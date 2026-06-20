Westeros in Brand: Das sind die Streaming-Tipps der Woche

Das Warten der Fantasy-Fans hat ein Ende: Die Serie "House of the Dragon" kehrt mit der dritten Staffel zeitgleich auf HBO Max, Sky und WOW zurück. Was in der Buchvorlage "Der Tanz der Drachen" genannt wird, geht nun in seine ebenso heiße wie blutige Phase – und läutet in der Geschichte von Westeros den Beginn des Niedergangs des Hauses Targaryen ein. Was die Streamer in den nächsten Tagen noch zu bieten haben, erfahren Sie in der Übersicht.

"House of the Dragon", Staffel 3 – WOW Nachdem Prinz Daemon (Matt Smith) seine Prioritäten sortiert und seine inneren Dämonen konfrontiert hat, scheint er in der dritten Staffel von "House of the Dragon" (ab Montag, 22. Juni, bei HBO Max, Sky und WOW) bereit, sich ganz in den Dienst von Rhaenyras (Emma D'Arcy) Sache zu stellen. Die aufgebaute Spannung entlädt sich: Showrunner Ryan Condal lässt keine Zweifel aufkommen, dass Staffel drei direkt mit der klangvollen "Schlacht an der Gurgel" startet – einem monumentalen Seegefecht, bei dem mehrere Drachen gleichzeitig über dem Wasser aufeinandertreffen.

Die fürwahr epische Serie basiert auf George R. R. Martins "Fire & Blood" aus dem Jahr 2018 – einem fiktiven Geschichtsbuch aus Westeros, das über 300 Jahre Targaryen-Herrschaft nacherzählt. Wer den Anschluss verloren hat, hier die Kurzfassung: In Staffel eins stirbt König Viserys. Sein Erbe sind ein vergiftetes Vermächtnis und zwei Frauen. Diese waren einst beste Freundinnen und sind nun erbitterte Feindinnen. Rhaenyra, Viserys älteste Tochter und designierte Thronfolgerin, steht seiner zweiten Ehefrau Alicent (Olivia Cooke) gegenüber, die unter dem Drängen ihres intriganten Vaters Otto Hohenturm ihren Sohn Aegon noch vor Viserys' Beisetzung auf den Thron hievt. Ein Verrat, der einen immer weitere Kreise ziehenden Erbfolgekrieg auslöst, während beide Seiten Verbündete sammeln und neue Drachenreiter rekrutieren.

Die dritte Staffel umfasst erneut acht Episoden, die im wöchentlichen Rhythmus ausgestrahlt werden. Die vierte und vermutlich letzte Staffel ist bereits bestätigt. Das angepeilte Ende ist jedoch kein Grund zu verzagen: Unter dem Titel "Game of Thrones: Aegon's Conquest" ist ein Kinofilm in Entwicklung, der die Geschichte zum Anfang zurückführt.

"The Bear – King of the Kitchen" – Disney+ Feierabend für "The Bear – King of the Kitchen": Mit der heiß erwarteten fünften Staffel (acht Episoden, ab Freitag, 26. Juni, Disney+) endet die Erfolgsserie. Am Ende der dramatischen Staffel vier zog Carmen "Carmy" Berzatto (Jeremy Allen White) den Stecker. Doch auch ohne ihn muss das Restaurant in der finalen Staffel weiterlaufen. Erst recht, weil das Ziel des Teams weiter lautet: Der Michelin-Stern soll her.

Die finale Staffel, so verrät die Ankündigung des Streamers, beginnt am Morgen nach Carmens Entscheidung, die Gastronomie aufzugeben. Sydney (Ayo Edebiri), Richie und Natalie "Sugar" (Abby Elliott) sind plötzlich auf sich allein gestellt. Dabei kämpfen sie nicht nur mit finanziellen Problemen. Das Gebäude, in dem sich das Restaurant befindet, soll verkauft werden. Ein gewaltiger Sturm verlangt dem Team schließlich noch einmal ein ganz neues Level an Zusammenarbeit und Improvisationstalent ab.

Neben den bereits erwähnten Schauspielerinnen und Schauspielern kehren auch Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas und Matty Matheson sowie Ricky Staffieri, Oliver Platt, Will Poulter und Jamie Lee Curtis in ihren altbekannten Rollen zurück.

"See You At Work Tomorrow" – Prime Video Filme und Serien aus Südkorea liegen im Trend: Spätestens seit dem gewaltigen Streaming-Erfolg von "Squid Game" 2021 bei Netflix und dem Oscar-gekrönten Drama "Parasite" (2019) scheint das internationale Publikum gar nicht genug von neuen Geschichten aus dem ostasiatischen Land bekommen zu können. Mit der romantischen Komödie "See You At Work Tomorrow" schickt Amazon Prime Video nun den nächsten Titel an den Start. Die zwölf Episoden umfassende Serie ist ab Montag, 22. Juni, abrufbar.

Mit dem Thema Dating will die frisch getrennte Cha Ji-yoon (Park Ji-hyun) nichts mehr zu tun haben. Stattdessen stürzt sich die Produktplanerin mit voller Kraft in die Arbeit. Die einzige private Freude, die sie sich hin und wieder gönnt, ist ein Brathähnchen mit Bier. Lange geht dieser auf reine Effizienz und Höflichkeit getrimmte Alltag aber nicht gut: Kang Si-woo (Seo In-guk), der unterkühlt und schwer zugänglich wirkende Teamleiter, für den sie seit sieben Jahren arbeitet, stellt ihre guten Vorsätze plötzlich auf eine harte Probe.

"Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness" – HBO Max Komiker Larry David und Ex-US-Präsident Barack Obama würde man auf den ersten Blick nicht bei einem gemeinsamen Projekt erwarten. Doch für "Life, Larry, and the Pursuit of Unhappiness" (ab Samstag, 27. Juni, HBO Max) tut sich das ungleiche Duo zusammen.

In der von Obama produzierten Sketch‑Comedy‑Miniserie erzählt Larry David ikonische Momente der amerikanischen Geschichte auf seine ganz eigene Art humoristisch nach. Frei nach dem Motto: "Wer die Geschichte nicht kennt ... ist dazu verdammt, zuzusehen, wie Larry David sie wiederholt", so heißt es im augenzwinkernden Ankündigungstext des Streamers. In sieben Episoden werden so wichtige Ereignisse wie die Boston Tea Party, die Industrialisierung und die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten in ein neues Licht gerückt. Unterstützt wird der inzwischen 78-jährige Larry David von seinen Co-Stars aus der Sitcom "Lass es, Larry!" ("Curb Your Enthusiasm") und weiteren Gaststars.



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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