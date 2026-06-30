Home News Star-News

Tom Kaulitz bei Magenta TV: Zwischen Fan-Traum und Experten-Druck

WM-Fan-Experte

Tom Kaulitz bei Magenta TV: Zwischen Fan-Traum und Experten-Druck

30.06.2026, 15.08 Uhr
von Paulina Meissner
Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz erlebt die Weltmeisterschaft aus einer ungewohnten Perspektive. Dabei merkt er schnell, wie sensibel jedes Wort vor der Kamera werden kann.
Tom Kaulitz lacht mit einem Mikrofon in der Hand.
Tom Kaulitz spricht über seinen Job bei MagentaTV.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Christian Charisius
Tom Kaulitz
Tom Kaulitz hat im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" über seinen Einsatz als Fan-Experte bei der Fußball-WM 2026 gesprochen.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Gerald Matzka

Die Fußball-WM 2026 läuft seit rund drei Wochen – und Tom Kaulitz (36) ist in diesem Jahr ganz nah am Geschehen dabei. Der Tokio-Hotel-Star begleitet das Turnier für Magenta TV als Fan-Experte und berichtete im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" jetzt von seinen ersten Eindrücken am Spielfeldrand.

"Ich bin mitten in meinem WM-Fieber, ich bin im Fußball-Heaven, ich freue mich", schwärmt er aufgeregt zu Beginn der Folge. Die Zeit sei für den Fußball-Fan "wie ein Fiebertraum" – denn er darf nicht nur die Spiele live vor Ort verfolgen, sondern auch "mit meinen absoluten Göttern rumhängen und quatschen".

Dabei musste Kaulitz jedoch auch feststellen, unter welchem Druck die Experten bei der WM stehen. Während er als Fan-Experte "im Prinzip alles sagen" könne, müssten die Experten ihre Aussagen deutlich genauer abwägen. Kaulitz betont: "Hier im Podcast-Geschäft geht es hinter den Kulissen ja rough zu, aber man muss sagen, im Sportgeschäft auch. Da muss man auf jeden Satz aufpassen."

Derzeit beliebt:
>>Neue DVDs und Blu-rays: "Die Ältern“, "Crime 101“ und "Dead of Winter“
>>Super-Bowl-Feeling bei der WM: Diese Stars stehen im Finale bereit
>>ZDF-Expertin schlägt Christian Streich als neuen Bundestrainer vor
>>Jürgen Klopp reagiert auf Bundestrainer-Debatte nach deutschem WM-Aus

Tom Kaulitz erlebt den Druck der WM-Experten hautnah

Kaulitz gibt zu bedenken: "Für die Experten ist es oft nicht einfach, den richtigen Ton zu treffen. Da werden Wörter im Mund umgedreht (...). Es ist ein heißes Eisen, da muss man echt aufpassen." Wie schnell einzelne Aussagen für Diskussionen sorgen können, zeigte zuletzt das Beispiel Jürgen Klopp. Der langjährige Erfolgstrainer und Magenta-TV-Experte hatte mit seiner Bemerkung, Julian Nagelsmann sei "noch" Bundestrainer, breite Empörung ausgelöst. Der Spruch sei ihm "flapsig rausgerutscht", entschuldigte er sich später bei Nagelsmann persönlich.

Fußball im Bett: So lebt Tom Kaulitz seine WM-Leidenschaft mit Heidi Klum
Tom Kaulitz ist Fan-Experte bei MagentaTV während der WM 2022. Der Tokio-Hotel-Gitarrist teilt seine Leidenschaft für den Fußball und die Nationalmannschaft, während er seine neue Rolle genießt.
Fußball-Leidenschaft
Heidi Klum und Tom Kaulitz

Tom Kaulitz spricht über Jürgen Klopp und Johannes B. Kerner

Auch ein kleiner Seitenhieb von Moderator Johannes B. Kerner, der Tom Kaulitz vor der Kamera humorvoll als "Praktikanten" bezeichnet hatte, machte schnell Schlagzeilen. Kaulitz zeigt sich im Podcast gelassen: "Das war natürlich alles schon so besprochen, ich bin gerne hier der Praktikant, ich durchlaufe viele Stationen bei der WM und mache quasi jeden Tag was anderes."

Den Moderator kennen sowohl Tom als auch Bill Kaulitz eigenen Aussagen nach "schon seit ganz, ganz vielen Jahren", seit ihren Tokio-Hotel-Anfängen. Und auch, wenn der letzte Kontakt schon einige Zeit zurückgelegen habe, betont Tom: "Es ist wie gestern, wir verstehen uns so gut. Ich möchte das rausheben, wie nett er ist." Kerner sei "einfach ein herzensguter Mensch", der ihn herzlich aufgenommen habe, schwärmt der Musiker.

Klopp verlässt Interview wegen Schweinsteiger-Frage: "Das ist ein ernstes Thema"
Jürgen Klopp sorgt für Aufsehen, als er ein Interview abbricht. Grund war eine Frage zur Kontroverse um Bastian Schweinsteigers Äußerungen über die Elfenbeinküste.
Interview-Abbruch
Jürgen Klopp

Jürgen Klopp beeindruckt Tom Kaulitz auch abseits der Kameras

Deutlich aufgeregter sei Tom Kaulitz vor der ersten Begegnung mit Jürgen Klopp gewesen, er habe sich gefragt: "Wie ist er wohl, wenn die Kameras aus sind?" Die Erkenntnis des 36-Jährigen: "Ich kann allen Leuten nur sagen: Es ist ein ganz toller Typ, ich bin wirklich beeindruckt und bin so froh, dass er so ein netter Kerl ist."

