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"Interview mit einem Vampir" Staffel 3: Lestat wird zum Rockstar

Vampir-Rockstar

Staffel 3 von "Interview with the Vampire": Lestat rockt die Bühne

28.06.2026, 10.18 Uhr
von Kristin Lenk
Der charmanteste Blutsauger der Fernsehgeschichte greift zum Mikro: In Staffel 3 von "Interview with the Vampire" ist Lestat Leadsänger einer Band – und weckt mit seinem Gesang eine uralte Macht. Hauptdarsteller Sam Reid singt alle Songs selbst.
The Vampire Lestat
Der unsterbliche Verführer: Selbst die Vampirkönigin Akasha verfällt Lestats Charme.  Fotoquelle: 2026 Vampire Chronicles Productions LLC
The Vampire Lestat
Auf der Bühne gibt Lestat (Sam Reid) eine Mischung aus Glamrock, Jim Morrison und einem jungen Iggy Pop.   Fotoquelle: 2026 Vampire Chronicles Productions LLC
The Vampire Lestat
Bei einem ausverkauften Konzert im New Yorker Beacon Theater bewies Sam Reid Anfang Juni, dass er auch live als Vampire Lestat überzeugen kann.  Fotoquelle: 2026 Vampire Chronicles Productions LLC
The Vampire Lestat
Hauptdarsteller Sam Reid singt sämtliche Songs selbst  Fotoquelle: 2026 Vampire Chronicles Productions LLC
The Vampire Lestat
Jennifer Ehle spielt Lestats Mutter, die Comtessa Gabriella.   Fotoquelle: 2026 Vampire Chronicles Productions LLC
The Vampire Lestat
Lestat (Sam Reid) erinnert sich an seine Sterblichkeit als ungeliebter dritter Sohn eines französischen Provinz-Aristokraten.   Fotoquelle: 2026 Vampire Chronicles Productions LLC
The Vampire Lestat
Louis (Jacob Anderson) übt blutige Rache.  Fotoquelle: 2026 Vampire Chronicles Productions LLC
The Vampire Lestat
Der charmanteste Blutsauger der Fernsehgeschichte greift zum Mikro: In Staffel 3 von "Interview with the Vampire" ist Lestat Leadsänger einer Band - und weckt mit seinem Gesang eine uralte Macht. Hauptdarsteller Sam Reid singt alle Songs selbst.  Fotoquelle: 2026 Vampire Chronicles Productions LLC
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Lestat (Sam Reid) liebt das Bad in der Menge.   Fotoquelle: 2026 Vampire Chronicles Productions LLC
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Lestat (Sam Reid) genießt das Scheinwerferlicht.  Fotoquelle: 2026 Vampire Chronicles Productions LLC
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Die Feuergabe: Lestat hat noch andere Tricks im Ärmel.   Fotoquelle: 2026 Vampire Chronicles Productions LLC
The Vampire Lestat
Lestat (Sam Reid) kann auch laut!  Fotoquelle: 2026 Vampire Chronicles Productions LLC

Der charmanteste Blutsauger der Fernsehgeschichte greift zum Mikro: In Staffel 3 von "Interview with the Vampire" ist Lestat Leadsänger einer Band – und weckt mit seinem Gesang eine uralte Macht. Hauptdarsteller Sam Reid singt alle Songs selbst.

Lestat de Lioncourt (Sam Reid) war schon immer ein Showman. Nun dreht er auf: In der dritten Staffel von "Interview with the Vampire", die passend in "The Vampire Lestat" umbenannt wurde, reagiert das narzisstische Enfant terrible auf seine wenig schmeichelhafte Darstellung in Daniel Molloys (Eric Bogosian) Bestseller auf die einzig angemessene Weise. Er geht als Leadsänger einer bis dato eher unbekannten Rockband auf Tour.

