Jürgen Klopp: Die wahre Geschichte hinter seiner 50.000-Euro-Uhr

Jürgen Klopp hat am vergangenen Wochenende in der Expertenrunde von "MagentaTV" zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 eine auffällige Uhr getragen. Der frühere Liverpool-Trainer analysierte gemeinsam mit Thomas Müller das Gruppenspiel Deutschlands gegen Curaçao, das mit einem 7:1 für das DFB-Team endete. Dabei war an Klopps Handgelenk ein schwarzes Uhrenmodell zu sehen, das wegen seiner Limitierung für Uhrenliebhaber interessant ist.

Limitierte IWC-Uhr von Jürgen Klopp wurde nur 50-mal produziert Nach Einschätzung mehrerer Medien trug Klopp eine Sonderausgabe der Aquatimer der Schweizer Uhrenmanufaktur IWC. Laut "t-online" und dem Magazin "GQ" handelt es sich um ein limitiertes Modell, das 2017 zum 50. Jubiläum der Aquatimer-Reihe erschien. Die "Aquatimer Perpetual Calendar Digital Date-Month Edition \"50 Years Aquatimer\"" wurde weltweit nur 50-mal produziert. Zum Verkaufsstart lag der Preis laut Fachmedien bei 46.800 US-Dollar beziehungsweise 50.000 Schweizer Franken; GQ sprach 2020 von rund 50.000 Euro.

Wegen der auf 50 Stück begrenzten Auflage gilt die Edition als besonders selten. Bereits 2020 berichtete "GQ" über Klopps IWC Aquatimer. Bei seinem jüngsten Auftritt in "MagentaTV" kombinierte er das Accessoire mit dem aktuellen Auswärtstrikot der deutschen Nationalelf und einer hellen Jacke. "t-online" beschreibt das Modell trotz des hohen Preises als „eine dezente Taucheruhr ohne jegliche Extravaganzen“.

Das unterscheidet Jürgen Klopps Uhr von regulären Aquatimer-Modellen Die regulären Ausführungen der Aquatimer-Linie sind weiterhin erhältlich. Einzelne aktuelle Modelle werden im Handel ab etwa 6.500 Euro angeboten. Das Jubiläumsmodell hebt sich durch das digitale Anzeige-Element für Datum und Monat sowie den ewigen Kalender hervor. Wegen der geringen Stückzahl gilt die Uhr als seltenes Sammlerstück. Das Design der Uhr ist eher zurückhaltend und sportlich gehalten.