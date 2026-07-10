Nina Dobrev und Paul Wesley in neuer Serie "You Deserve to Know" wiedervereint

Vor neun Jahren standen Nina Dobrev und Paul Wesley das erste Mal gemeinsam vor der Kamera. In der Fantasy-Serie „The Vampire Diaries“, die lose auf den Romanen von L. J. Smith basiert, verliebt sich das Waisenmädchen Elena Gilbert (Nina Dobrev) in den Vampir Stefan Salvatore (Paul Wesley). Dieser hat einen moralisch fragwürdigen Bruder, Damon Salvatore (Ian Sommerhalder), der die Kleinstadt Mystic Falls ordentlich aufmischt. Im Laufe der Staffeln, in denen es um verschiedene übernatürliche Wesen geht, die sich gegenseitig bekämpfen, entwickelt sich ein Liebesdreieck zwischen Elena, Stefan und Damon. Durch die CW-Serie „The Vampire Diaries“ erlangten die beiden Schauspieler weltweite Berühmtheit.

Nina Dobrev verkündet: "Paul Wesley und ich kommen wieder zusammen" Auf Instagram gab die gebürtige Bulgarin nun das geplante TV-Comeback bekannt: "Ich habe darauf gewartet, das hier zu teilen. Paul Wesley und ich kommen wieder zusammen, um 'You Deserve to Know' als ausführende Produzenten zu produzieren und darin mitzuspielen. Wir haben uns in diesen Roman verliebt, und es war unglaublich aufregend, seine Adaption von beiden Seiten der Kamera mitgestalten zu dürfen. Ich bin unseren Partnern Hulu, Unwell, Alexandra Cooper und Kapital Entertainment so dankbar." Die 37-Jährige und der 43-Jährige agieren zwar als Produzenten, übernehmen aber auch zwei Hauptrollen.

Darum geht’s in der neuen Mystery-Thriller-Serie „You Deserve to Know“ Nina Dobrev und Paul Wesley werden in der neuen Hulu-Serie jedoch kein Liebespaar verkörpern. Die Serie "You Deserve to Know", die auf dem 2025 erschienen gleichnamigen Suspense-Roman von Aggie Blum Thompson basiert, handelt von drei befreundeten Vorstadtfamilien. Die Namen der Ehefrauen lauten: Gwen, Lisa und Aimee. Dobrev spielt Gwen, deren Ehemann Anton ermordet wird. Wesley porträtiert Aimees Ehemann Scott. Während die Ermittlungen voranschreiten und Geheimnisse ans Licht kommen, zerbrechen die Freundschaften. Die "Vampire Diaries"-Stars stehen dabei auf unterschiedlichen Seiten, denn Scott rückt schon bald in den Fokus der Ermittlungen: Er ist derjenige, der Anton zuletzt lebend gesehen hat …

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.

Relevante Themen dieses Artikels