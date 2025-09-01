Home News TV-News

"Familie Bundschuh – Wir machen Camping": Wir dieser Film der letzte?

Mögliches Finale

"Familie Bundschuh – Wir machen Camping": Wir dieser Film der letzte?

01.09.2025, 06.45 Uhr
von Susanne Bald
In "Familie Bundschuh – Wir machen Camping" steht die Ehe von Gundula und Gerald auf dem Prüfstand. Ein überraschender Campingtrip bringt nicht nur die Familie zusammen.
Familie Bundschuh - Wir machen Camping
Dass Gundula (Andrea Sawatzki) und Gerald (Axel Milberg) womöglich kurz vor ihrer Trennung stehen, sieht man dem Paar nicht an. Noch ahnt Gundula aber auch nicht, dass Gerald den Camping-Trip nicht wirklich vorgeschlagen hat, um ihre Ehe zu retten ...   Fotoquelle: ZDF/Adrian Gross
Familie Bundschuh - Wir machen Camping
Kaum auf dem Campingplatz angekommen, wirft Geralds (Axel Milberg, zweiter von links) Mutter Susanne (Judy Winter, links) schon ihre Fänge aus: Wäre Abteilungsdirektor Giering (Gustav Peter Wöhler) ein Mann für sie? Nicht nur Gundula (Andrea Sawatzki) ist da skeptisch.  Fotoquelle: ZDF/Adrian Gross
Familie Bundschuh - Wir machen Camping
In Wahrheit hasst Gerald (Axel Milberg, rechts) Camping. Dass seine Familie aufkreuzt, nervt ihn umso mehr. Doch was tut man nicht alles, um beim Chef (Gustav Peter Wöhler) Eindruck zu schinden ...  Fotoquelle: ZDF/Adrian Gross
Familie Bundschuh - Wir machen Camping
Ob der Camping-Trip die Ehe von Gundula (Andrea Sawatzki) und Gerald (Axel Milberg) noch retten kann, die an einem seidenen Faden hängt? Spätestens als Gundula den wahren Grund für Geralds Camping-Idee erfährt, scheint das völlig unmöglich.  Fotoquelle: ZDF/Adrian Gross
Familie Bundschuh - Wir machen Camping
Nicht ohne meine Familie! Weil Gundula und Gerald versehentlich Hadis (Stephan Grossmann) Romanmanuskript mitgenommen haben, reisen er und seine Frau Rose (Eva Löbau) den beiden nach. Aber müssen sie sich deswegen gleich auf dem Campingplatz häuslich einrichten?  Fotoquelle: ZDF/Adrian Gross
Familie Bundschuh - Wir machen Camping
Gundulas Bruder Hadi (Stephan Grossmann) hat womöglich endlich eine Verlag für sein Buch gefunden, die Lektorin jedenfalls war vom Manuskript angetan.   Fotoquelle: ZDF/Adrian Gross
Familie Bundschuh - Wir machen Camping
Wenn sie nur immer so an einem Strang ziehen würden: Gundula (Andrea Sawatzki, zweite von rechts) und ihre Schwägerin Rose (Eva Löbau, rechts) machen bei einem Fest auf dem Campingplatz mit.  Fotoquelle: ZDF/Adrian Gross
Familie Bundschuh - Wir machen Camping
Das Highlight des Films: Judy Winter und Gustav Peter Wöhler trällern den 60er-Jahre-Schlager "Die Liebe ist ein seltsames Spiel" - passend zum Ehekrisen-Thema des 90-Minüters.  Fotoquelle: ZDF/Adrian Gross
Familie Bundschuh - Wir machen Camping
Rose (Eva Löbau) bereitet sich gerade auf die Predigtprüfung für ihre Ausbildung zur Pastoralalreferentin vor. Ihren Mann Hadi interessiert das wenig. Er möchte, dass sie seine durcheinandergeratenen Manuskriptseiten ordnet. Dabei setzt Rose gleich mal den Rotstift an ...  Fotoquelle: ZDF/Adrian Gross

Bleiben sie oder gehen sie? Zuletzt gab es viel Verwirrung über die Zukunft der seit 2015 produzierten ZDF-Reihe "Familie Bundschuh" nach den Büchern von Hauptdarstellerin Andrea Sawatzki. So hatte Hauptdarsteller Axel Milberg im Frühjahr erklärt: "2024 haben wir die neunte und letzte Geschichte über die Familie Bundschuh erzählt – 'Familie Bundschuh macht Camping'. Es war noch mal ein großer Spaß, aber jetzt ist es vorbei."

