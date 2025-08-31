Home News Star-News

Tanja Wedhorn privat: Das ist ihr Ehemann Simon Raiser

30 Jahre Eheglück

Tanja Wedhorn privat: Das ist ihr Ehemann Simon Raiser

31.08.2025, 21.13 Uhr
von Pamela Haridi
Tanja Wedhorn und Simon Raiser schreiben eine bemerkenswerte Liebesgeschichte. Alles Wissenswerte über den Mann, mit dem die beliebte Schauspielerin durchs Leben geht, und warum sie sich nach über 30 Jahren immer noch so nahe sind.
Auf Rügen ist Tanja Wedhorn als Inselärztin im Einsatz. Im echte Leben wohnt die Schauspielerin in Berlin mit ihrer Familie.
Auf Rügen ist Tanja Wedhorn als Inselärztin im Einsatz. Im echte Leben wohnt die Schauspielerin in Berlin mit ihrer Familie.

Ihre Liebesbeziehung bietet genügend Stoff für einen romantischen Liebesfilm. In ihrer jeweiligen Branche sind die beiden angesehene Persönlichkeiten und erfreuen sich am Erfolg des jeweils anderen. Während Tanja Wedhorn (53) ein breites Fernsehpublikum begeistert, steht der Mann ihres Herzens auf eigenen Beinen. Sein Name ist Simon Raiser, und trotz der Bekanntheit seiner Frau lebt er abseits des prominenten Trubels. Über ihn dringt nicht viel an die Öffentlichkeit und doch möchten wir Simon Raiser anhand einiger Fakten näher vorstellen.

Eine Hauptrolle nach der anderen: Der große Durchbruch von Tanja Wedhorn

Mit der Titelrolle in der ersten deutschen Telenovela „Bianca – Wege zum Glück“ gelang der deutschen Schauspielerin Tanja Wedhorn der mediale Durchbruch. Durch weitere Hauptrollen in den Fernsehreihen „Reiff für die Insel“, „Fritzi – Der Himmel muss warten“ sowie in zahlreichen Filmen, unter anderem „Ein Sommer im Elsass“, erlangte sie nicht nur weitere Bekanntheit, sondern erfreute sich einer stets wachsenden Anzahl an treuen Fans. Kein Wunder, denn wann immer man dem sympathischen "Praxis mit Meerblick"-Star in der Öffentlichkeit begegnet, scheint ihr strahlendes Lächeln. Ursächlich dafür ist nicht nur ihr Traumberuf – einen großen Teil ihrer glücklichen Ausstrahlung steuert ihr Ehemann Simon Raiser bei.

Tanja Wedhorns Partner Simon Raiser: Ein geschätzter Unternehmer

Wenn überhaupt, ist der Name Simon Raiser Interessierten in erster Linie durch die Ehe mit Tanja Wedhorn ein Begriff. Im Jahr 1974 geboren, studierte er nach seinem Abitur an der Freien Universität Berlin Politikwissenschaften. Als erfolgreicher Unternehmer wird der Diplom-Politologe innerhalb seines Berufszweiges von vielen geschätzt. Ungeachtet seiner Verbindung mit einer prominenten Frau, ist er in seiner Branche ein eigenständiger und einflussreicher „Macher“, dem verdient Respekt und Anerkennung gezollt wird.

Mitbegründer des Unternehmens "planpolitik"

2005 war Simon Raiser Mitbegründer des Unternehmens planpolitik, dessen Spezialisierung die Konzeption und Durchführung interaktiver Formate zu politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Themen darstellt. Zum Einsatz kommen dabei Methoden wie Planspiele, Zukunfts- und Kreativworkshops oder Szenario- und Kampagnenentwicklung.



Zum Portfolio zählen außerdem Simulationen und Trainings zu Themen wie Verhandlungsführung, Teambildung, Führung, Konflikt- und Krisenmanagement sowie Lobbying. Im Segment E-Commerce (www.senaryon.de) werden Online-Lösungen zur Optimierung von Aus- und Weiterbildung entwickelt.

