Home News TV-News

"Tatort: Borowski und der stille Gast": Kritik zum ARD-Krimi mit Lars Eidinger

"Tatort: Borowski und der stille Gast"

"Tatort: Borowski und der stille Gast": Kritik zum ARD-Krimi mit Lars Eidinger

31.08.2025, 06.30 Uhr
von Eric Leimann
Der "Tatort: Borowski und der stille Gast" von 2012 gilt als Klassiker der Reihe. Lars Eidinger brilliert als gruseliger Mörder Kai Korthals.
Tatort: Der stille Gast
Eine der vielleicht gruseligsten Szenen in der Geschichte des deutschen Krimifernsehens: Kai Korthals (Lars Eidinger) verwendet die Zahnbürste seines Opfers. Die ikonische Szene stammt aus dem "Tatort: Der stille Gast" von 2012. Nun wird der Krimiklasiker wiederholt.  Fotoquelle: NDR/Marion von der Mehden
Tatort: Der stille Gast
Kommissar Borowski (Axel Milberg) trifft in den "stille Gast"-Filmen insgesamt dreimal auf den Killer Kai Korthals, darfgestellt von Lars Eidinger.  Fotoquelle: NDR/Marion von der Mehden
Tatort: Der stille Gast
In der Kieler "Tatort"-Episode "Borowski und der stille Gastes" erschuf Lars Eidinger 2012 mit Kai Korthals eine ikonisch gruselige Killerfigur. Zweimal kehrte sie in weiteren Folgen zurück. Etwas Einmaliges in der "Tatort"-Reihe.  Fotoquelle: NDR/Marion von der Mehden
Tatort: Borowski und der stille Gast
Im Krimiklassiker "Tatort: Borowski und der stille Gast" von 2012 suchten Sarah Brandt (Sibel Kekilli) und Kommissar Borowski (Axel Milberg) nach einem Mörder, der sein Opfer lange beobachtet und quasi unerkannt in ihren Wohnungen eingezogen ist.   Fotoquelle: NDR/Marion von der Mehden
Tatort: Borowski und der stille Gast
Sarah Brandt (Sibel Kekilli) und Kommissar Borowski (Axel Milberg) suchen nach einem Mörder, der sein Opfer lange beobachtet hat.  Fotoquelle: NDR/Marion von der Mehden

Kai Korthals. Der Mörder heißt Kai Korthals. Und er fährt Pakete aus. Er hat die junge Carmen Kessler umgebracht. Der Zuschauer weiß das. Aber Kommissar Borowski (Axel Milberg) weiß das nicht. Es ist immer so eine Sache mit diesen Krimis, die nicht nach dem sogenannten "Whodunit"-Prinzip funktionieren, bei dem sich der Betrachter gemeinsam mit der Polizei auf Mörderjagd begibt. "Reine Rumrätselei" interessiert den Krimiautor Sascha Arango dem eigenen Bekunden nach aber weniger. "Mich interessiert, wer der Täter als Charakter ist. Ich möchte erleben, wie seine Konflikte aussehen, seine Ängste." Tatsächlich erfüllt der Kieler "Tatort: Borowski und der stille Gast" (2012) diesen Anspruch jedoch kaum.

ARD
Tatort: Borowski und der stille Gast
Kriminalfilm • 31.08.2025 • 20:15 Uhr

Kai Korthals bleibt ein Fremder. Ein ziemlich gruseliger Fremder jedoch, der unbemerkt in Wohnungen einsteigt. Er öffnet Briefe, durchsucht Taschen, riecht an Schuhen, sammelt Haare aus dem Abfluss, putzt sich die Zähne mit der Zahnbürste anderer Leute. Es sind schier endlos lange, subtil Angst einflößende Szenen, in denen der Mörder porträtiert wird. In seinem Tun. Nicht in seinem Denken, das verschlossen bleibt, weil man so einen ja sowieso nicht verstehen kann. Kai Korthals (Lars Eidinger) zieht quasi heimlich bei seinen Opfern ein. Mit einem Zweitschlüssel besucht er die Wohnung, lernt die Frau kennen, beobachtet sie, ohne dass sie es bemerkt. Verstörend ist dies noch heute und war es vor allem im deutschen Krimifernsehen des Jahres 2012.

