Home News Film-News

Ein ungewöhnlicher Einsatz für die Natur: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche

Neue DVD-Releases

Ein ungewöhnlicher Einsatz für die Natur: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche

18.06.2026, 07.00 Uhr
"Hoppers", "Scream 7" und "Ein Kuchen für den Präsidenten": Das sind die DVDs und Blu-rays der Woche.
"Hoppers"
Studentin Mabel (links) tritt den Tieren als Biber gegenüber.  Fotoquelle: 2025 Disney/Pixar/Leonine
"Hoppers"
"Hoppers" ist der jüngste Animationsspaß der Pixar-Studios.   Fotoquelle: 2025 Disney/Pixar/Leonine
"Scream 7"
Sidney Prescott (Neve Campbell) wird nach Jahren abermals von einem maskierten Serienkiller bedroht.   Fotoquelle: 2026 Paramount Pictures/Jessica Miglio/Leonine
"Scream 7"
In "Scream 7" treten altbekannte Figuren aus dem ersten Film wieder auf.   Fotoquelle: 2026 Paramount Pictures/Leonine
"Ein Kuchen für den Präsidenten"
Saeed (Sajad Mohamad Qasem) und Lamia (Baneen Ahmed Nayyef) geben ihr Bestes, um die teuren Zutaten für den Kuchen zusammenzubekommen.   Fotoquelle:  Vuelta Germany/24 Bilder
"Ein Kuchen für den Präsidenten"
In "Ein Kuchen für den Präsidenten" verarbeitet Regisseur Hasan Hadi seine eigene Kindheit im Irak.   Fotoquelle:  Vuelta Germany/24 Bilder

Auch wenn die zum Disney-Konzern gehörenden Pixar-Studios in den vergangenen Jahren einige eher durchschnittliche Werke (etwa "Lightyear" und "Elemental") auf die große Leinwand brachten, steht ihr Name nach wie vor für innovative, gefühlvolle Familienunterhaltung. Noch bevor im Sommer der fünfte Teil der beliebten "Toy Story"-Reihe an den Start gehen wird, schickte die vor 40 Jahren gegründete Animationsschmiede im März die sich für Naturschutz einsetzende Science-Fiction-Komödie "Hoppers" ins Rennen um die Gunst der Zuschauer. Nun erscheint der Film ebenso wie die Horror-Fortsetzung "Scream 7" und das Drama "Ein Kuchen für den Präsidenten" auf DVD und Blu-ray.

"Hoppers" (VÖ: 19. Juni)

Im Mittelpunkt von "Hoppers" steht die Studentin Mabel, die sich schon als Kind für ein Wasserloch und eine Lichtung hinter dem Haus ihrer Großmutter begeistern konnte. In der Gegenwart kämpft die junge Frau verbissen für die Zukunft eben dieses Ortes, den der Bürgermeister ihrer Stadt für eine Umgehungsstraße plattmachen will. Viel Hoffnung gibt es nicht mehr. Denn alle Tiere sind längst abgewandert. Nur wenn sie zurückkehren, müsste der Bau gestoppt werden. Dann aber erfährt Mabel, dass ihre Professorin eine bahnbrechende Apparatur entwickelt hat, mit der sich menschliches Bewusstsein in lebensechte Robotertiere übertragen lässt. Die Studentin "hüpft" (daher der Titel!) in eine Biberattrappe, kann sich so den weggezogenen Tieren nähern und mit ihnen kommunizieren. Beim Versuch, sie wieder zu einer Umsiedlung zu bewegen, geht es allerdings drunter und drüber.

