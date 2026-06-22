Michelles Abschied und ein US-Popstar: So wird Florian Silbereisens neue "Schlagerbooom"-Show

Der "Schlagerbooom" hat sich längst als eines der beliebtesten TV-Musikereignisse des Jahres etabliert. Mit der nächsten Ausgabe, dem "Schlagbooom Open Air 2026 – Die Stadionshow in Österreich" (Samstag, 27. Juni, 20:15 Uhr im Ersten), möchte die ARD aber noch einen draufsetzen. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, soll Florian Silbereisen "vor der spektakulären Kulisse der Kitzbüheler Alpen" eine Show präsentieren, die "neue Maßstäbe setzt".

Unterstützt wird dieses Vorhaben durch Auftritte zahlreicher namhafter Stars aus der Welt – nicht nur – des Schlagers. So werden neben großen Namen der Schlagerszene wie Andrea Berg, Beatrice Egli, Andreas Gabalier, Maite Kelly, Vanessa Bai, Andy Borg und vielen mehr auch US-Popstar Anastacia, NDW-Legende Nena und die Popsänger Wincent Weiss und Mark Medlock auftreten. Während Anastacia eine "exklusive Weltpremiere" verspricht, blickt Nena zurück zu ihrem größten Erfolg: "99 Luftballons".

"Spektakuläre Choreographie" durch "hunderte Drohnen" am Nachthimmel Doch nicht nur Nena wird beim "Schlagerbooom" Erinnerungen an die Vergangenheit wecken. Mit Michelle wird ein Schlagerstar, der in einer mehr als 30 Jahren umfassenden Karriere Spuren hinterlassen hat, zum letzten Mal performen. Die 54-Jährige hat bereits ihr Abschiedskonzert gespielt und wird in Silbereisens Show nun ihren TV-Abschied feiern. Einen Comeback-Auftritt wird es hingegen von Mark Medlock geben.

Auch optisch soll die Show viel zu bieten haben. So sollen "hunderte Drohnen in einer spektakulären Choreografie den Nachthimmel in eine einzigartige Showbühne" verwandeln. Um daran teilzuhaben, müssen deutsche Fußballfans natürlich nicht auf ein Spiel der DFB-Mannschaft verzichten. Die einzige mögliche WM-Konkurrenz gibt es ab 23 Uhr im ZDF und bei MagentaTV durch die Partie Kroatien gegen Ghana. MagentaTV überträgt außerdem zeitgleich die Begegnung Panama gegen England.