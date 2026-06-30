Home News TV-News

"logo!"-Moderatorin Maral Bazargani verstärkt "ZDF-Morgenmagazin"

Neue Morgenmoderation

"logo!"-Moderatorin Maral Bazargani verstärkt "ZDF-Morgenmagazin"

30.06.2026, 13.12 Uhr
Mit Maral Bazargani bekommt das "ZDF-Morgenmagazin" ein neues Gesicht: Die "logo!"-Moderatorin übernimmt ab dem 6. Juli erstmals die Frühausgabe der Sendung und verstärkt das Moderationsteam künftig als Vertretung.
ZDF-Morgenmagazin
Maral Bazargani wird am 6. Juli 2026 erstmals durch das "ZDF-Morgenmagazin" führen.  Fotoquelle: ZDF/ Andreas Pein

Das Moderationsteam des "ZDF-Morgenmagazins" wächst weiter: Am Montag, 6. Juli, führt Maral Bazargani (36) erstmals durch die frühen Stunden der Sendung. Bazargani ist bereits als "logo!"-Moderatorin bekannt und bei den Leichtathletik-Übertragungen des ZDF vor der Kamera zu sehen.

In der Woche vom 6. bis 10. Juli wird sie nun zusätzlich jeweils von 5.30 bis 7 Uhr durch das Morgenmagazin führen. Andreas Wunn, Leiter der ZDF-Redaktion "Tagesmagazine Berlin", erklärt dazu: "Mit Maral Bazargani bekommt das ZDF-Morgenmagazin eine kompetente und sympathische Moderatorin, die die Zuschauer und Zuschauerinnen mit aktuellen Nachrichten und spannenden Interviews am Morgen begrüßen wird."

Maral Bazargani moderiert seit 2023 die Kindernachrichten "logo!"

Bazargani übernimmt damit die Vetretung für Philipp Wortmann. Insgesamt sei sie bis zu sechs Wochen im Jahr frühmorgens für die Sendung im Einsatz. Sie ergänzt damit das Moderationsteam um Dunja Hayali, Mitri Sirin, Mirjam Meinhardt, Eva-Maria Lemke, Philipp Wortmann und Andreas Wunn.

Derzeit beliebt:
>>Florian Silbereisen unter Druck: 80 Prozent begrüßen ARD-Sparpläne
>>Roland Kaiser glaubt: AfD könnte sich in Regierungsverantwortung "selbst entzaubern"
>>"Wilsberg – Gene lügen nicht": Kritik zum ZDF-Krimi mit Roland Jankowsky
>>Kritik und Tränen: Anne Mendens Rückkehr zu GZSZ nach Baby-Pause

Die 36-Jährige ist bei dem Mainzer Sender bereits ein bekanntes Gesicht: Seit 2023 moderiert sie die ZDF-Kindernachrichten "logo!", seit 2025 zudem die Leichtathletik-Übertragungen des Senders. Die ehemalige 400-Meter-Läuferin gehörte 2012 bei den Olympischen Spielen in London zur deutschen 4x400-Meter-Staffel. Nach dem Ende ihrer Leistungssportkarriere im Jahr 2014 absolvierte sie ein Volontariat beim SWR und arbeitete ab 2017 als Redakteurin und Reporterin für die ZDF-Kindernachrichten "logo!".