ZDF
"Familie Bundschuh – Wir machen Camping"
Komödie • 01.09.2025 • 20:15 Uhr

Angesichts der drastisch gesunkenen Einschaltquoten von anfangs über sechs auf unter vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wäre eine Absetzung wohl verständlich. Doch laut ZDF-Redaktion sei sie keinesfalls sicher: "Wir sind in Gesprächen über eine Fortsetzung der Reihe", hieß es bis zuletzt von Senderseite. Hauptdarstellerin Andrea Sawatzki sorgte schließlich im Gespräch mit der Agentur teleschau für die endgültige Bestätigung, auf die die Fans gehofft haben dürften: "Wir machen natürlich weiter und sind schon jetzt in der Planung für den zehnten Teil. Über den Inhalt darf ich allerdings noch nichts verraten." Nun ist erst einmal der neunte Film "Familie Bundschuh – Wir machen Camping" (Drehbuch: Stefan Kuhlmann, Regie: Franziska Meyer Price) am Montagabend im ZDF und vorab in der Mediathek zu sehen.

Zerbricht die Ehe von Gundula und Gerald?

Die Zutaten der Komödie sind wie gehabt: Das gut eingespielte und aufgelegte Darstellerensemble witzelt und frotzelt sich wenig subtil durch 90 Minuten und sieht sich einmal mehr mit besonderen Herausforderungen konfrontiert. Die Ehe von Gundula (Sawatzki) und Gerald (Milberg) ist am Tiefpunkt angelangt, die Zeichen stehen auf Trennung. Das Ergebnis eines Online-Tests bestätigt Gundulas Gefühl: "13 von 100 Punkten – Nix wie weg!" – Weg geht es allerdings erst einmal nicht ohne, sondern mit Gerald.

Derzeit beliebt:
>>"Deutschlands dümmster Promi": Hier wollen die Stars besonders schlecht sein
>>"7 Richtige – Das Quiz der Besserwisser": Steffen Hallaschka moderiert ein neues RTL-Quiz
>>Geplatzte Illusionen: Das wahre Verhältnis bei der "Schwarzwaldklinik"
>>„Über die Grenze“: Neuer Erzgebirgskrimi jetzt in der Mediathek!

Denn der steht plötzlich mit einem schicken Wohnmobil vor Gundula und verkündet: "Das kann so nicht weitergehen. Wir drücken jetzt beide die Reset-Taste und nehmen eine Auszeit. Nur du und ich, wir beide." – "Gerald, du hasst Camping!" – "Ja, ich hasse Camping, aber was wir jetzt brauchen, das sind neue Perspektiven. Und ich jedenfalls bin bereit, dafür auch unbequeme Wege zu beschreiten." – "Ein echter Märtyrer" – "Nein, nein, das ist ein Zweitürer". Puh!

Um zu ahnen, was nun geschieht, muss man kein Hellseher sein: Natürlich will Camping- und Natur-Hasser Gerald aus einem ganz anderen, egoistischen Grund campen, was auch Gundula schnell herausfindet. Er möchte sich an seinen Abteilungsdirektor Manfred Giering (Gustav Peter Wöhler) heranwanzen, um ihn zu beerben, wenn er demnächst in den Ruhestand geht. Giering ist ein leidenschaftlicher Camper und Naturbursche. Und so muss Gerald über alle möglichen Schatten springen – nächtliches Angeln und Nacktbaden inklusive.

Nichts geht ohne die Familie

Natürlich, wie sollte es auch anders sein, kreuzt schon bald nicht nur Geralds Männer- und Luxus-tolle Mutter Susanne (herrlich exaltiert: Judy Winter) auf dem Campingplatz auf. Auch Gundulas hypochondrischer Esoterik-Schrifsteller-Bruder Hadi (Stephan Grossmann), der anscheinend endlich einen Verlag gefunden hat, und seine fromme, schwäbelnde Gattin Rose (Eva Löbau) samt Söhnchen Barack machen es sich unter dem Vorzelt des Campers bequem ...

"Familie Bundschuh"-Fans dürften ganz sicher auch im neunten Film auf ihre Kosten kommen. Für ein besonderes Highlight sorgt das vielsagende Gesangsduett von Judy Winter und Gustav Peter Wöhler: "Die Liebe ist ein seltsames Spiel."

