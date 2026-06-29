Anke Engelke und Kristian Thees über Podcast-Aus: SWR setzt andere Schwerpunkte

"Wie war der Tag, Liebling?" Aus dieser alltäglichen Frage haben Anke Engelke und Kristian Thees einen Erfolgspodcast gebastelt. Die Ursprünge des Formats liegen im Jahr 2007: Damals unterhielten sich die TV-Comedienne und der Radiomoderator im Rahmen einer anderen Sendung täglich etwa fünf bis zehn Minuten lang am Telefon – ganz ungezwungen. Dass die beiden ihre Vertrautheit nicht vorspielen müssen, sondern tatsächlich enge Freunde sind, gab der Einlage von Anfang an einen besonderen Flair.

Das erkannte auch der SWR, zu dessen bekanntesten Gesichtern – beziehungsweise Stimmen – Thees schon lange gehört: Aus dem Radiosegment wurde ein eigenständiger Podcast. Doch damit soll jetzt Schluss sein: Wie Engelke und Thees selbst in dem Podcast bekanntgaben, wird der SWR die Produktion des Formats einstellen – und zwar schon sehr bald. Sie seien ab Juli "nicht mehr Teil des Podcast-Portfolios von SWR3", verkündete Thees die schockierende Nachricht. Als Grund nannte er lediglich "andere Schwerpunkte".

Fans kämpfen für den Podcast von Anke Engelke und Kristian Thees Eine offizielle Ankündigung der Absetzung durch den SWR gibt es bislang nicht. Das stößt auch den Fans von "Wie war der Tag, Liebling?" sauer auf. In einer Online-Petition fordern die "Lieblinge" – so der Kosename, mit dem Engelke und Thees ihre Zuhörerinnen und Zuhörer ansprechen – eine offizielle Begründung sowie "die Entscheidung zu überdenken und 'Wie war der Tag, Liebling?' fortzuführen".

Der Podcast sei "in einer Medienwelt voller Konzepte, Klicks und Verwertungslogiken etwas Seltenes geblieben: authentisch, menschlich, unverkäuflich", heißt es in der Petition weiter. "Nicht weil es kein Publikum hätte – sondern weil es ein Publikum hat, das sich wirklich zugehörig fühlt." Doch selbst wenn der SWR bei seiner Entscheidung bleiben sollte, gibt es Hoffnung für "Wie war der Tag, Liebling?": Engelke und Thees haben bereits signalisiert, für eine Fortsetzung unter neuem Dach zu haben zu sein.

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