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
dunja hayali

Das könnte dich auch interessieren

Diese WM-Spiele laufen heute (30.6.) und in der Nacht im TV
WM 2026 TV-Plan
Fußball-Weltmeisterschaft
Ein Geldautomaten-Raub eskaliert – und erschüttert das „Nachtschicht“-Team
"Nachtschicht – Cash & Carry"
Nachtschicht - Cash & Carry
Peter Alexander zum 100. Geburtstag: Leben, Karriere und große TV-Erfolge
Porträt der Showlegende
Peter Alexander
"Terra X: Asien – Wilde Ozeane": Kritik zur ZDF-Reihe
Asiens Ozeane
Terra X: Asien - Wilde Ozeane
„Rosenheim-Cops“-Star Igor Jeftic landete im echten Leben im Gefängnis
Schauspieler in Schwierigkeiten
Igor Jeftic schaut ernst.
ZDF-Moderator gibt Statement zu Manipulationsvorwürfen bei Wetterkarten ab
"Nicht, um damit Panik zu machen"
ZDF-Moma
Diese WM-Spiele laufen heute (27.6.) und in der Nacht im TV
WM 2026 TV-Plan
Fußball-Weltmeisterschaft
Helene Fischer zwischen Mutterrolle und Stadionbühne: „Es wird mit jedem Jahr schwieriger“
"360°"-Stadiontour
Helene Fischer
Peter Schilling über KI in der Musik: "Ich schmücke mich nicht mit Federn, die mir nicht zustehen"
KI in der Musik
Peter Schilling bei "Volle Kanne"
Diese WM-Spiele laufen heute (26.6.) und in der Nacht im TV
WM 2026 TV-Plan
Fußball-Weltmeisterschaft
Wie findet ChatGPT eigentlich Steven Spielbergs "A.I.: Künstliche Intelligenz"?
KI-Kritik
A.I.: Künstliche Intelligenz (2001)
"Das ist kein Zufall": Mats Hummels rechnet nach WM-Aus gnadenlos mit DFB-Elf ab und fordert Personalbeben
Hummels' Abrechnung
Mats Hummels
ARTE-Doku über den Reichstagsbrand: Wie der Brand Adolf Hitler zur Diktatur verhalf
"Als der Reichstag brannte"
Als der Reichstag brannte
Hendrik Duryn ermittelt wieder: Ein Geisterschiff treibt auf der Nordsee
"Dünentod – Ein Nordsee-Krimi"
"Dünentod - Ein Nordsee-Krimi"
Warum „Dirty Dancing“ in Ost und West eine ganze Generation bewegte
"Die Zeit meines Lebens – 'Dirty Dancing' in Ost und West"
Die Zeit meines Lebens - "Dirty Dancing" in Ost und West
Was machen Mila Kunis und ihre "Wilden Siebziger"-Co-Stars heute?
Sitcom-Stars heute
Was machen die Stars der "wilden Siebziger" heute?
Collien Fernandes hat Angst um ihr Leben durch "Ulmen-Ultras"
Direkter Kontakt mit Christian Ulmen
Collien Fernandes hat sich im Gespräch mit dem "Tagesspiegel" zu Morddrohungen und ihrem letzten Kontakt mit Christian Ulmen geäußert.
Beatrice Egli und Florian Silbereisen: Schlagerbooom-Auftritt entfacht neue Spekulationen um das Duo
Liebesgeflüster
Beatrice Egli und Florian Silbereisen singen auf einem bett.
"Immer wieder sonntags": Warum die ARD die Kultshow wirklich beendet
Trotz Petitionen
Stefan Mross auf seiner Bühne bei "Immer wieder sonntags".
Keine Lust auf Deutschland gegen Paraguay? Diese Filme laufen heute im TV
Die TV-Alternativen
"Transformers: Ära des Untergangs"
James Bond und die Sieben: Das Rätsel der Agentennummer
Legendäre Agentennummer
Pierce Brosnan trägt einen Anzug und hält eine Waffe in der Hand.
James Bond prägte ihr Leben: Die Karriere von Maud Adams
Bond-Girl-Legende
James Bond 007 - Der Mann mit dem goldenen Colt (1974)
Taylor Swift begeistert Millionen – doch die ARD-Doku stellt unbequeme Fragen
"The Taylor Swift Years – Schicksalsjahre eines Superstars"
The Taylor Swift Years - Schicksalsjahre eines Superstars
Anke Engelke und Kristian Thees über Podcast-Aus: SWR setzt andere Schwerpunkte
Schock für Fans
Anke Engelke
Barbara Schöneberger sieht Dating-Apps kritisch - und fürchtet KI-Entwicklung
„Frühstück bei Barbara“
Barbara Schöneberger
Elmo bekommt eigenen Podcast: „Sesamstraße“-Star trifft deutsche Promis
In der ARD Mediathek
Elmo: Und du so?
Bastian Schweinsteiger in der Kritik: Gerald Asamoah spricht über alte Denkmuster
Rassismus-Debatte
Gerald Asamoah, Bastian Schweinsteiger
Gitte Hænning über Rex Gildo: „Das Ganze war einfach nicht meine Welt“
80. Geburtstag
Gitte Hænning
"Wollte nicht mehr leben": So überwand Patricia Kelly ihre "dunkelsten Momente"
Lebenskrisen überwunden
"Glow Up Your Life"
"OP eilt": Jörg Dahlmann gibt Termin für erneute Krebs-Operation bekannt
Vierte Krebserkrankung
Jörg Dahlmann