"Familie Bundschuh – Wir machen Camping" – Mo. 01.09. – ZDF: 20.15 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Dieser "Erzgebirgskrimi"-Star fand sein Liebesglück am Set!
Die große Liebe
Die Schauspielerin Teresa Weißbach trägt ein grünes Shirt und lächelt in die Kamera.
"The Diplomat": Darum geht's im ZDF-Krimi mit Sophie Rundle
Diplomatin in Barcelona
The Diplomat
"Terra X History: Diana und Dodi": Die wahre Geschichte
Dianas letzte Liebe
Diana und Dodi - Die Prinzessin und der Playboy
"Griechenland oder der laufende Huhn": Österreichische Komödie mit Charme
Griechenland oder der laufende Huhn
Griechenland oder der laufende Huhn
Andrea Sawatzki offen über Alzheimer, Ehekrisen und Neustarts
Schauspielerin im Interview
Andrea Sawatzki im Interview
Sparkurs: Kann sich die ARD Florian Silbereisen bald nicht mehr leisten?
Anforderungen an ÖRR
Florian Silbereisen (43) begeistert mit seinen Schlagerevents regelmäßig ein Millionen-Publikum. Sind die beliebten Shows bald Geschichte?
Sarah Tacke enthüllt: Gehaltstransparenz in neuer ZDF-Doku
Redet man nicht über Geld?
Sarah Tacke
Krasse Veränderung bei Sebastian Ströbel: Hättest du den "Bergretter" erkannt?
So sah er früher aus
So kennt man Sebastian Ströbel. Bis heute hat der Schauspieler eine interessante, optische Wandlung hingelegt.
Sebastian Ströbel über Die Bergretter: "Blaue Flecken gehören zur Jobbeschreibung"
Hauptdarsteller im Interview
Sebastian Ströbel rettet als ZDF-"Bergretter" Markus Kofler seit 10 Jahren Menschen aus brenzligen Situationen.
Dieser alte GZSZ-Star spielt in der 17. "Bergretter"-Staffel mit!
ZDF-Serie
Der GZSZ-Cast mit mit Daniel Fehlow, Wolfgang Bahro, Petew Dwojak, Jasmin Weber, Jessica Ginkel, Maike von Bremen, Ulrike Frank und Natalie Alison.
Dieter Hallervorden wird 90: Diese Doku beleuchtet sein Leben
"Hallervorden – Didi gegen den Rest der Welt"
Hallervorden - Didi gegen den Rest der Welt
Drei Stars brechen Tabus: Aufklärung aus Krebsangst!
HPV, Impfung und Co.
Lisa-Marie Straube, Vanessa Mai und Collien Ulmen-Fernandes
Tanja Wedhorn privat: Das ist ihr Ehemann Simon Raiser
30 Jahre Eheglück
Auf Rügen ist Tanja Wedhorn als Inselärztin im Einsatz. Im echte Leben wohnt die Schauspielerin in Berlin mit ihrer Familie.
"Tatort: Borowski und der stille Gast": Kritik zum ARD-Krimi mit Lars Eidinger
"Tatort: Borowski und der stille Gast"
Tatort: Der stille Gast
Lohnt sich der Spielfilm mit Ryan Gosling und Margot Robbie?
"Barbie"
Barbie
Steffen Henssler und Johann Lafer auf Mission: Wer macht die beste Pizza?
"Grenzenlos Genial Gekocht"
Grenzenlos Genial Gekocht
Andrea Kiewel: Das waren die Ex-Männer der ZDF-Moderatorin
„Kiwi" und die Liebe
Links der ehemalige Partner von Andrea Kiewel, die rechts steht. Beide in Abendrobe.
Helene Fischer und Thomas Seitel: So verliebte sich das Traumpaar
Schicksalhafte Begegnung
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
Marie Reim bei Konzert ausgebuht: Das steckt wirklich dahinter
Spannende Erklärung
Marie Reim
Sebastian Lege: So wurde der Koch zum TV-Experten!
Food-Detektiv
Sebastian Legen: So tickt der Food-Experte privat und beruflich
Von großen Träumen und einem tiefen Fall: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Neuheiten
"High Stakes"
"Traumschiff"-Kapitän als Moderator bei der "Maus-Show": Silbereisen übernimmt
"Die große Maus-Show"
Die große Maus-Show
Die wahre Faszination der Freizeitparks: VOX erforscht, was dahintersteckt!
Gänsehaut & Glücksgefühle – Europas größte Freizeitparks
Gänsehaut und Glücksgefühle - Europas Freizeitparks
Nach Thore Schölermann: Auch Rebecca Mir verlässt „taff“
Emotionaler Abschied
Rebecca Mir
„Screamboat“ sorgt für Grusel – Disney bringt „Lilo & Stitch“ zurück
DVD & Blu-ray Neuheiten
"Screamboat"
Rückkehr von Unheilig: Neuer Song & große Tour nach TV-Auftritt!
Band-Comeback
Kopf der Band
„Mountainhead“: Satire zeigt Tech-Milliardäre beim Weltuntergang
Bittere Zukunftsvision
"Mountainhead" | Sky + Wow
„Swiftkirchen“: Schalke will Hochzeit von Taylor Swift austragen
Traum-Hochzeit
Taylor Swift
Schon wieder Bombenevakuierung in Köln: Katja Burkard ist betroffen!
Evakuierungsmaßnahmen in der Metropole
Katja Burkard
Poolparty in L.A.: Jannik Kontalis besucht Bill Kaulitz in den USA
Intime Poolfotos
Bill Kaulitz