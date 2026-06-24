"Polizeiruf"-Star Claudia Michelsen kritisiert Produktions-Stopp scharf: "Fatale Entscheidung"

In den kommenden drei Jahren soll wegen der ausgebliebenen Erhöhung des Rundfunkbeitrags kein neuer "Polizeiruf 110" aus Magdeburg gedreht werden. Auch auf neue "Tatort"-Filme aus Dresden müssen Fans vorerst verzichten. Im Mai hatte der Mitteldeutsche Rundfunk mit dieser Ankündigung Entsetzen in der TV-Branche und bei vielen Krimi-Fans ausgelöst. Im Gespräch mit der "Süddeutschen Zeitung" hat sich nun "Polizeiruf"-Hauptdarstellerin Claudia Michelsen zu der Sparmaßnahme geäußert.

"Eigentlich möchte ich schon lange nicht mehr über den Osten oder den Westen reden. Aber wir kommen mit dieser fatalen Entscheidung des MDR tatsächlich wieder in die Situation zu sagen: Was passiert hier mit dem Osten?" Die Magdeburger Krimi-Reihe sei eine "Identifikationsfläche" für viele Zuschauerinnen und Zuschauer: "Wir spüren das bei jedem Dreh, dass sich die Leute gesehen und ernst genommen fühlen. Sachsen und Sachsen-Anhalt finden statt."

Zuvor hatten sich bereits die Dresdner "Tatort"-Kommissare Martin Brambach und Cornelia Gröschel kritisch geäußert. Sie seien "bestürzt", schrieben die beiden Darsteller in einem gemeinsamen Instagram-Statement. Man könne Filmproduktionen "leider nicht so einfach an- und abschalten", mahnten sie.

"Tatort"-Stars sprechen von "Katastrophe" Darüber hinaus gingen Brambach und Gröschel nicht davon aus, dass in drei Jahren genügend Geld da sei, um die Produktion der ARD-Krimis aus Ostdeutschland wieder aufzunehmen. Das jedoch wäre "nicht nur traurig für die vielen tollen Fans und treuen Zuschauerinnen und Zuschauer, es wäre für die vielen Menschen, die direkt oder indirekt von so einer Produktion leben, eine Katastrophe", so die beiden "Tatort"-Stars.

Der MDR hatte den geplanten Produktions-Stopp am 11. Mai bekannt gegeben. "Wäre die aus unserer Sicht rechtmäßige moderate Anhebung des Rundfunkbeitrags seit 1. Januar 2025 so umgesetzt worden, wie von der KEF empfohlen, müssten wir diesen nun einschneidenden Weg nicht gehen", ließ sich MDR-Intendant Ralf Ludwig zitieren. "Doch die Realität lässt uns keine andere Wahl, wir können die seit 1. Januar 2025 fehlenden Einnahmen als MDR nicht mehr kompensieren."

Bereits abgedrehte Folgen sowohl des Dresdner "Tatorts" als auch des Magdeburger "Polizeirufs 110" mit Claudia Michelsen sollen in jedem Fall gesendet werden.



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Relevante Themen dieses Artikels