Preis DVD: circa 15 Euro

Derzeit beliebt:
>>"Harry vs. William" und "Kate Superstar": Alle Infos zu den ARTE-Dokus
>>"Der Wien-Krimi: Blind ermittelt – Tod an der Donau": Kritik zum ARD-Krimi mit Andreas Guenther
>>Ein ungewöhnlicher Einsatz für die Natur: Das sind die DVD-Highlights der Woche
>>Diese Filme dürfen Sie nicht verpassen: "The Bride!", "Hoppers" und mehr

US, 2026, Regie: Daniel Chong, Laufzeit: 100 Minuten

"Scream 7" (VÖ: 12. Juni)

Schrei, wenn du kannst: Die "Scream"-Reihe wird ihrem Namen in gerecht – alle schreien sie, was das Zeug hält. Im ersten Teil von 1996 kreischte vor allem die junge Casey (Drew Barrymore), die anonyme Droh-Anrufe erhielt und schließlich auf grauenvolle Weise umgebracht wurde. Eine Figur, die in den ersten fünf Filmen auftrat, ist Sidney Prescott: Neve Campbell spielte die junge Frau, die mehrere Angriffe des maskierten Serienmörders überlebte. Nach einer Pause im sechsten Teil kehrt die inzwischen 52-Jährige nun abermals zurück: In eine Kleinstadt im US-Bundesstaat Indiana hat sie sich ein neues Leben mit ihrem Mann Mark Evans (Joel McHale) und drei Töchtern aufgebaut. Doch eines Tages bekommt sie plötzlich wieder Droh-Anrufe eines neuen Masken-Killers, der es nicht nur auf sie sondern auch auf ihre Tochter Tatum (Isabel May) abgesehen hat ... "Scream 8" ist bereits in Planung. Einen offiziellen Starttermin gibt es noch nicht.

Preis DVD: circa 15 Euro

US, 2026, Regie: Kevin Williamson, Laufzeit: 109 Minuten

"Ein Kuchen für den Präsidenten" (VÖ: 18. Juni)

Irak im April 1991: Weite Teile der Bevölkerung leiden aufgrund der UN-Sanktionen unter Mangel und Hunger. Der anstehende Geburtstag des Führers Saddam Hussein soll aber trotzdem landesweit gefeiert werden. Die neunjährige Lamia (Baneen Ahmad Nayyef) soll stellvertretend für ihre Schulklasse einen Kuchen backen. So hat es das Los entschieden. Doch ihre chronischkranke Großmutter Bibi (Waheed Thabet Khreibat) kann sich die teuren Zutaten nicht leisten. In ihrer Not beschließt sie, die Verantwortung für ihre Enkelin an eine andere Familie abzugeben, doch Lamias Wille ist stark: Sie ergreift die Flucht, um gemeinsam mit ihrem Freund Saeed (Sajad Mohamad Qasem) doch noch die nötigen Zutaten aufzutreiben, wenn es sein muss, auch auf illegalem Weg ... "Ein Kuchen für den Präsidenten" ist das Spielfilmdebüt von Hasan Hadi, der darin seine eigene Kindheit im mesopotamischen Marschland im Süd-Irak verarbeitet. Der Cast wurde ausschließlich mit Laiendarstellerinnen und -darstellern besetzt. Bei den Filmfestspielen von Cannes gewann der Film 2025 zwei Preise.