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Kerners Köche Fußball-WM 2026

Das könnte dich auch interessieren

Julian Nagelsmann bügelt ZDF-Reporterin ab – und fordert „Drecksackmentalität“
Hitziges Interview
Julian Nagelsmann im Interview
Diese WM-Spiele laufen heute (30.6.) und in der Nacht im TV
WM 2026 TV-Plan
Fußball-Weltmeisterschaft
Anke Engelke und Kristian Thees über Podcast-Aus: SWR setzt andere Schwerpunkte
Schock für Fans
Anke Engelke
Barbara Schöneberger sieht Dating-Apps kritisch - und fürchtet KI-Entwicklung
„Frühstück bei Barbara“
Barbara Schöneberger
Elmo bekommt eigenen Podcast: „Sesamstraße“-Star trifft deutsche Promis
In der ARD Mediathek
Elmo: Und du so?
"Wollte nicht mehr leben": So überwand Patricia Kelly ihre "dunkelsten Momente"
Lebenskrisen überwunden
"Glow Up Your Life"
Neue Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" gibt wilde Einblicke: "Weiß nicht, ob man das zeigen kann"
Tokio-Hotel-Zwillinge
Bill Kaulitz
Diese WM-Spiele laufen heute (27.6.) und in der Nacht im TV
WM 2026 TV-Plan
Fußball-Weltmeisterschaft
Neuer "Kaulitz & Kaulitz"-Trailer zeigt Bill Kaulitz auf Tuchfühlung mit Reality-Star
Emotionales Comeback
"Kaulitz & Kaulitz"
DFB-Team gewinnt Gruppe E: So geht es für Deutschland bei der WM weiter
Der Überblick
Deniz Undav steht auf dem Platz.
"Event Horizon": Sci-Fi-Horror der Extraklasse
Sci-Fi-Horror
"Event Horizon - Am Rande des Universums"
"Avatar": Die zweite Staffel mit weniger Folgen und mehr Spannung
Kürzung als Vorteil
"Avatar - Der Herr der Elemente" - Staffel 2 | Netflix
Besondere Einladung: Veronica Ferres tritt Oscar-Akademie bei
Oscar-Akademie
Veronica Ferres
Fußball im Bett: So lebt Tom Kaulitz seine WM-Leidenschaft mit Heidi Klum
Fußball-Leidenschaft
Heidi Klum und Tom Kaulitz
Milly Alcock als "Supergirl": Ein neuer Stern am Heldenhimmel
Neue Superheldenära
Supergirl
"Hamburg Days": Fortsetzung nach Schicksal einer Schauspielerin
Beatles-Serie
Luna Jordan
Alternativen zum Fußballabend: Drei Filmhighlights im TV
Alternative TV-Programme
"Perfect Match - Die Steffi & Andre Story"
Oliver Geissen: Seine Ehe mit Christina Plate und das Leben als Patchwork-Familie
Privatleben des Moderators
Oliver Geissen und Christina Plate
Kritik und Tränen: Anne Mendens Rückkehr zu GZSZ nach Baby-Pause
GZSZ-Comeback
Anne Menden
Klopp verlässt Interview wegen Schweinsteiger-Frage: "Das ist ein ernstes Thema"
Interview-Abbruch
Jürgen Klopp
Vassili Golod übernimmt "Monitor" von Georg Restle
"Monitor" unter neuer Leitung
Vassili Golod
Thomas Seitel: Das ist der Mann an der Seite von Helene Fischer
Geschützte Privatsphäre
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Terence Hill fand am Set nicht nur Bud Spencer, sondern auch die Liebe
Kult-Duo der Filmgeschichte
Zwei vom Affen gebissen - Gott vergibt, wir beide nie! (1967)
"Dunkelheit wurde heller": Michaela May spricht über ihren Weg aus der Familien-Tragödie
Michaela Mays Schicksal
Michaela May
Nelson Müller erobert Michelin-Stern zurück: "unglaublich stolz"
Michelin-Rückkehr
Nelson Müller
Simone Thomalla überrascht: Playboy, Theater und neue Liebe
Facettenreiche Schauspielerin
Simone Thomalla vor einer blauen Wand.
Tom und Bill Kaulitz sprechen über den Tokio-Hotel-Abschied: "Irgendwann kommt der Punkt"
Ende?
Tom und Bill Kaulitz
Letztes Fotoshooting: So sollte Falcos Zukunft aussehen
Neuaufbruch
Falco
Steffi Graf und Andre Agassi: Das Tennis-Traumpaar im Film
"Perfect Match – Die Steffi & Andre Story"
"Perfect Match - Die Steffi & Andre Story"
"Ein starkes Team: Erntedank": Kritik zum ZDF-Krimi mit Florian Martens
Mord im Schrebergarten
Ein starkes Team - Erntedank