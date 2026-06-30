"logo!"-Moderatorin Maral Bazargani verstärkt "ZDF-Morgenmagazin"

Das Moderationsteam des "ZDF-Morgenmagazins" wächst weiter: Am Montag, 6. Juli, führt Maral Bazargani (36) erstmals durch die frühen Stunden der Sendung. Bazargani ist bereits als "logo!"-Moderatorin bekannt und bei den Leichtathletik-Übertragungen des ZDF vor der Kamera zu sehen.

In der Woche vom 6. bis 10. Juli wird sie nun zusätzlich jeweils von 5.30 bis 7 Uhr durch das Morgenmagazin führen. Andreas Wunn, Leiter der ZDF-Redaktion "Tagesmagazine Berlin", erklärt dazu: "Mit Maral Bazargani bekommt das ZDF-Morgenmagazin eine kompetente und sympathische Moderatorin, die die Zuschauer und Zuschauerinnen mit aktuellen Nachrichten und spannenden Interviews am Morgen begrüßen wird."

Maral Bazargani moderiert seit 2023 die Kindernachrichten "logo!" Bazargani übernimmt damit die Vetretung für Philipp Wortmann. Insgesamt sei sie bis zu sechs Wochen im Jahr frühmorgens für die Sendung im Einsatz. Sie ergänzt damit das Moderationsteam um Dunja Hayali, Mitri Sirin, Mirjam Meinhardt, Eva-Maria Lemke, Philipp Wortmann und Andreas Wunn.

Die 36-Jährige ist bei dem Mainzer Sender bereits ein bekanntes Gesicht: Seit 2023 moderiert sie die ZDF-Kindernachrichten "logo!", seit 2025 zudem die Leichtathletik-Übertragungen des Senders. Die ehemalige 400-Meter-Läuferin gehörte 2012 bei den Olympischen Spielen in London zur deutschen 4x400-Meter-Staffel. Nach dem Ende ihrer Leistungssportkarriere im Jahr 2014 absolvierte sie ein Volontariat beim SWR und arbeitete ab 2017 als Redakteurin und Reporterin für die ZDF-Kindernachrichten "logo!".



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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