mitzuspielen. Wir haben uns in diesen Roman verliebt, und es war unglaublich aufregend, seine Adaption von beiden Seiten der Kamera mitgestalten zu dürfen. Ich bin unseren Partnern Hulu, Unwell, Alexandra Cooper und Kapital Entertainment so dankbar." Die 37-Jährige und der 43-Jährige agieren zwar als Produzenten, übernehmen aber auch zwei Hauptrollen.

Trauer um Bonnie Tyler: Musiklegende stirbt mit 75 Jahren
Bonnie Tyler ist tot. Nach langer Krankheit verstarb die Musiklegende mit 75 Jahren in ihrer portugiesischen Wahl-Heimat.
Musiklegende verstorben
Bonnie Tyler

Derzeit beliebt:
>>Das sind die Mottos und Gäste beim "ZDF-Fernsehgarten"
>>ZDF setzt auf Oliver Schmidt für das WM-Finale
>>"Es bricht mir das Herz": So trauern die Stars um Eric Dane
>>Verlobung aufgelöst: Was ist bei Nina und Dobrev und Shaun White los?

Darum geht’s in der neuen Mystery-Thriller-Serie „You Deserve to Know“

Nina Dobrev und Paul Wesley werden in der neuen Hulu-Serie jedoch kein Liebespaar verkörpern. Die Serie "You Deserve to Know", die auf dem 2025 erschienen gleichnamigen Suspense-Roman von Aggie Blum Thompson basiert, handelt von drei befreundeten Vorstadtfamilien. Die Namen der Ehefrauen lauten: Gwen, Lisa und Aimee. Dobrev spielt Gwen, deren Ehemann Anton ermordet wird. Wesley porträtiert Aimees Ehemann Scott. Während die Ermittlungen voranschreiten und Geheimnisse ans Licht kommen, zerbrechen die Freundschaften. Die "Vampire Diaries"-Stars stehen dabei auf unterschiedlichen Seiten, denn Scott rückt schon bald in den Fokus der Ermittlungen: Er ist derjenige, der Anton zuletzt lebend gesehen hat …

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.

Relevante Themen dieses Artikels
Streaming – Tipps und News

Das könnte dich auch interessieren

"Gemini Man": Kritik zu Ang Lees Film auf ProSieben
Klon-Thriller
Gemini Man
"Yellowstone"-Star Cole Hauser: Intensivere Geschichten in Staffel 2 von "Dutton Ranch"
Neue Horizonte
"Dutton Ranch" | Paramount+
"Maxton Hall" Staffel 3: Alle Infos zum großen Serien-Finale
Amazon Prime Video
Harriet Herbig-Matten und Damian Hardung
Richter Alexander Hold kehrt ins TV zurück
Gerichts-Comeback
Alexander Hold
Albtraum im Urlaub: "Die letzte Nacht in Palermo" erstmals im Free-TV
Italienischer Thriller
"Die letzte Nacht in Palermo"
Dwayne Johnsons waghalsiger Plan in "Snitch"
Dwayne Johnson
Snitch - Ein riskanter Deal
Familie Ingalls ist zurück: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Unsere kleine Farm"
Millie Bobby Browns Vermögen: So reich ist der "Stranger Things"-Star
Reichtum durch Rollen
Millie Bobby Brown
"Flucht aus Lissabon": Kritik zum ZDF-Krimi mit Hans Sigl in Thriller-Rolle
Neue Rolle
"Flucht aus Lissabon"
Geheimagentin Jolie: Das doppelte Spiel in "Salt" im FreeTV
Spionagethriller
"Salt"
Rea Garvey entdeckt Lappland: Ein Abenteuer der besonderen Art
Song Trip
Rea Garvey in "Song Trip"
Netflix bringt "Unsere kleine Farm" zurück: Ein Reboot mit Tiefgang
Historische Neuauflage
Unsere kleine Farm
Steven Spielbergs "Cowboys & Aliens": Ein Sci-Fi-Western der Superlative?
Genre-Mix
Cowboys & Aliens
Nach Jan Maybachs Serientod: So geht es bei "SOKO Leipzig" weiter
Neuer Ermittler
Simon Böer
Psychospiel statt Eskalation? Das Erfolgs-Geheimnis von "Die Verräter"
Spannung, Taktik und Misstrauen
Sonja Zietlow trägt eine weiße Bluse.
Das Zuhause der Schlagerstars: Hier wohnen Silbereisen, Beatrice Egli & Co
Rückzugsorte der Stars
Ein Bergdorf von oben.
Mit Familie auf Stadiontour: So kämpft sich Helene Fischer zurück
"360°"-Stadiontour
Helene Fischer
Zweimal Bond-Girl: Die tragische Karriere von Maud Adams
Bond-Girl-Legende
James Bond 007 - Octopussy (1983)
"Die Verräter" Staffel 4: Start, Sendetermine, Kandidaten & alle Neuerungen
Reality-Krimi
Sonja Zietlow
Schlager-Legenden-Sohn Achim Petry: "Ich wurde immer mit meinem Vater verglichen"
Schlager-Erfolg
Volle Kanne
"Die Akademie": Kritik zum Coming-of-Age-Drama mit Maja Bons
Kunststudium in München
"Die Akademie"
"Die Brücke": Kritik zum Antikriegsfilm mit Fritz Wepper im BR
Kriegsende 1945
Die Brücke
"Parookaville – Das größte Festival in NRW": Kritik zur WDR-Reportage
Festivalzauber
Parookaville - Das größte Festival in NRW
"Steirertod": Kritik zum ARD-Krimi mit Bettina Mittendorfer
Krimi-Reihe
Steirertod
"Die Verräter" bei RTL: So anders ist die deutsche Version
Promi-Psychospiel
Im Vordergrund steht Sonja Zietlow, die den Zeigefinger ihrer rechten Hand an ihre Lippen legt, Geste für "Ruhe", im Hintergrund sieht man die Front des Schlosses
Die geheime Sprache der Minions: Was "Poopaye" wirklich heißt
Kunstsprache
Minions & Monster
Lucas Cordalis beklagt "krasse" Fehl-Entwicklung in seiner Wahlheimat Mallorca
Verkehrschaos auf Mallorca
Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger
"Selbst Donald Trump hat es nicht gewagt": Bügerrechtlerin kritisiert geplante IFG-Reform scharf
Informationsfreiheit
ZDF-"Morgenmagazin"
Jan Hofer und Phong Lan: Vom Tagesschau-Sprecher zum Inselbewohner
Ein Leben auf Mallorca
Jan Hofer und Phong Lan
Was macht der ehemalige GZSZ-Herzensbrecher Andreas Elsholz heute?
Vielseitiger Künstler
Andreas Elsholz