"Tatort"-Sommerpause endet am 14. September

Borowski und seine Kollegin Sarah Brandt (Sibel Kekilli) tappen lange im Dunkeln bei ihrer Sucher nach dem Mann, der Carmen Kessler auf so brutale Weise tötete. Mehrfach hatte sie bei der Polizei angezeigt, dass sie sich verfolgt fühlt. Das Urteil: Schizophrenie. Doch die Bedrohung war echt.

Derzeit beliebt:
>>"Barbie": Lohnt sich der Spielfilm mit Ryan Gosling und Margot Robbie?
>>"Grenzenlos Genial Gekocht": Henssler & Lafer auf Mission – Wer macht die beste Pizza?
>>"Erzgebirgskrimi – Über die Grenze": Lohnt sich der ZDF-Krimi mit Lara Mandoki?
>>Nach nur fünf Jahren: Dieser Star verlässt den Dortmunder "Tatort"

Der "Tatort" aus Kiel ist die meiste Zeit eher Thriller denn Krimi. Mit den bekannten Versatzstücken: Schweres Atmen hinter einem potenziellen Opfer, dunkle Zimmer, eine bedrohlich wirkende Kameraführung. Ja es gibt sogar eine Reminiszenz an Hitchcocks "Psycho". Aber Regisseur Christian Alvart übertreibt es nicht und schreibt die ein Zeit lang stockende Geschichte fort, bevor man sich sattgesehen hat an diesem Katz-und-Maus-Spiel.

Dass der Täter in die Enge gerät, liegt vor allem an seinem eigenen Versagen. Er begeht Dummheiten, die schwer zu glauben sind angesichts seiner sonst so perfide ausgearbeiteten Strategie. Am Ende aber – Achtung Spoiler! – kommt er davon. Eigentlich ein Unding im Sinne der deutschen "Tatort"-Regeln. Doch wer möge sie brechen, wenn nicht der exzentrische Lars Eidinger aka Kai Korthals. Zweimal feierte die dunkle Kultfigur ein Comeback: 2015 in "Borowski und die Rückkehr des stillen Gastes" und 2021 in "Borowski und der gute Mensch".

Die Sommerpause 2025 von "Tatort" und "Polizeiruf 110" endet in absehbarer Zeit: Im "Tatort: Ich sehe dich" wird Fabian Hinrichs als Felix Voss am Sonntag, 14. September, im elften Franken-Fall ermitteln. Nach dem Aussscheiden von Dagmar Manzel übrigens noch ohne neue Haupt-Partnerin, aber mit Unterstützung seiner Kollegin Wanda Goldwasser (Eli Wasserscheid). Ab dem zwölften Franken-"Tatort" tritt dann Rosalie Thomass als Hauptkommissarin Emilia Rathgeber die Nachfolge Dagmar Manzels an. Die Dreharbeiten zum Fall "Gottesgarten" fanden ab Anfang Juli 2025 in Nürnberg und Oberfranken statt, die Ausstrahlung soll 2026 erfolgen.

Tatort: Borowski und der stille Gast – So. 31.08. – ARD: 20.15 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Tatort" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

