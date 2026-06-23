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"Nicht dein Ernst!": Lola Weippert überrascht Vanessa Mai mit großer Lebensentscheidung

Geplanter Neustart

"Nicht dein Ernst!": Lola Weippert überrascht Vanessa Mai mit großer Lebensentscheidung

23.06.2026, 11.23 Uhr
von Julian Weinberger
Lola Weippert überrascht mit großen Plänen: Sie verlässt ihre Traumwohnung in Berlin, um ein neues Leben im Ausland zu beginnen. Vanessa Mai zeigt sich beeindruckt und respektiert den mutigen Schritt ihrer Podcastpartnerin.
Lola Weippert
Moderatorin Lola Weippert hat sich neue Piercings stechen lassen und das Ergebnis freudig auf Instagram geteilt.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Matthias Nareyek

"Oh mein Gott, sie weint schon fast": Direkt zu Beginn der neuen Podcastfolge von "Schön laut" schwante Vanessa Mai direkt Böses. Zuvor hatte ihre Podcastpartnerin angekündigt, sie müsse Mai "etwas erzählen". Ehe sie verriet, um was es sich handelt, schob sie fast entschuldigend voran: "Ich glaube, es war richtig dumm." Danach ließ Lola Weippert die Katze aus dem Sack: "Ich habe einfach meine Wohnung gekündigt." Vanessa Mai entgegnete komplett baff: "Nicht dein Ernst!"

Daraufhin erklärte die TV-Moderatorin, sie habe ihre "Traumwohnung in Berlin" gekündigt und wolle einen neuen Lebensabschnitt auf Ibiza aufschlagen. "Ich dachte, wir leben nur einmal. Ich muss jetzt einfach machen", umschrieb sie ihre Pläne, ins Urlaubsparadies auf den Balearen überzusiedeln. Mai zollte der Entscheidung Weipperts zwar Respekt, sagte aber angesichts der Spontanität der Pläne: "Das ist ja mein Albtraum, ich würde das nie machen."

Vanessa Mai bestärkt Lola Weippert in ihren Auswanderungsplänen

Doch Lola Weippert betonte, für sie fühle sich das richtig an. "Ich habe sofort geweint, weil ich das Gefühl hatte, ich bin endlich zu Hause", beschrieb sie die Eindrücke, die sie bei ihrer ersten Ankunft auf Ibiza gehabt habe. Auch die Lebensart der Menschen vor Ort sage ihr sehr zu, schwärmte sie: "Überall sind Hippies."

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Auch Mai konnte sich ihre Freundin in diesem Umfeld gut vorstellen: "Ich finde, das passt perfekt zu dir." Deshalb bestärkte die Sängerin sie in ihren Auswanderungsplänen: "Ey, zieh es durch!" Dann könne sie auch endlich die Gelegenheit nutzen, ihre eigene Ibiza-Premiere zu feiern. Denn: Auf der Baleareninsel war Mai noch nie. Ein bisschen beschlich Weippert dann doch noch eine Sorge: "Ich habe richtig Angst, dass ich nichts finde." Abbringen will sie sich von ihrem Plan aber nicht lassen, ganz nach dem Motto: "Wer mutig ist, dem gehört die Welt."

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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