Für Lestats Eskapaden auf der Bühne – irgendwo zwischen Glamrock, Jim Morrison und einem jungen Iggy Pop – hat Sam Reid sämtliche Songs selbst eingesungen. Insgesamt über 20 an der Zahl, die von Daniel Hart komponiert wurden. Bei einem ausverkauften Konzert im New Yorker Beacon Theater bewies Reid Anfang Juni bereits, dass er auch live überzeugt. Showrunner Rolin Jones verspricht: "Wenn ihr Sam im Kostüm seht, unter den Scheinwerfern, wie er diese Songs im Kontext von Lestats Geschichte singt, dann wird es euch umhauen. Wir geben alles."

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Was bisher geschah

Die ersten beiden Staffeln der Erfolgsserie nach den Bestsellern von Anne Rice erzählten die tragische Liebesgeschichte zwischen dem melancholischen Louis de Pointe du Lac (Jacob Anderson) und seinem Schöpfer Lestat – von der leidenschaftlichen Romanze im New Orleans der 1910er-Jahre über die Adoption der Kindvampirin Claudia (Delainey Hayles) bis hin zur bitteren Trennung und Lestats vermeintlichem Tod. Im Pariser Théâtre des Vampires kam es zur Katastrophe: Claudia wurde getötet, Louis rächte sich blutig, und die Wahrheit über Armands (Assad Zaman) Manipulationen kam ans Licht. Erst im Finale der zweiten Staffel versöhnten sich Louis und Lestat – mehr oder weniger. Außerdem veröffentlichte der Journalist Daniel Molloy sein skandalträchtiges Buch "Interview mit einem Vampir", das die Existenz von Vampiren enthüllt. Lestats Antwort: Er nutzt den Rummel, wird zum Rockstar und sorgt für jede Menge Aufsehen.

Die Königin erwacht

Es ist kein Geheimnis, dass Staffel drei eben jene Season ist, auf die Fans seit der ersten Folge der Serie warten. Warum? Mit dem steigendem Ruhm der Band wächst auch Lestats Einfluss – und seine Musik dringt an Orte, die besser ungestört geblieben wären. In der Dunkelheit regt sich etwas Uraltes: Akasha (Sheila Atim), die geheimnisvolle Schöne, die in vorchristlichen Zeiten über Ägypten herrschte und nichts Geringeres ist, als die Urmutter aller Vampire.

Nur wenige Unsterbliche außer Lestat wissen überhaupt von ihrer Existenz, geschweige denn, dass ihr jahrtausendewährender Schlaf endet, als seine Musik sie erreicht. Nun sucht diese antike Urgewalt den Mann, dessen Stimme sie erweckte – mit ungeahnten Folgen für das Enfant Terrible und die Welt. Jones fasst es so zusammen: "Lestat muss der Welt erklären, warum ein bestimmtes Rock-Album beinahe den gesamten Planeten zerstört hat."

Bekannte Gesichter, neue Figuren

Sam Reid ("The Newsreader") und Jacob Anderson ("Game of Thrones") kehren selbstverständlich in Staffel drei als Lestat und Louis zurück. Und auch Charaktermime Eric Bogosian ("Succession") gibt sich erneut als bissiger Journalist Daniel Molloy die Ehre. Darüber hinaus stoßen einige prominente Neuankömmlinge zum illustren Cast: Jennifer Ehle ("Stolz und Vorurteil") schlüpft in den Part von Lestats umtriebiger Mutter Gabriella und Christopher Heyerdahl ("Hell on Wheels") spielt den uralten Vampir Marius. Einen königlichen Aufritt hat Sheila Atim ("The Woman King"). Sie verleiht der Vampirkönigin Akasha neue Gestalt – einst unvergesslich verkörpert vom R&B-Star Aaliyah, die kurz nach Abschluss der Dreharbeiten zum inzwischen zum Kult avancierten Kinoflop "Queen of the Damned" bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam.

In Deutschland startet "The Vampire Lestat" am 1. Juli exklusiv auf MagentaTV+ – die sieben Episoden erscheinen im wöchentlichen Rhythmus.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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