"Traumschiff"-Kapitän als Moderator bei der "Maus-Show": Silbereisen übernimmt
"Die große Maus-Show"
Die große Maus-Show
Sparkurs: Kann sich die ARD Florian Silbereisen bald nicht mehr leisten?
Anforderungen an ÖRR
Florian Silbereisen (43) begeistert mit seinen Schlagerevents regelmäßig ein Millionen-Publikum. Sind die beliebten Shows bald Geschichte?
"Meine erste Wahl": Warum Sedlaczek Florian Silbereisen als "Maus"-Vertretung wollte
"Die große Maus-Show"
Florian Silbereisen steht vor einem Tisch, im Hintergrund sitzt Publikum.
Drama um Tierärztin: Wer rettet die Praxis?
"Zwei Frauen für alle Felle – Neuanfang"
"Zwei Frauen für alle Felle - Neuanfang"
Kinowunder: Deutsche Filme erobern Cannes!
Filmhighlights
In die Sonne schauen
Andrea Kiewel mit bewegender Botschaft an Stefan Mross
Live im ZDF-"Fernsehgarten"
Emotionale Worte zum Auftakt des ZDF-"Fernsehgartens": Andrea "Kiwi" Kiewel (60) fühlt mit TV-Kollege Stefan Mross.
Quiz-Doppelpack: ARD ändert Vorabendprogramm drastisch
Große Programmänderung
"Gefragt - Gejagt" mit Alexander Bommes
Julia Koschitz im ARD-Drama: Ein verdrängtes Familiengeheimnis
"Am Ende des Sommers"
Am Ende des Sommers
Drama im australischen Busch: Ein Mutter-Tochter-Konflikt
"Barfuß durch Australien"
"Barfuß durch Australien"
Schockierende ARD-Doku: Das Leben des queeren Daniel Küblböck
"Die Küblböck-Story – Eure Lana Kaiser"
"Die Küblböck-Story - Eure Lana Kaiser"
Andrea Kiewel: Das waren die Ex-Männer der ZDF-Moderatorin
„Kiwi" und die Liebe
Links der ehemalige Partner von Andrea Kiewel, die rechts steht. Beide in Abendrobe.
Helene Fischer und Thomas Seitel: So verliebte sich das Traumpaar
Schicksalhafte Begegnung
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
Marie Reim bei Konzert ausgebuht: Das steckt wirklich dahinter
Spannende Erklärung
Marie Reim
Sebastian Lege: So wurde der Koch zum TV-Experten!
Food-Detektiv
Sebastian Legen: So tickt der Food-Experte privat und beruflich
Von großen Träumen und einem tiefen Fall: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Neuheiten
"High Stakes"
"Griechenland oder der laufende Huhn": Österreichische Komödie mit Charme
Griechenland oder der laufende Huhn
Griechenland oder der laufende Huhn
Die wahre Faszination der Freizeitparks: VOX erforscht, was dahintersteckt!
Gänsehaut & Glücksgefühle – Europas größte Freizeitparks
Gänsehaut und Glücksgefühle - Europas Freizeitparks
Nach Thore Schölermann: Auch Rebecca Mir verlässt „taff“
Emotionaler Abschied
Rebecca Mir
„Screamboat“ sorgt für Grusel – Disney bringt „Lilo & Stitch“ zurück
DVD & Blu-ray Neuheiten
"Screamboat"
Rückkehr von Unheilig: Neuer Song & große Tour nach TV-Auftritt!
Band-Comeback
Kopf der Band
„Mountainhead“: Satire zeigt Tech-Milliardäre beim Weltuntergang
Bittere Zukunftsvision
"Mountainhead" | Sky + Wow
Andrea Sawatzki offen über Alzheimer, Ehekrisen und Neustarts
Schauspielerin im Interview
Andrea Sawatzki im Interview
„Swiftkirchen“: Schalke will Hochzeit von Taylor Swift austragen
Traum-Hochzeit
Taylor Swift
Schon wieder Bombenevakuierung in Köln: Katja Burkard ist betroffen!
Evakuierungsmaßnahmen in der Metropole
Katja Burkard
Poolparty in L.A.: Jannik Kontalis besucht Bill Kaulitz in den USA
Intime Poolfotos
Bill Kaulitz
Quoten-Flop bei RTL: Warum niemand "Die Bachelors" sehen wollte
Negativrekord
Die Bachelors
Beatrice Egli über ihr neues Album: "Habe ein SOS an meine Fans gesendet"
Schlagerstar im Gespräch
Beatrice Egli steht am Strand und singt.
„Verstehen Sie Spaß?“: So ging Evelyn Burdecki mit Video viral!
Verwirrung um "eh kurz"
Evelyn Burdecki ist glücklich über ihren Auftritt in "Das Traumschiff".
Sarah Tacke enthüllt: Gehaltstransparenz in neuer ZDF-Doku
Redet man nicht über Geld?
Sarah Tacke
Schichtwechsel bei RTL-Show: Die Nachfolge für Elton steht fest!
"Drei gegen Einen"
"Drei gegen Einen - Die Show der Champions"