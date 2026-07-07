Diese WM-Viertelfinals laufen im Free-TV – und diese nicht
104 Spiele, 48 Mannschaften, 39 Turniertage – die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 stößt in neue Dimensionen vor. Ein Novum in der WM-Historie war das Sechzehntelfinale als erste K.o.-Runde (in der die deutsche Mannschaft gegen Paraguay ausschied). Mit den anstehenden Viertelfinal-Duellen hat sich das Teilnehmerfeld gelichtet. Mit Spanien, Frankreich und England sind drei europäische Titel-Favoriten noch mit dabei. Doch nur zwei der vier Viertelfinals können die Fußball-Fans im Free-TV verfolgen.
Während die ARD mit Experte Bastian Schweinsteiger die Partie Frankreich gegen Marokko überträgt, zeigt das ZDF mit dem Expertenduo Christoph Kramer und Per Mertesacker die Begegnung Spanien gegen Belgien. Das Aufeinandertreffen der Top-Torjäger Erling Haaland (Norwegen) und Harry Kane (England) bleibt hingegen Abonnenten von Magenta TV vorbehalten. Ebenso das letzte Viertelfinale, deren Teilnehmer noch ermittelt werden: Es spielen die Sieger aus Argentinien/Ägypten und Schweiz/Kolumbien gegeneinander. Anstoß ist um drei Uhr in der Nacht.
Alle WM-Viertelfinals im Überblick
Donnerstag, 9. Juli, 22.00 Uhr: Frankreich – Marokko, Gillette Stadium (Boston) – ARD und Magenta TV
Freitag, 10. Juli, 21.00 Uhr: Spanien – Belgien, SoFi Stadium (Los Angeles), ZDF und Magenta TV
Samstag, 11. Juli, 23.00 Uhr: Norwegen – England, Hard Rock Stadium (Miami), Magenta TV
Sonntag, 12. Juli, 3.00 Uhr: Argentinien/Ägypten – Schweiz/Kolumbien, Arrowhead Stadium (Kansas City), Magenta TV
Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH