"Mein Triggerpunkt!": Vanessa Mai offenbart in Podcast ihre größte Angst

In der neuen Folge ihres Podcasts "Schön laut" haben sich Lola Weippert (30) und Vanessa Mai (34) mit den "36 Fragen zum Verlieben" befasst. Der Fragenkatalog, der auf ein Experiment des US-Forschers Arthur Aron zurückgeht, soll zeigen, ob zwei Menschen durch das Beantworten persönlicher Fragen in kurzer Zeit eine emotionale Nähe aufbauen können. Dabei wird Vanessa Mai plötzlich von ihren Gefühlen übermannt.

Auslöser war die Frage "Hast du eine Vermutung, wie du sterben wirst?", die Vanessa Mai zunächst an Lola Weippert richtet. Während Weippert zunächst noch mit einem scherzhaften Verweis auf ihre eigene Tollpatschigkeit antwortet, vermutlich in einem "unüberlegten Schusselmoment" aus dem Leben zu scheiden, wird es bei Vanessa Mai deutlich ernster.

Die Sängerin offenbart hörbar bewegt: "Ich kann auf jeden Fall sagen, meine größte Angst wäre, länger zu leben als Andreas", als ihr plötzlich die Tränen kommen. "Jetzt muss ich weinen!"

Vanessa Mai glaubt, ohne Ehemann Andreas "nicht mehr lebensfähig" zu sein Mit ihrem Ehemann Andreas Ferber ist Mai seit 2017 verheiratet. Der Gedanke, eines Tages ohne ihren Mann leben zu müssen, sei "wirklich mein Triggerpunkt", erklärt Mai unter Tränen. "Das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann." Lola Weippert versucht sich tröstlich, betont: "Das finde ich aber ganz schön!"

Vanessa Mai geht sogar noch einen Schritt weiter und räumt ein, dass sie glaube, ohne ihren Mann "gar nicht mehr lebensfähig" zu sein. "Das ist wirklich mein größer Albtraum." Mögliche Kritik, die ihre Haltung als "unselbständig" auslegen könnte, blockt sie direkt ab: "Ist mir total egal, was die Leute sagen!"

Die Sängerin erklärt, es falle ihr generell schwer, über den Tod nachzudenken. "Ich habe ganz große Schwierigkeiten mit dem Thema Tod, obwohl ich mich mit dem anfreunden will, weil das gehört dazu." Gleichzeitig gesteht sie: "Ich will noch gar nicht daran denken zu gehen (...) Ich liebe das Leben so sehr, aber halt nur mit ihm. Alleine wäre es für mich gar nicht lebenswert", so Mai.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!