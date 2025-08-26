Nach Verlobungsring: Das spricht für eine Hochzeit von Andrea Kiewel im "Fernsehgarten"

Seit mehr als 20 Jahren moderiert Andrea Kiewel schon den ZDF- „Fernsehgarten“ am Sonntagvormittag. Regelmäßig begrüßt sie dort deutsche, aber auch internationale Musiker. Nun sorgt die Moderatorin aber selbst für Schlagzeilen, und diese kommen aus ihrem Privatleben.

Andrea Kiewel verkündet Verlobung im Live-TV Im Fokus der beliebten ZDF-Sendung „Fernsehgarten“ stehen nicht nur die nationalen und internationalen Künstler, sondern ab und an auch Moderatorin Andrea Kiewel selbst, die das Format bereits seit über 20 Jahren moderiert und damit den Zuschauern regelmäßig den Sonntagvormittag versüßt. Erst kürzlich, genauer gesagt am 22. Juni 2025 verkündete Kiewel live beim ZDF-Fernsehgarten ihre Verlobung. Überschwänglich und freudestrahlend hielt sie ihren Verlobungsring in die Kamera, begleitet von den Worten: „Und wer auf Nachrichten, auf gute Nachrichten wartet – nur für Sie: Sie hat ´ja´ gesagt.“

Folgt nun die Live-Hochzeit? Erst kurz nach der Live- Verlobung machen nun Gerüchte die Runde, dass Andrea Kiewel nun auch live im „Fernsehgarten“ heiraten wird. Zurückzuführen sind die Spekulationen auf einen Deal, den sie im letzten Jahr mit Weddingplanner Frank Mathe, den viele unter dem Namen „Froonck“ kennen, eingegangen ist.

Damals sagt sie zu dem „4 Hochzeiten und eine Traumreise“-Star folgendes: „Sollte ich in diesem Leben nochmals heiraten und ich bin immer noch die Fernsehgärtnerin, dann machen wir das hier und du traust mich.“ Ob ihr Vorhaben nun in die Tat umgesetzt wird?

Das sagt das ZDF Ob Kiewel wirklich live heiraten wird, darf aber stark angezweifelt werden, denn als „Froonck“ nochmals bei der Moderatorin nachhackt, erhielt er eine eindeutige Antwort: „Nein, nein, nein, schon gar nicht.“ Inzwischen hat sich auch das ZDF zu den möglichen Hochzeitsgerüchten geäußert, wie die AZ berichtet: „Hinsichtlich Andrea Kiewels (möglichen) Hochzeitsplänen gibt es im Rahmen des ´ZDF-Fernsehgarten´ keine Planungen.“ Ob sich in dieser Hinsicht noch etwas ändert, bleibt abzuwarten. Fans der Sendung dürfen also gespannt sein…