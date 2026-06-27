"Rechtsruck im Silicon Valley": Kritik zur Doku auf 3sat

Vor 250 Jahren, am 4. Juli 1776, unterzeichneten die Gründerväter der Vereinigten Staaten die Unabhängigkeitserklärung der 13 britischen Kolonien von der Krone. Manche dürften den Geburtstag der USA angesichts der aktuellen Lage aber nicht als Grund zum Feiern betrachten. Das ZDF und seine Schwestersender widmen dem einstigen "Land der unbegrenzten Möglichkeiten", teils schon seit Anfang Juni, rund um das Jubiläum zahlreiche Sendungen, linear und online, die sich mit der (Kultur-)Geschichte und aktuellen Lage der USA beschäftigen.

"Rechtsruck im Silicon Valley" Dokumentation • 27.06.2026 • 19:20 Uhr

Bei 3sat versucht Cornelius Janzen am frühen Samstagabend in der Dokumentation "Rechtsruck im Silicon Valley" herauszufinden, "warum die kalifornischen Tech-Eliten Trump unterstützen", so der Untertitel. Bei der zweiten Amtseinführung Trumps Anfang 2025 waren die Chefs der großen US-Tech-Konzerne unter den strahlenden Gästen, darunter Facebook-Chef Mark Zuckerberg, Google-CEO Sundar Pichai, Amazon-Gründer Jeff Bezos und Tech-Milliardär Elon Musk. Microsoft-Gründer Bill Gates dankte Trump an anderer Stelle bei einem Dinner für seine "incredible leadership". Diese Männer zählen zu den reichsten und mächtigsten der Welt, die Verbindung ins Weiße Haus sieht nicht nur Janzen als gefährliche Allianz.

Blindes Folgen "genialer Gründerfiguren" Eigentlich verbindet man das Silicon Valley in der südlichen Bay Area San Franciscos mit Freiheit und Fortschritt. Es galt einmal als Hochburg der Gegenkultur. Was also ist passiert? Für seinen Film hat Janzen mit unterschiedlichsten Menschen gesprochen. Der Literaturwissenschaftler Adrian Daub etwa wundert sich nicht über den Rechtsruck. Autoritäres Denken und Demokratiefeindlichkeit haben seiner Meinung nach Tradition im Silicon Valley: "Was man im Valley Denken nennt, ist zutiefst kompatibel mit Faschismus."

Es setze sich immer mehr eine autoritäre Kultur durch infolge des Kults um "geniale Gründerfiguren" und des blinden Folgens dieser Männer. Elon Musk demonstrierte das Ziel der einflussreichen Figuren des Silicon Valley, als er zu Beginn der zweiten Präsidentschaft Trumps als Leiter des Department of Government Efficiency den Abbau demokratischer Institutionen zugunsten technologischer Lösungen vorantrieb. Es ist ein düsteres Bild für die Demokratie, das Janzen in seiner Dokumentation zeichnet, die ab Samstag ein Jahr lang auch in der 3sat-Mediathek abrufbar sein wird.

"Rechtsruck im Silicon Valley" – Sa. 27.06. – 3sat: 19.20 Uhr

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