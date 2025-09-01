Home News TV-News

Andrea Kiewel erklärt nach Kritik: So werden ihre Israel-Flüge bezahlt

Reisechaos

01.09.2025, 11.48 Uhr
von Julian Flimm
Andrea Kiewel lebt in Tel Aviv – und arbeitet in Mainz. Deshalb pendelt die Moderatorin regelmäßig zwischen beiden Städten. Doch wer zahlt die Reisekosten?
Emotionale Worte zum Auftakt des ZDF-"Fernsehgartens": Andrea "Kiwi" Kiewel (60) fühlt mit TV-Kollege Stefan Mross.
Emotionale Worte zum Auftakt des ZDF-"Fernsehgartens": Andrea "Kiwi" Kiewel (60) fühlt mit TV-Kollege Stefan Mross.

Seit 2000 ist Andrea 'Kiwi' Kiewel das liebste Sonntags-Gesicht im ZDF‑Fernsehgarten. Die gebürtige Berlinerin pendelt seit 2017 zwischen Tel Aviv – wo sie mit ihrem Lebensgefährten lebt – und Mainz, um ihre Shows zu moderieren. Bislang hörte man darüber wenig, doch eine luftverkehrsbedingte Zwangspause brachte jetzt alles an die Oberfläche.

Kiwis umständliche Reise nach Deutschland

Als Im Juni ein militärischer Zwischenfall den israelischen Luftraum sperrte, konnte Kiewel nicht rechtzeitig zurückkehren – eine Premiere seit ihrem 25‑jährigen „Fernsehgarten“-Dienst. An ihrer Stelle präsentierten Joachim Llambi und Lutz van der Horst. Die Moderatorin musste schlussendlich umständlich über Ägypten nach Deutschland einreisen. Die Situation löste eine Debatte darüber aus, wer eigentlich die regelmäßigen Flugreisen von Andrea Kiewel finanziert.

„Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel über ihren großen Fehler
Andrea Kiewel ist als Moderatorin des ZDF-Fernsehgartens nicht mehr wegzudenken. Ein früherer Fehler mit Weight Watchers hätte fast ihre Karriere beendet. Zudem hat sie besondere Wünsche für zukünftige Gäste.
Kiwi packt aus
Andrea Kiewel in oragem Kleid.

Auf Instagram schrieb etwa ein Zuschauer: „Die Kosten für das wöchentliche Einfliegen bezahlt die Moderatorin hoffentlich privat und nicht von unseren Gebühren.“ Die Sorge: Wird Kiewels Privileg durch den Rundfunkbeitrag mitgetragen?



Andrea Kiewel & das ZDF packen aus

Das ZDF wollte diese Gerüchte wohl nicht auf sich sitzen lassen und räumte auf Nachfrage von t‑online klar ein: „Andrea Kiewel lebt in Israel. Die An‑ und Abreise nach Mainz ist ihre Privatangelegenheit.“

"Meine Hände zittern": So lebt Andrea Kiewels in Israel
Andrea Kiewel hat vor Kurzem ihre Verlobung bekannt gegeben: Ihr Partner kommt aus Tel Aviv, Kiwi lebt dort mit ihm. Gerade in der aktuellen Zeit ist das nicht leicht.
Mit Soldat verlobt
Andrea Kiewel beim Fernsehgarten

Und Kiewel hat nun auch selbst Stellung zur Frage bezogen. In einem Interview mit der Zeit sagte sie zur Kritik: „Ich kann das, ehrlich gesagt, verstehen. Ich arbeite im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Meine 94‑jährige Mutter zahlt Gebühren, meine Kinder auch, alle. Da kann man von ARD und ZDF erwarten, dass sie das Geld fürs Programm ausgeben und nicht für die Flüge einer Moderatorin. Deshalb zahle ich auch immer alles selbst.“

