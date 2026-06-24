Kippt die Stimmung gegen Donald Trump? ZDF-Doku sucht Antworten in den USA

Am 4. Juli 2026 feiern die Vereinigten Staaten den 250. Jahrestag der Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung. Die Planungen für dieses besondere Jubiläum laufen bereits auf Hochtouren – doch die Stimmung im Land ist gedrückt. Eine Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner zeigt sich unzufrieden mit dem politischen Kurs von Präsident Donald Trump. Besonders der Krieg gegen den Iran und seine weitreichenden Folgen stoßen auf breite Ablehnung – hatte Trump doch versprochen, das Land aus internationalen Konflikten herauszuhalten.

auslandsjournal – die doku: Amerika unter Trump Wendet sich die Stimmung? Doku • 24.06.2026 • 22:15 Uhr

Hinzukommen mehrere spürbare Rückschläge, darunter das Scheitern seiner umstrittenen Zollpolitik. Für "auslandsjournal – die doku: Amerika unter Trump Wendet sich die Stimmung?" reisten die ZDF-Journalisten Elmar Theveßen und Annette Brieger durch die USA und suchten nach den Orten, wo aus Unzufriedenheit offener Widerstand erwächst.

Kippt die Stimmung unter früheren Trump-Anhängern? In Texas begleiten sie die Demokraten im Vorfeld der richtungsweisenden Zwischenwahlen im November. In Arizona dokumentieren sie den politischen Streit um mögliche Einschränkungen des Wahlrechts. Und in Georgia sprechen sie mit Menschen, die einst begeisterte Trump-Anhänger waren und der MAGA-Bewegung inzwischen den Rücken gekehrt haben. Doch kippt die Stimmung wirklich? Die beiden Autoren suchen auch das Gespräch mit überzeugten Unterstützern des Präsidenten und analysieren die Chancen republikanischer Kandidaten bei den bevorstehenden Wahlen.

ZDF-Doku fragt nach dem Zustand der amerikanischen Demokratie Gemeinsam mit ausgewiesenen Experten ziehen Theveßen und Brieger eine Zwischenbilanz von Trumps zweiter Amtszeit: Was hat er erreicht, wo ist er gescheitert – und wie prägt seine Präsidentschaft das Land auf Dauer? Ein Porträt des Zustands der amerikanischen Demokratie, 250 Jahre nach ihrer Gründung. Elmar Theveßen (59) wurde in Viersen geboren und studierte nach dem Abitur Politikwissenschaft, Geschichte und Germanistik an der Universität Bonn. Seit 1991 arbeitet er beim ZDF, zunächst als Politikredakteur im Studio Bonn und später als Auslandskorrespondent in Washington. Ab 2007 moderierte er "heute" und das "heute journal". Von 2007 bis 2019 leitete er als stellvertretender Chefredakteur die Hauptredaktion "Aktuelles". Im März 2019 übernahm er schließlich die Leitung des ZDF-Auslandsstudios Washington, das aus den USA sowie mehreren mittelamerikanischen Ländern berichtet.

Wiederholt legte der USA-Experte dabei auch Filme über die USA und Trump vor. In der Regel entstanden die Film in Zusammenarbeit mit Annette Brieger. Zu sehen gibt es: "Comeback für Amerika?" (2021), "Zwischen Trump und Harris – Roadtrip durch ein zerrissenes Land" (Oktober 2024), "Systemsprenger Trump" (April 2025). "auslandsjournal – die doku: Amerika unter Trump Wendet sich die Stimmung?" ist nun, passend zur Fußball-Weltmeisterschaft, das neuste Update dieser Reihe.

auslandsjournal – die doku: Amerika unter Trump Wendet sich die Stimmung? – Mi. 24.06. – ZDF: 22.15 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!