Sechs Halbgeschwister: Der private Blick auf Esther Sedlaczeks Familie

Esther Sedlaczek moderiert seit 2021 die "Sportschau" und führt außerdem durch das "Quizduell" im Ersten. Die 40-Jährige ist verheiratet und Mutter von drei Kindern. Ihr Familienleben wirkt harmonisch, ihre eigene Kindheit war jedoch ungewöhnlich: Erst später lernte sie ihren Vater kennen - den berühmten Schauspieler Sven Martinek. Nun hat Esther Sedlaczek private Einblicke gegeben und erzählt, wie sie aufwuchs und unter welchen Umständen sie ihrem Vater begegnete.

Esther Sedlaczek und der besondere Anruf von Sven Martinek Lange wusste Esther Sedlaczek nichts von ihrem Vater. Die Moderatorin wuchs in Berlin bei ihrer Mutter auf. Die Rolle eines Vaters übernahm ihr Opa. Doch mit 16 Jahren wollte die Wahl-Münchnerin mehr wissen und schrieb an ihren Vater einen Brief mit ihrer Telefonnummer. Das war Anfang der 2000er Jahre. Eines Tages klingelte plötzlich das Telefon und der Schauspieler war am Apparat. "Ok krass, jetzt ist er am Telefon, das ist mein Papa. Das war ein total surrealer Moment", erinnert sich Esther Sedlaczek.

Sven Martinek in seiner Rolle als Finn Kiesewetter in der TV-Serie "Morden im Norden". (Foto: ARD/Georges Pauly)

Wie Esther Sedlaczek heute über Vater Sven Martinek spricht Dass Sven Martinek nicht schon früher den Kontakt zu seiner Tochter gesucht hat, kann die 40-Jährige verstehen. Wer nicht anwesend ist im Leben des Kindes, könne nicht den Anspruch auf Kontakt haben. Heutzutage pflegt die Moderatorin ein freundschaftliches Verhältnis zu dem 62-Jährigen. "Ich sag bis heute nicht Papa. Er ist mein Papa, aber er ist Sven für mich", verriet Esther Sedlaczek im Interview mit Sky.

Sven Martinek: Seine Beziehungen und Esther Sedlaczeks Halbgeschwister Esther Sedlaczek hat sechs Halbgeschwister, denn Sven Martinek kann auf ein turbulentes Liebesleben zurückblicken. Die Mutter der Moderatorin steht nicht in der Öffentlichkeit. Der gebürtige Magdeburger war bereits mit den Schauspielerinnen Simone Thomalla, Diana Frank, Judith Kernke, Xenia Seeberg und Kader Loth liiert. Seit 2018 ist Sven Martinek mit Bianca Rütter zusammen, der Exfrau von Hunde-Profi Martin Rütter.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels