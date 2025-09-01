"Familie Bundschuh – Wir machen Camping": Wir dieser Film der letzte?

Bleiben sie oder gehen sie? Zuletzt gab es viel Verwirrung über die Zukunft der seit 2015 produzierten ZDF-Reihe "Familie Bundschuh" nach den Büchern von Hauptdarstellerin Andrea Sawatzki. So hatte Hauptdarsteller Axel Milberg im Frühjahr erklärt: "2024 haben wir die neunte und letzte Geschichte über die Familie Bundschuh erzählt – 'Familie Bundschuh macht Camping'. Es war noch mal ein großer Spaß, aber jetzt ist es vorbei."

"Familie Bundschuh – Wir machen Camping" Komödie • 01.09.2025 • 20:15 Uhr

Angesichts der drastisch gesunkenen Einschaltquoten von anfangs über sechs auf unter vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wäre eine Absetzung wohl verständlich. Doch laut ZDF-Redaktion sei sie keinesfalls sicher: "Wir sind in Gesprächen über eine Fortsetzung der Reihe", hieß es bis zuletzt von Senderseite. Hauptdarstellerin Andrea Sawatzki sorgte schließlich im Gespräch mit der Agentur teleschau für die endgültige Bestätigung, auf die die Fans gehofft haben dürften: "Wir machen natürlich weiter und sind schon jetzt in der Planung für den zehnten Teil. Über den Inhalt darf ich allerdings noch nichts verraten." Nun ist erst einmal der neunte Film "Familie Bundschuh – Wir machen Camping" (Drehbuch: Stefan Kuhlmann, Regie: Franziska Meyer Price) am Montagabend im ZDF und vorab in der Mediathek zu sehen.

Zerbricht die Ehe von Gundula und Gerald? Die Zutaten der Komödie sind wie gehabt: Das gut eingespielte und aufgelegte Darstellerensemble witzelt und frotzelt sich wenig subtil durch 90 Minuten und sieht sich einmal mehr mit besonderen Herausforderungen konfrontiert. Die Ehe von Gundula (Sawatzki) und Gerald (Milberg) ist am Tiefpunkt angelangt, die Zeichen stehen auf Trennung. Das Ergebnis eines Online-Tests bestätigt Gundulas Gefühl: "13 von 100 Punkten – Nix wie weg!" – Weg geht es allerdings erst einmal nicht ohne, sondern mit Gerald.

Denn der steht plötzlich mit einem schicken Wohnmobil vor Gundula und verkündet: "Das kann so nicht weitergehen. Wir drücken jetzt beide die Reset-Taste und nehmen eine Auszeit. Nur du und ich, wir beide." – "Gerald, du hasst Camping!" – "Ja, ich hasse Camping, aber was wir jetzt brauchen, das sind neue Perspektiven. Und ich jedenfalls bin bereit, dafür auch unbequeme Wege zu beschreiten." – "Ein echter Märtyrer" – "Nein, nein, das ist ein Zweitürer". Puh!

Um zu ahnen, was nun geschieht, muss man kein Hellseher sein: Natürlich will Camping- und Natur-Hasser Gerald aus einem ganz anderen, egoistischen Grund campen, was auch Gundula schnell herausfindet. Er möchte sich an seinen Abteilungsdirektor Manfred Giering (Gustav Peter Wöhler) heranwanzen, um ihn zu beerben, wenn er demnächst in den Ruhestand geht. Giering ist ein leidenschaftlicher Camper und Naturbursche. Und so muss Gerald über alle möglichen Schatten springen – nächtliches Angeln und Nacktbaden inklusive.

Nichts geht ohne die Familie Natürlich, wie sollte es auch anders sein, kreuzt schon bald nicht nur Geralds Männer- und Luxus-tolle Mutter Susanne (herrlich exaltiert: Judy Winter) auf dem Campingplatz auf. Auch Gundulas hypochondrischer Esoterik-Schrifsteller-Bruder Hadi (Stephan Grossmann), der anscheinend endlich einen Verlag gefunden hat, und seine fromme, schwäbelnde Gattin Rose (Eva Löbau) samt Söhnchen Barack machen es sich unter dem Vorzelt des Campers bequem ...

"Familie Bundschuh"-Fans dürften ganz sicher auch im neunten Film auf ihre Kosten kommen. Für ein besonderes Highlight sorgt das vielsagende Gesangsduett von Judy Winter und Gustav Peter Wöhler: "Die Liebe ist ein seltsames Spiel."

"Familie Bundschuh – Wir machen Camping" – Mo. 01.09. – ZDF: 20.15 Uhr