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Diese WM-Viertelfinals laufen im Free-TV – und diese nicht

WM-Viertelfinale

Diese WM-Viertelfinals laufen im Free-TV – und diese nicht

07.07.2026, 11.45 Uhr
Die WM geht mit den Viertelfinals in die heiße Phase, unter anderem Frankreich, Spanien und England sind noch dabei. Doch nicht alle Spiele laufen im deutschen Free-TV.
Fußball-Weltmeisterschaft
Frankreich mit (von links) Dayot Upamecena, Kylian Mbappe und Michael Olise gilt vielen als Top-Favorit auf den WM-Titel.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Al Bello

104 Spiele, 48 Mannschaften, 39 Turniertage – die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 stößt in neue Dimensionen vor. Ein Novum in der WM-Historie war das Sechzehntelfinale als erste K.o.-Runde (in der die deutsche Mannschaft gegen Paraguay ausschied). Mit den anstehenden Viertelfinal-Duellen hat sich das Teilnehmerfeld gelichtet. Mit Spanien, Frankreich und England sind drei europäische Titel-Favoriten noch mit dabei. Doch nur zwei der vier Viertelfinals können die Fußball-Fans im Free-TV verfolgen.

Während die ARD mit Experte Bastian Schweinsteiger die Partie Frankreich gegen Marokko überträgt, zeigt das ZDF mit dem Expertenduo Christoph Kramer und Per Mertesacker die Begegnung Spanien gegen Belgien. Das Aufeinandertreffen der Top-Torjäger Erling Haaland (Norwegen) und Harry Kane (England) bleibt hingegen Abonnenten von Magenta TV vorbehalten. Ebenso das letzte Viertelfinale, deren Teilnehmer noch ermittelt werden: Es spielen die Sieger aus Argentinien/Ägypten und Schweiz/Kolumbien gegeneinander. Anstoß ist um drei Uhr in der Nacht.

Alle WM-Viertelfinals im Überblick

Donnerstag, 9. Juli, 22.00 Uhr: Frankreich – Marokko, Gillette Stadium (Boston) – ARD und Magenta TV

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Freitag, 10. Juli, 21.00 Uhr: Spanien – Belgien, SoFi Stadium (Los Angeles), ZDF und Magenta TV

Samstag, 11. Juli, 23.00 Uhr: Norwegen – England, Hard Rock Stadium (Miami), Magenta TV

Sonntag, 12. Juli, 3.00 Uhr: Argentinien/Ägypten – Schweiz/Kolumbien, Arrowhead Stadium (Kansas City), Magenta TV


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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