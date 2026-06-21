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"Tatort: Blinder Fleck": Ein Krimi über die dunkle Seite moderner Sicherheitstechnik

"Tatort: Blinder Fleck"

Ein kleines Mädchen überlebt einen Dreifachmord – und könnte den Täter kennen

21.06.2026, 07.30 Uhr
von Elisa Eberle
Im "Tatort: Blinder Fleck" stoßen die Ermittlerinnen Isabelle Grandjean und Tessa Ott auf einen brutalen Dreifachmord, der die Risiken der Künstlichen Intelligenz offenbart. Ein vielschichtiger Krimi, der nichts für schwache Nerven ist.
"Tatort: Blinder Fleck"
Im Auto am Tatort machen Kommissarin Tessa Ott (Carol Schuler, links) und ihre Kollegin Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) eine schreckliche Entdeckung.  Fotoquelle: ARD Degeto / SRF / Sava Hlavacek
"Tatort: Blinder Fleck"
Nach dem Tod ihrer Eltern ist die kleine Ella Perrier (Maura Landert) zutiefst traumatisiert. Einzig Kommissarin Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) findet Zugang zu der Sechsjährigen.  Fotoquelle: ARD Degeto / SRF / Sava Hlavacek
"Tatort: Blinder Fleck"
Joel Müller (Ralph Gassmann) berichtet im Verhör von beruflichen Meinungsverschiedenheiten mit dem nun toten Unternehmerpaar.  Fotoquelle: ARD Degeto / SRF / Pascal Mora
"Tatort: Blinder Fleck"
Eine Kinderzeichnung stellt Staatsanwältin Anita Wegenast (Rachel Braunschweig) vor ein Rätsel.  Fotoquelle: ARD Degeto / SRF / Sava Hlavacek
"Tatort: Blinder Fleck"
Kommissarin Tessa Ott (Carol Schuler) ist besorgt über den technischen Fortschritt der Drohnen von "Security Rumpf".  Fotoquelle: ARD Degeto / SRF / Sava Hlavacek

Ein brutaler Dreifachmord beschäftigt die Zürcher Kommissarinnen Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) und Tessa Ott (Carol Schuler) in ihrem sechsten gemeinsamen "Tatort: Blinder Fleck" (2023, Regie: Tobias Ineichen, Buch: Claudia Pütz und Karin Heberlein), der nun im Ersten wiederholt wird.

ARD
Tatort: Blinder Fleck
Krimi • 21.06.2026 • 20:15 Uhr

Der IT-Unternehmer Marco Tomic (Patric Gehring) und sein Bankberater Jakob Bachmann (Uwe Schwarzwälder) wurden an einem Ausflugsziel im Zürcher Oberland auf der Straße erschossen. Im danebenstehenden Auto finden die Ermittlerinnen die Leiche von Marcos Ehefrau Julie Perrier (Samia von Arx). Alle drei wurden von einem gezielten Kopfschuss aus nächster Nähe getroffen. Die sechsjährige Ella (Maura Landert) aber konnte sich unter dem Rock ihrer toten Mutter verstecken.

Überwachungstechnik und Start-up-Streit als mögliches Mordmotiv

Gut möglich, dass sie die Tat gesehen hat und den Täter identifizieren kann. Doch das kleine Mädchen ist zutiefst traumatisiert. Sie spricht nicht und klammert sich stattdessen buchstäblich an Isabelle – herzzerreißende Szenen, die die Jungdarstellerin beeindruckend spielt. Ellas Onkel Luc (Sebastian Krähenbühl) aber erzählt von einem Streit zwischen dem toten Ehepaar und Joel Müller (Ralph Gassmann), dem Mitinhaber ihres Start-ups: Müller wollte die Software "Blind Spot", die vor unerlaubter KI-gestützter Gesichtserkennung schützt, an das US-Unternehmen "Security Rumpf" verkaufen.

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Doch Tomic hielt aus Angst vor einer Abschaltung seines Dienstes dagegen: Immerhin verdient Ken Rumpf (Jarreth J. Merz) sein Geld mit drohnengesteuerten Überwachungssystemen. Um seinen Willen durchzusetzen, versuchte Müller, Bachmann zu überreden, Tomic den Kredit zu kündigen. Reicht seine Weigerung als Mordmotiv aus? Oder steckt am Ende doch eine ganz andere Geschichte dahinter?

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"Tatort: Blinder Fleck" verbindet Krimi-Spannung mit KI-Debatte

Der "Tatort: Blinder Fleck" ist ein vielschichtiger Krimi mit zahlreichen falschen Fährten. Die vom Publikum geforderte Konzentration wird am Ende durch spektakuläre Luftaufnahmen vom schönen Zürich und einen dramatischen Showdown belohnt – definitiv nichts für schwache Nerven. Nach Mafia ("Tatort: Seilschaft") und profitsüchtigen Medikamentenherstellern ("Tatort: Risiken und Nebenwirkungen") widmet sich das "Tatort"-Team vom SRF erneut höchst brisanten und viel diskutierten Themen: Computergestützte Gesichtserkennung ist schon seit Jahren in aller Munde. Bewaffnete Drohnen wiederum sorgten zuletzt wieder im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine für Schlagzeilen.

"Im militärischen Kontext gibt es sicherlich Pros und Kontras in der Debatte", sagt Hauptdarstellerin Carol Schuler im Interview, "aber im Allgemeinen habe ich das Gefühl, dass wir ein Stück weit von unserer Menschlichkeit verlieren, sobald wir uns hinter der Technik verstecken. Das kann man am Beispiel von Internet-Trollen sehr gut sehen." Sie selbst bevorzuge daher den direkten Kontakt, "da durch die physische Distanz und den Filter der Technik, die Empathie leidet".

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Ihre Kollegin Anna Pieri Zuercher hingegen sorgt sich auch über den Einfluss von Künstlicher Intelligenz in der Filmbranche: "Es ist klar, dass die KI auch unsere Berufszweige beeinflussen wird. Ich denke da zum Beispiel an die Synchronisation von Filmen, das Drehbuchschreiben und an Animationsfilme." Es sei "absolut notwendig, Gesetze zu erlassen und klare Regeln aufzustellen, um die Berufe und das kreative Schaffen zu schützen."

Tatort: Blinder Fleck – So. 21.06. – ARD: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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