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Nach "emotionaler Achterbahn": Laura Papendick ist wieder Mutter geworden

Mit Alexander Hindersmann

Nach "emotionaler Achterbahn": Laura Papendick ist wieder Mutter geworden

16.06.2026, 10.38 Uhr
von Paulina Meissner
Laura Papendick und Alexander Hindersmann sind erneut Eltern geworden. Mit einem rührenden Instagram-Post teilen die RTL-Moderatorin und ihr Partner das Glück über die Geburt ihres zweiten Sohnes.
Laura Papendick und Alexander Hindersmann
Laura Papendick und Alexander Hindersmann sind zum zweiten Mal Eltern geworden.  Fotoquelle: 2022 Getty Images/Hannes Magerstaedt

Große Freude bei Laura Papendick (37) und Alexander Hindersmann (37): Das Paar ist zum zweiten Mal Eltern geworden. Auf Instagram stellen sie ihren Nachwuchs mit einem rührenden Beitrag vor.

"Endlich bist du da. Wir haben so lange auf dich gewartet und uns auf dich gefreut", heißt es in dem neuen Beitrag, den Papendick und Hindersmann auf ihren Instagram-Kanälen teilen. In dem kurzen Video sind die Füße ihres neugeborenen Sohnes zu sehen, die von den Eltern und dem großen Bruder zärtlich gestreichelt werden. Dazu schreiben sie "Hallo, kleiner Mann".

Wie die Familie weiter betont, liegt eine "emotionale Achterbahn" hinter ihnen. Dennoch gehe es sowohl Laura Papendick als auch dem Neugeborenen gut. "Wir sind einfach stolz, dankbar und überglücklich. Jetzt heißt es kennenlernen und viel Zeit als Familie genießen."

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Laura Papendick machte ihre Schwangerschaft erst im März öffentlich

Unter dem Beitrag sind viele Glückwünsche an die frisch gebackenen Eltern zu lesen. Darunter auch von einigen prominenten Kollegen: So kommentierten unter anderem Frauke Ludowig, Sabrina Mockenhaupt-Gregor, Marco Schreyl und Annika Lau den Beitrag mit herzlichen Worten. Moderator Andreas von Thien merkt humorvoll an: "Ein WM-Baby!!! Da muss es ja mit dem Titel klappen... Herzlichen Glückwunsch!"

Papendick und Hindersmann sind seit 2021 zusammen. Ihre Beziehung machten sie ein Jahr später öffentlich. Der erste gemeinsame Sohn kam Ende Juni 2023 auf die Welt, kurz vor seinem dritten Geburtstag folgte nun der kleine Bruder. Dass sie erneut Nachwuchs erwarten, machte das Paar erst Anfang März öffentlich. Damals deuteten sie zu einem Video, das Papendick mit Babybauch zeigte, an: "Wir haben ein kleines Geheimnis gehütet."

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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