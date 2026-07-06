Home News Star-News

Journalist spottet im ZDF über Nagelsmann-Kritiker: "Am Anfang waren viele neurotisch"

DFB-Elf-Debakel

Journalist spottet im ZDF über Nagelsmann-Kritiker: "Am Anfang waren viele neurotisch"

06.07.2026, 12.19 Uhr
"Man gewöhnt sich irgendwann dran, dass man ausscheidet": Einmal mehr musste die deutsche Nationalmannschaft bei der WM früh die Heimreise antreten. Autor Ronald Reng wunderte sich im ZDF-Moma nun jedoch darüber, welch teils absurde Blüten die Kritik an der DFB-Elf und Trainer Nagelsmann trieb.
Ronald Reng
Im ZDF-Moma hat Autor Ronald Reng seine Beobachtungen zum deutschen WM-Aus geteilt.  Fotoquelle: ZDF

Mit packenden Spielen nimmt die Fußball-WM gerade so richtig an Fahrt auf. Nicht mehr mit dabei ist dagegen die deutsche Nationalmannschaft. Nach dem enttäuschenden Ausscheiden gegen Paraguay ist die DFB-Elf zum dritten Mal in Folge bei einer WM früh ausgeschieden. "Man gewöhnt sich irgendwann daran, dass man ausscheidet", befand Autor Ronald Reng am Montag im "ZDF-Morgenmagazin". Dabei habe er mit dem Start des Turniers und speziell nach den beiden Siegen gegen Curaçao und die Elfenbeinküste die "Sehnsucht, wieder ein Sommermärchen zu erleben", wahrgenommen.

Doch gegen Paraguay war im Sechszehntelfinale der Traum von einem erfolgreicheren Abschneiden als zuletzt erledigt. "Wir sind schon ein bisschen traumatisiert", sagte eng. Über Kritiker am mittlerweile entlassenen Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann fügte der Journalist hinzu: "Am Anfang waren viele neurotisch, wie nach Gründen gesucht wird." Teilweise hätten Kritiker sogar in der Anreise von Nagelsmanns Mutter einen Grund für das Aus gesucht.

Aus der deutschen Nationalmannschaft: "Das hat viele Leute sehr verstört"

"Da merkt man, dass viele Leute sich sehr emotional damit beschäftigen", beobachtete Ronald Reng das aktuell gespaltene Verhältnis zwischen Fans und der deutschen Nationalmannschaft. Ärgerlich sei besonders eines: "Das Traurige ist, dass die Mannschaft Potenzial hat, aber es nicht zusammen geschafft hat, guten Fußball zu spielen." Diese Diskrepanz würden auch viele Zuschauerinnen und Zuschauer erkennen: "Das hat viele Leute sehr verstört."

Derzeit beliebt:
>>"Die Verräter" Staffel 4: TV-Start, Kandidaten und alle Infos zur RTL-Show
>>"Maxton Hall" Staffel 3: Handlung, Starttermin und alle wichtigen Infos!
>>TV-Reporterin berichtet über Wetterchaos bei Fußball-WM: "Plötzlich hieß es: Code Red!"
>>"Nicht nur mit Klopp sprechen!": ARD-Experte Hitzlsperger äußert Bedenken

Die deutsche Nationalmannschaft zog nach zwei Siegen und einer Niederlage als Gruppenerster ins Sechzehntelfinale ein. Gegen die leidenschaftlich verteidigende Mannschaft aus Paraguay fehlten der DFB-Elf aber beinahe über die gesamte Spielzeit spielerische Mittel. Weil im Elfmeterschießen gleich drei deutsche Schützen das Tor verfehlten, war die Weltmeisterschaft für die deutsche Mannschaft beendet. Trainer Julian Nagelsmann zog Konsequenzen aus dem enttäuschenden Abschneiden und trat zurück. Nun wird Jürgen Klopp als Favorit auf die Nachfolge gehandelt.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