Preis DVD: circa 15 Euro

IQ/US/QA, 2025, Regie: Hasan Hadi, Laufzeit: 106 Minuten


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Tom Holland: Dieser Star ist für ihn der perfekte "Spider-Man"-Nachfolger
Zukunft der Kultfigur
Tom Holland
Kabel Eins zeigt "Der Tag, an dem die Erde stillstand" mit Keanu Reeves und Jennifer Connelly
Remake den Sci-Fi-Klassikers
"Der Tag, an dem die Erde stillstand"
Gold, Öl und Piranhas – die grausamen Schicksale der Bond-Girls
Tragische Filmfiguren
Elektra King in "Die Welt ist nicht genug" (1999)
Das sind die besten Filme von Bud Spencer und Terence Hill
Spencer & Hill Klassiker
Vier Fäuste für ein Halleluja
Das große James-Bond-Ranking: Warum dieser 007-Star sogar Daniel Craig schlägt
Wer war der beste?
Sechs Bond-Darsteller gemeinsam in einer Fotomontage.
Hollywood-Legende enthüllt: Darum drehte Spielberg nie 007
Spielbergs Bond-Absage
Steven Spielberg
Esther Ofarim: Eine musikalische Legende wird 85
Musiklegende
Esther Ofarim
40 Jahre "Ferris macht blau": Wo sind die Stars heute?
Kultfilm-Jubiläum
Was machen Ferris und Co. heute?
Heath Ledger als Joker oder Jason Biggs als Student: Das Alternativprogramm zur WM
Alternativprogramm
"American Pie 2"
"Das Boot"-Star wird 85: Was wurde aus Jürgen Prochnow?
Deutscher Hollywood-Star
Jürgen Prochnow
"Neben der Spur – Amnesie": Kritik zum 3sat-Thriller mit Ulrich Noethen
Hamburger Gedächtnislücken
Neben der Spur - Amnesie
Diese WM-Spiele laufen heute (18.6.) und in der Nacht im TV
Fußball-WM TV-Plan
Fußball-Weltmeisterschaft
Alte Spannungen: "Bro'Sis"-Star teilt gegen Giovanni Zarrella aus
20 Jahre alter Konflikt
Giovanni Zarrella auf der Bühne.
Lüge vor Jana Ina: Giovanni Zarrella spricht über seine härteste Zeit
Bewegendes Geständnis
Giovanni Zarrella schaut ernst.
Tim Mälzer scheiterte mit Bewerbung als DFB-Koch: "Wurde gar nicht in Betracht gezogen"
Mälzer und die Nationalelf
Tim Mälzer
Laura Wontorra privat: Hinweise auf eine neue Beziehung mit Riccardo Basile
Liebesgerüchte
Laura Wontorra beim Fußball mit einem Mikrofon.
Ehe seit Jahrzehnten: Was Barbara Wussows Beziehung so besonders macht
Stille große Liebe
Albert Fortell und Barbara Wussow im Arm in Abendgarderobe.
Stefan Mross privat: Seine Ehen, Eva Luginger und neue Pläne nach "Immer wieder sonntags"
Das Leben des Volksmusikstars
Stefan Mross
Jede Lüge hat ihren Preis: ProSieben unterzieht Datingshow-Kandidaten einem Lügendetektor-Test
Lügen-Test im TV
"Eden - Du bezahlst für jede Lüge"
Überraschendes Duo: Helene Fischer und Thomas Müller sorgen für WM-Stimmung
Musikalisches WM-Highlight
Helene Fischer und Thomas Müller
Schock bei "Clarkson's Farm": Jeremy Clarkson enthüllt Krebsdiagnose
Krebsdiagnose
Jeremy Clarkson
"Da werden Wörter im Mund umgedreht": Tom Kaulitz ärgert sich über Druck auf WM-Experten
Tokio-Hotel-Star
Tom Kaulitz
Max Giesinger plant Auszeit: Weltreise und Sport im Fokus
Das hat er vor
Max Giesinger
Gaby Kösters schwerer Weg: Von der Bühne in die Schuldenfalle
Finanzielle Sorgen
Gaby Köster
WM 2026: Gegen wen spielt Deutschland nach der Gruppenphase?
So geht es weiter
Spieler von Deutschland und Curacao spielen um den Ball.
"Mein Triggerpunkt!": Vanessa Mai offenbart in Podcast ihre größte Angst
Emotionale Offenbarung
Vanessa Mai
Jörg Dahlmann meldet sich nach erneuter Krebsdiagnose zu Wort
Krebserkrankung
Jörg Dahlmann
Marie Reim verrät: Das hält Vater Matthias von ihrem Freund!
Beziehungsenthüllung
Marie Reim
"Erniedrigt" & "rausgeekelt": Steven Gätjen packt über TV-Branche aus
Karrierehindernisse
Steven Gätjen
Einer der lustigsten Zombie-Filme aller Zeiten im Free-TV
Zombie-Abenteuer
Zombieland