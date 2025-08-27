Home News TV-News

Basketball-EM 2025: Das ist der TV-Plan mit RTL und MagentaTV

"FIBA EuroBasket 2025"

Die Basketball-EM 2025 live: Deutschland auf Titeljagd!

27.08.2025
von Hans Czerny
RTL überträgt die Spiele der deutschen Basketball-Nationalmannschaft bei der EuroBasket 2025 live im Free TV. Fans können sich auf spannende Partien und Expertenanalysen mit Laura Papendick und Frank "Buschi" Buschmann freuen.
Superstar Franz Wagner (hier im Diensten von Orlando Magic) zählt zu den Hoffnungsträgern des deutschen Teams.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Maddie Meyer
Für viele deutsche Basketball-Fans ist Reporter Frank Buschmann Kult. Inzwischen in Sky-Diensten, kehrt er für die Euro 2025 an den Basketball-Court zurück.  Fotoquelle:  RTL / Markus Hertrich
 

In vier Gruppen à sechs Mannschaften startet die Basketball-Europameisterschaft 2025 in Lettland, Finnland, Zypern und Polen. Deutschland beginnt am Mittwoch, 27. August, um 15.00 Uhr, in Tampere (Finnland) mit vielen Goldmedaillengewinnern der WM 2023 gegen Montenegro. Am Start ist nicht nur der Olympia-Mannschaftsführer Dennis Schröder, sondern auch der neue NBA-Shootingstar Franz Wagner (Orlando Magic). RTL zeigt alle Spiele der deutschen Mannschaft im Free-TV, ausgewählte Spiele der k.o.-Runden (ab 06. September), sowie Highlights der Spiele und das Endspiel am 14, September.

Sport • 27.08.2025 • 15:00 Uhr

Frank "Buschi" Buschmann über sein Comeback: "Da muss ich dabei sein!"

Wer auf alle Spiele zugreifen will, ist allerdings auf den Streamingdienst Magenta TV der Telekom angewiesen. Bei RTL wird wiederum Basketball-Experte Frank Buschmann kommentieren. "Die talentierteste deutsche Basketball-Nationalmannschaft aller Zeiten mit jedem EM-Spiel live bei RTL. Da habe ich gedacht: Da muss ich dabei sein", sagt Buschmann zu seinem Comeback bei der Nationalmannschaft: "Gesagt, getan. Ich freue mich auf den Weltmeister von 2023 und ein tolles Turnier."

Moderatorin Laura Papendick führt live aus den EM-Spielstätten durch die Übertragungen, für Analysen sorgt an ihrer Seite der ehemalige Nationalspieler und Vize-Europameister Denis Wucherer. Neben Frank Buschmann kommentiert Rekord-Nationalspieler Patrick Femerling die Spiele. Sowohl Wucherer als auch Femerling entfachten einst zusammen mit Dirk Nowitzki die neue Begeisterung für den deutschen Basketball. Für aktuelle O-Töne und die Nähe zur Mannschaft sorgt Anna Fleischhauer. Obendrein sorgt Social-Media-Reporter Tobias Budde als "sixth man" für zusätzliche Informationen.

Schreiben die deutschen Basketball-Riesen Sportgeschichte?

"Basketball in Deutschland boomt und wir freuen uns, den Fans die nächste große Meisterschaft im Free-TV präsentieren zu können", sagt RTL-Sportchef Frank Robens. "Gemeinsam mit der Telekom bringen wir die Spiele der FIBA EuroBasket 2025 auf die große Bühne und schaffen so ein einzigartiges Live-Erlebnis für alle Sportbegeisterten." Trotz des vierten Platzes bei Olympia glaubt Robens, "dass unsere Basketball-Riesen Sportgeschichte schreiben". "Wir finden mit der EuroBasket auf allen Kanälen statt, das freut mich sehr. Voller Vorfreude blicke ich auf die Spiele bei MagentaSport und RTL", sagt DBB-Präsident Ingo Weiss.

Das zweite Vorrundenspiel der Deutschen gegen Litauen wird am 30.08., um 12.30, ausgetragen, das dritte am 01.09., um 15.30 Uhr, gegen Großbritannien. Die Finalrunde wird ab 06. September im k.0.-System in Riga gespielt.

FIBA EuroBasket 2025 – Mi. 27.08. – RTL: 15.00 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