Seit der Gründung organisierte planpolitik weltweit über 2.500 Veranstaltungen mit unterschiedlichsten Inhalten, an denen über 100.000 Menschen teilgenommen haben. Behörden, Universitäten, Stiftungen, NGOs und Unternehmen im In- und Ausland zählen zu den Partnern des Unternehmens.

Gastdozent für internationale Beziehungen an renommierten Schulen

Simon Raiser betätigt sich zudem als Gastdozent an renommierten Schulen wie der American University of Paris im Bereich Internationale Beziehungen und der Hertie School in Berlin, wo er Kurse zu den Themen „Konfliktmanagement (Simulationsspiel)“, „Auf dem Weg zu einer neuen Weltordnung? Herausforderungen und Szenarien“ oder „Verhandlungstraining“ leitet.

Frühere Turbulenzen: Hinter dem Paar liegt eine jahrelange On-/Off-Beziehung

Anders als seine Gattin bevorzugt Simon Raiser ein ruhiges Leben abseits des Medienrummels. Neben der Zeit mit seiner Familie konzentriert er sich auf eigene berufliche Erfolge. In Interviews betont er stets die Wichtigkeit einer ausgewogenen Work-Life-Balance und der gemeinsamen Familienzeit. Wenn er einmal Zeit für sich alleine hat, widmet er sich dem Lesen, Reisen und Politik. Gemeinsam mit seiner Frau und den beiden Söhnen Theo (17) und Joschka (14) genießt er ein glückliches Miteinander in Berlin-Neukölln.

Die Beziehung zu Tanja Wedhorn verlief allerdings nicht immer so harmonisch. Vor über 30 Jahren lernten sich die beiden Gymnasiasten während einer Theater-AG kennen. Es folgten turbulente Jahre, in denen sie eine On-/Off-Beziehung führten. Das Paar fand erst nach mehreren Trennungen so richtig zusammen. Jahre später heirateten Simon Raiser und Tanja Wedhorn schließlich im Jahr 2010. 2013 wurde in Halle an der Saale ihre kirchliche Trauung von niemand Geringerem als Simon Raisers Vater vollzogen.

Tanja Wedhorn: "Ich würde ihn immer wieder aussuchen"

Gegenüber BUNTE.de schwärmte die Schauspielerin 2024: „Ich glaub einfach, ich habe vor über 30 Jahren den Richtigen getroffen.“ Weiter gestand sie: „Simon ist ein echt guter Typ. Richtig gut. Ich würde ihn immer wieder aussuchen. Für mich ist es unglaublich, dass wir jetzt gut 30 Jahre zusammen sind, die Zeit ist mit ihm einfach verflogen.“ Verträumt schaute Tanja Wedhorn zurück: „Das denkt man ja am Anfang nicht, dass man das mal schafft. Und auf einmal hast du mehr als dein halbes Leben mit ein und demselben Mann verbracht. Was wir alles gemeinsam erlebt haben: Auszug von zu Hause, erste eigene Wohnung, Studium, Schauspielschule, erste Jobs. Ich in Mannheim am Theater, er irgendwann beruflich in Afrika. Wir haben uns damals seitenlange Briefe geschrieben. Die habe ich alle noch. Wohl sortiert in einem Karton. Es war eine wahnsinnig intensive Zeit.“

Auf die Frage, wie das Paar seine Liebe frisch halte, verriet die gebürtige Wittenerin: „Ich glaube, das Leben selbst: Die Kinder und die Jobs, wir haben auch selten einen täglich gleich ablaufenden Alltag, sowohl mein Mann als auch ich sind beruflich oft unterwegs. Wir halten eher die Bälle in der Luft und wenn wir dann wirklich mal zusammen zu Hause sind, dann ist das total schön. Es ist nicht dieses selbstverständliche Dasein, und das hält die Liebe wach.“

Simon Raiser und Tanja Wedhorn haben offensichtlich in Sachen Liebe alles richtig gemacht.

