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Kippt die Stimmung gegen Donald Trump? ZDF-Doku sucht Antworten in den USA

"auslandsjournal – die doku: Amerika unter Trump Wendet sich die Stimmung?"

Kippt die Stimmung gegen Donald Trump? ZDF-Doku sucht Antworten in den USA

24.06.2026, 07.30 Uhr
von Eric Leimann
Die ZDF-Dokumentation von Elmar Theveßen und Annette Brieger beleuchtet die politische Lage in den USA unter Donald Trump. Von der Unzufriedenheit der Bevölkerung bis zu den anstehenden Wahlen, die Doku geht den Fragen nach, ob sich die Stimmung im Land wirklich dreht.
Elmar Theveßen
Zum vierten Mal beschäftigt sich USA-Experte Elmar Theveßen mit seiner Doku-Partnerin Annette Brieger in einem Film mit Donald Trump und den USA.  Fotoquelle: ZDF / Andreas Reeg
Elmar Theveßen
Seit 1991 arbeitet Elmar Teveßen beim ZDF. Ab 2007 moderierte er "heute" und das "heute journal". Von 2007 bis 2019 leitete er als stellvertretender Chefredakteur die Hauptredaktion "Aktuelles". Im März 2019 übernahm er die Leitung des ZDF-Auslandsstudios Washington, das aus den USA sowie mehreren mittelamerikanischen Ländern berichtet.   Fotoquelle: ZDF/Jule Roehr

Am 4. Juli 2026 feiern die Vereinigten Staaten den 250. Jahrestag der Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung. Die Planungen für dieses besondere Jubiläum laufen bereits auf Hochtouren – doch die Stimmung im Land ist gedrückt. Eine Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner zeigt sich unzufrieden mit dem politischen Kurs von Präsident Donald Trump. Besonders der Krieg gegen den Iran und seine weitreichenden Folgen stoßen auf breite Ablehnung – hatte Trump doch versprochen, das Land aus internationalen Konflikten herauszuhalten.

ZDF
auslandsjournal – die doku: Amerika unter Trump Wendet sich die Stimmung?
Doku • 24.06.2026 • 22:15 Uhr

Hinzukommen mehrere spürbare Rückschläge, darunter das Scheitern seiner umstrittenen Zollpolitik. Für "auslandsjournal – die doku: Amerika unter Trump Wendet sich die Stimmung?" reisten die ZDF-Journalisten Elmar Theveßen und Annette Brieger durch die USA und suchten nach den Orten, wo aus Unzufriedenheit offener Widerstand erwächst.

Kippt die Stimmung unter früheren Trump-Anhängern?

In Texas begleiten sie die Demokraten im Vorfeld der richtungsweisenden Zwischenwahlen im November. In Arizona dokumentieren sie den politischen Streit um mögliche Einschränkungen des Wahlrechts. Und in Georgia sprechen sie mit Menschen, die einst begeisterte Trump-Anhänger waren und der MAGA-Bewegung inzwischen den Rücken gekehrt haben. Doch kippt die Stimmung wirklich? Die beiden Autoren suchen auch das Gespräch mit überzeugten Unterstützern des Präsidenten und analysieren die Chancen republikanischer Kandidaten bei den bevorstehenden Wahlen.

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ZDF-Doku fragt nach dem Zustand der amerikanischen Demokratie

Gemeinsam mit ausgewiesenen Experten ziehen Theveßen und Brieger eine Zwischenbilanz von Trumps zweiter Amtszeit: Was hat er erreicht, wo ist er gescheitert – und wie prägt seine Präsidentschaft das Land auf Dauer? Ein Porträt des Zustands der amerikanischen Demokratie, 250 Jahre nach ihrer Gründung. Elmar Theveßen (59) wurde in Viersen geboren und studierte nach dem Abitur Politikwissenschaft, Geschichte und Germanistik an der Universität Bonn. Seit 1991 arbeitet er beim ZDF, zunächst als Politikredakteur im Studio Bonn und später als Auslandskorrespondent in Washington. Ab 2007 moderierte er "heute" und das "heute journal". Von 2007 bis 2019 leitete er als stellvertretender Chefredakteur die Hauptredaktion "Aktuelles". Im März 2019 übernahm er schließlich die Leitung des ZDF-Auslandsstudios Washington, das aus den USA sowie mehreren mittelamerikanischen Ländern berichtet.

Esther Sedlaczek berichtet von Panikattacke, Therapie und Perfektionsdruck
ARD-Reporterin Esther Sedlaczek berichtet von einer überraschenden gesundheitlichen Krise nach der Geburt ihres ersten Kindes vor sechs Jahren. Eine Panikattacke führte sie in die Notaufnahme. Heute spricht sie offen über ihre Erfahrungen mit postpartaler Depression und die Bedeutung von Therapie.
Mentale Gesundheit
Esther Sedlaczek

Wiederholt legte der USA-Experte dabei auch Filme über die USA und Trump vor. In der Regel entstanden die Film in Zusammenarbeit mit Annette Brieger. Zu sehen gibt es: "Comeback für Amerika?" (2021), "Zwischen Trump und Harris – Roadtrip durch ein zerrissenes Land" (Oktober 2024), "Systemsprenger Trump" (April 2025). "auslandsjournal – die doku: Amerika unter Trump Wendet sich die Stimmung?" ist nun, passend zur Fußball-Weltmeisterschaft, das neuste Update dieser Reihe.

auslandsjournal – die doku: Amerika unter Trump Wendet sich die Stimmung? – Mi. 24.06. – ZDF: 22.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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