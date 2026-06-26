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DFB-Team gewinnt Gruppe E: So geht es für Deutschland bei der WM weiter

Der Überblick

DFB-Team gewinnt Gruppe E: So geht es für Deutschland bei der WM weiter

26.06.2026, 13.02 Uhr
von Julian Flimm
Das DFB-Team beendet die Gruppenphase der WM 2026 als Sieger der Gruppe E. Wir haben den Überblick, wie es jetzt für die Mannschaft von Julian Nagelsmann weiter.
Deniz Undav steht auf dem Platz.
Deutschland erreicht die K.o.-Runde der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 - auch dank DFB-Stürmer Deniz Undav.  Fotoquelle: picture alliance / Kirchner-Media | Bahho Kara

Deutschland sichert sich bei der WM 2026 den Gruppensieg in Gruppe E. Bereits mit dem klaren 7:1-Sieg zum Auftakt gegen Curaçao stellte die Mannschaft von Julian Nagelsmann die erste Weiche. Mit dem 2:1-Erfolg im zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste ist der Mannschaft von Julian Nagelsmann der erste Platz in der Gruppe schon vor dem letzten Spieltag nicht mehr zu nehmen - auch, weil Curaçao und Ecuador anschließend 0:0 spielten. Dass das letzte Gruppenspiel gegen Ecuador schließlich mit 1:2 verloren ging, hat damit keinen Einfluss mehr auf Deutschlands Platzierung in Gruppe E.

Damit steht auch fest, welchen Weg das DFB-Team nach der Gruppenphase nimmt: Als Sieger der Gruppe E trifft die DFB-Elf in der Runde der letzten 32 auf einen Gruppendritten aus Gruppe A, B, C, D oder F. Der konkrete Gegner steht aber noch nicht fest, weil dafür die Rangliste der besten Gruppendritten und die vorab festgelegte FIFA-Zuordnung entscheidend sind. Die DFB-Elf zieht als Gruppensieger in die K.o.-Runde ein. 

Deutschland nach Sieg gegen Elfenbeinküste sicher Gruppensieger

Die WM 2026 wird erstmals mit 48 Mannschaften ausgetragen, gespielt wird in zwölf Vierergruppen. Die ersten beiden Teams jeder Gruppe erreichen sicher die K.o.-Runde; dazu kommen die acht besten Gruppendritten. Dadurch beginnt die K.o.-Phase nicht wie früher mit dem Achtelfinale, sondern mit einer Runde der letzten 32.

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WM 2026: Diese Gegner drohen Deutschland als Gruppensieger

Als Sieger der Gruppe E steht das Sechzehntelfinale für Deutschland am Montag, 29. Juni, in Foxborough an. Um 22.30 Uhr soll die Partie planmäßig angepfiffen werden. Der Gegner wird ein Gruppendritter aus Gruppe A, B, C, D oder F sein.

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Damit kommen nach aktuellem Turnierplan die Mannschaften aus den folgenden Gruppen infrage:

  • Gruppe A: Südkorea
  • Gruppe B: Bosnien und Herzegowina
  • Gruppe C: Schottland
  • Gruppe D: Paraguay
  • Gruppe F: Schweden

Welche Mannschaft es tatsächlich wird, hängt davon ab, welche acht Gruppendritten weiterkommen und welche vorab festgelegte FIFA-Zuordnung im K.o.-Baum dadurch greift. Es gibt also keine neue Auslosung nach der Gruppenphase.

Der Kreis der möglichen Gegner ist damit deutlich kleiner geworden. In Gruppe A wurde Südkorea Dritter, in Gruppe B Bosnien und Herzegowina, in Gruppe C Schottland, in Gruppe D Paraguay und in Gruppe F Schweden. Ob einer dieser Drittplatzierten tatsächlich gegen Deutschland spielt, entscheidet sich aber erst über die Rangliste der besten Gruppendritten und den FIFA-Zuordnungsschlüssel.

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Welcher Gegner im Achtelfinale warten könnte

Gewinnt Deutschland sein Spiel in der Runde der letzten 32, würde die DFB-Elf im Achtelfinale auf den Sieger aus Match 77 treffen. Dort spielt der Sieger der Gruppe I gegen einen Gruppendritten aus Gruppe C, D, F, G oder H.

In Gruppe I spielen Frankreich, Senegal, Irak und Norwegen. Nach den bisherigen Ergebnissen kommen Frankreich und Norwegen für den Gruppensieg infrage. Damit ist auch offen, auf welche Mannschaft Deutschland im Achtelfinale treffen könnte, falls beide Teams ihre erste K.o.-Runde überstehen.

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