Diese WM-Viertelfinals laufen im Free-TV – und diese nicht

104 Spiele, 48 Mannschaften, 39 Turniertage – die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 stößt in neue Dimensionen vor. Ein Novum in der WM-Historie war das Sechzehntelfinale als erste K.o.-Runde (in der die deutsche Mannschaft gegen Paraguay ausschied). Mit den anstehenden Viertelfinal-Duellen hat sich das Teilnehmerfeld gelichtet. Mit Spanien, Frankreich und England sind drei europäische Titel-Favoriten noch mit dabei. Doch nur zwei der vier Viertelfinals können die Fußball-Fans im Free-TV verfolgen.