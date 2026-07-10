ZDF setzt auf Oliver Schmidt für das WM-Finale

Gut eine Woche vor der Austragung des Endspiels bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Mexiko, Kanada und den USA hat das ZDF bekannt gegeben, wer die Begegnung live im Zweiten kommentieren wird. Auf Anfrage der Agentur teleschau bestätigte der Mainzer Sender, dass Oliver Schmidt im MetLife Stadium im US-Bundesstaat New Jersey am Mikrofon sitzen wird.

Der gebürtige Rheinländer, der in Wiesbaden lebt, arbeitet seit 1995 fürs ZDF. Seit 2007 wird er als Fußball-Live-Reporter eingesetzt, seit 2010 auch bei großen Turnieren. Das Endspiel von New Jersey wird der größte Reporter-Einsatz in der Karriere des 54-Jährigen werden. Final-erfahren ist der beim Publikum beliebte Kommentator aber bereits. Unter anderem begleitete Schmidt das EM-Endspiel 2021 zwischen Italien und England.

Der Anstoß für das WM-Endspiel 2026 erfolgt am Sonntag, 19. Juli, um 21 Uhr. Die Vorberichterstattung aus dem ZDF-WM-Studio in Berlin beginnt bereits um 19.30 Uhr. Die Moderatoren Katrin Müller-Hohenstein und Jochen Breyer begrüßen dann auch wieder das aus den Turnierwochen bekannte Experten-Quartett aus Friederike Kromp, Christian Streich sowie den 2014er-Weltmeistern Christoph Kramer und Per Mertesacker.

Neben dem ZDF überträgt auch der kostenpflichtige Streamingdienst Magenta TV das WM-Finale.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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