ARD-Expertin schlägt Schweinsteiger für den DFB vor: "Würde mich nicht drücken"
Trainerfrage beim DFB
Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger
Ewald Lienen wirft Julian Nagelsmann "Sabotage" an der eigenen Mannschaft vor
Lienen-Kritik
Ewald Lienen
Bastian Schweinsteiger: "Deutschland hat seine Fußball-DNA verloren"
WM-Kritik
Bastian Schweinsteiger, Esther Sedlaczek
ARD-Experte Hitzlsperger mit klaren Worten zu Nagelsmann und dem DFB: "Fast schon eitel"
DFB-Kritik
Thomas Hitzlsperger
ARD-Mann schildert irritierende Stimmung in WM-Katakomben: "Warum explodiert denn hier keiner?"
Schlüters Kritik
Fußball-Weltmeisterschaft
"Für mich führen alle Wege zu Jürgen Klopp": Wolf Fuss kritisiert Nagelsmann
Klopps Trainerpotenzial
Wolff-Christoph Fuss und Jürgen Klopp
DFB-Team raus: Per Mertesacker und Christian Streich sorgen sich um den deutschen Fußball
WM-Enttäuschung
Deutschland - Paraguay
Tom Kaulitz bei Magenta TV: Zwischen Fan-Traum und Experten-Druck
WM-Fan-Experte
Tom Kaulitz lacht mit einem Mikrofon in der Hand.
ZDF-Expertin schlägt Christian Streich als neuen Bundestrainer vor
Trainerdiskussion
ZDF-WM-Studio
Jürgen Klopp reagiert auf Bundestrainer-Debatte nach deutschem WM-Aus
Nach DFB-Ausscheiden
Jürgen Klopp
"Du gehörst hier nicht hin": So flog Florian Silbereisen backstage raus
Kurioser Rauswurf
Florian Silbereisen schaut ernst.
Trifft ARD-Sparkurs den Schlager? Mehrheit stellt sich gegen Florian Silbereisen
Einsparungen beim ÖRR
Florian Silbereisen schaut ernst.
Helene Fischer über Spagat zwischen Familie & Bühne: "Es gelingt mir einfach nicht"
Familienbande
Helene Fischer in einer Nahaufnahme schaut ernst.
Bewegende Würdigung: Katy Karrenbauer nimmt Abschied von ihrer Mutter
Emotionaler Abschiedspost
Katy Karrenbauer
So wohnen die Stars: Die Rückzugsorte von Silbereisen, Beatrice Egli & Co
Zuhause der Schlagerstars
Ein Bergdorf von oben.
Vor 20 Jahren starb Rudi Carrell: Der unvergessene TV-Meister
Unterhaltungslegende
Erinnerungen an Rudi Carrell
Kabel Eins feiert Sylvester Stallones 80. Geburtstag mit "Rocky"
Stallones Kino-Durchbruch
Rocky
"Yellowstone": Darum ändert Beth Dutton plötzlich ihre Einstellung
Kelly Reilly erklärt die Wandlung
Yellowstone
Ben Becker trauert um seine Eltern: "Wie geht es weiter?"
Schwerer Verlust
"DAS! Rote Sofa"
Lola Weippert kritisiert toxisches Verhalten im Reality-TV
Kritik an Reality-TV
Lola Weippert
RTL plant Dschungelcamp-Rekord und zahlreiche Stars wollen mitmachen
Wer wird dabei sein?
Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!
Alle Infos zur Fortsetzung des Sci-Fi-Hits "Ready Player Two"
Steven Spielberg
Steven Spielberg
Richter Alexander Hold kehrt ins TV zurück
Gerichts-Comeback
Alexander Hold
Nikeata Thompson schockiert Heidi Reichinnek mit Kindheitsgeschichte: "Finde ich halt irgendwie richtig krass"
Emotionales Podcast-Gespräch
Heidi Reichinnek
"Tagebücher eines Missbrauchs": Der Kampf um Gerechtigkeit
Oscar-nominierter Dokumentarfilm
"Tagebücher eines Missbrauchs"
Albtraum im Urlaub: "Die letzte Nacht in Palermo" erstmals im Free-TV
Italienischer Thriller
"Die letzte Nacht in Palermo"
Das macht Bettina Böttinger heute
Talkshow-Legende wird 70
Bettina Böttinger wird 70
Dwayne Johnsons waghalsiger Plan in "Snitch"
Dwayne Johnson
Snitch - Ein riskanter Deal
Dolly das Klonschaf: Ein Meilenstein der Wissenschaft
Klonrevolution
Dolly
"Steirergeld": Ein Fall, viele Verdächtige
Achter "Landkrimi"
"Steirergeld"