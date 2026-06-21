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Beatrice Egli wehrt sich: "Man kann die Menschen nicht ändern"

"Man kann die Menschen nicht ändern"

Beatrice Egli: Ihr Umgang mit Bodyshaming

21.06.2026, 09.40 Uhr
Seit ihrem DSDS-Sieg 2013 setzt sich Beatrice Egli mit Hasskommentaren auseinander. Die Sängerin spricht im ZDF über ihren Umgang mit Bodyshaming und ihre Zukunftspläne.
"Volle Kanne"
Schlagersängerin Beatrice Egli ist "dankbar" für ihren Körper.  Fotoquelle: ZDF

Seit ihrem Sieg bei "Deutschland sucht den Superstar" im Jahr 2013 wird Schlagerstar Beatrice Egli immer wieder mit Hasskommentaren und Bodyshaming konfrontiert. Die 37-Jährige hat für sich einen Umgang damit gefunden – auch wenn es "ein Prozess" bleiben werde. "Ich denke immer: Man kann die Menschen nicht ändern, aber du kannst dich ändern."

Damit meint die Sängerin nicht etwa, auf die Meinung anderer zu hören, erklärte sie im ZDF-Frühstücksmagazin "Volle Kanne", sondern sich zu fragen: "Warum trifft es mich und was kann ich ändern, dass es mich nicht mehr trifft?" Auch ihre Familie ist eine große Stütze: "Ich hatte wirklich ein sehr gutes Umfeld, das sehr gut zu mir geschaut hat und mich auch bestärkt hat", erzählte Egli.

Beatrice Egli über Bodyshaming, Hasskommentare und Selbstakzeptanz

Doch Diäten oder etwa die Abnehmspritze waren für Egli nie ein Thema, stellte sie gegenüber Moderator Florian Weiss klar: "Ich lebe in einem gesunden Körper. Ich bin dankbar für diesen gesunden Körper und den wertschätze ich und stehe zu dem mit allem, was er mit sich bringt." Das bedeutete für die 37-Jährige, "ein Bewusstsein fürs gute Essen" zu entwickeln und "mich nicht abzustrafen, wenn ich mal einen Tag oder zwei habe, wo ich wirklich nur Schrott gegessen habe", erzählte sie. Trotzdem hat sie Verständnis, für Menschen, die auf eben jene Mittel zurückgreifen: "Das Wichtigste ist, dass du dich selber wohlfühlst."

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Beatrice Egli beim "Eurovision Song Contest"?

Darüber hinaus sprach Egli auch über ihre berufliche Zukunft. Ob in dieser neben Tour und Album auch einmal ein Auftritt beim "Eurovision Song Contest" steht? Das wollte ein Zuschauer von der 37-Jährigen wissen. "Früher habe ich immer gesagt: Niemals!", erklärte die Sängerin und lachte: "Aber ich habe gelernt, wenn ich sage 'niemals', muss ich aufpassen." Der Moderator stimmte ein: "Sag niemals nie!"

Doch momentan kann sich die Schweizerin nicht vorstellen, ihr Land beim musikalischen Grand Prix zu vertreten. "Ich habe einfach großen Respekt vor jeder Künstlerin, jedem Künstler, der sich dieser Herausforderung stellt. Denn wenn die Welt dich betrachtet und beurteilt...", ist sich Egli der Größe eines solchen Auftritts bewusst. Ein weiterer Grund für ihre Zurückhaltung: "Der Support vom eigenen Land ist ... nicht gerade groß immer", glaubt die Sängerin.

"Ich brauche diesen Abstand zu allem": Beatrice Egli ganz privat
Zwischen Terminen, Auftritten und Öffentlichkeit braucht Beatrice Egli einen geschützten Raum. Ihre Wohnung zeigt, wie konsequent sie Berufliches und Privates trennt.
Privates Refugium
Beatrice Egli lächelt.

Beatrice Egli träumt von einem Auftritt auf dem "Traumschiff"

Was sich Egli hingegen für die Zukunft vorstellen könnte: einen Besuch bei Florian Silbereisen auf dem "Traumschiff". Am Ende der "Volle Kanne"-Sendung, wandte sie sich an den Sender: "Liebes ZDF, ich komme sehr gerne aufs 'Traumschiff'!"

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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