„Das ist niederträchtig!“ – Heinos Manager wehrt sich nach Kritik an seinem Star

29.08.2025, 11.23 Uhr
von Annika Schmidt
Heinos neuestes Musikvideo mit Micaela Schäfer sorgt für Aufregung. Doch sein Manager verteidigt die Zusammenarbeit.
Heino (r.) und sein Manager Helmut Werner (l.).
Heino (r.) und sein Manager Helmut Werner (l.).

Das neue Musikvideo von Heino sorgt derzeit für hitzige Diskussionen. Während manche Fans den Auftritt humorvoll finden, empfinden andere ihn als geschmacklos. Besonders die Zusammenarbeit des 86-Jährigen mit Erotik-Model Micaela Schäfer spaltet die Meinungen. Nun meldete sich auch Heinos Manager zu Wort – und fand deutliche Worte: „Ich finde das niederträchtig!“.

Heinos Manager lässt sich Kritik nicht gefallen

Während Nacktmodel Micaela Schäfer im Bikini in einem Planschbecken tanzt, sitzt Heino daneben und singt. In einer anderen Szene stößt der Volksmusikstar mit dem Erotikmodel mit einem übergroßen Weinglas an. Dabei trällert Heino: „Ein kleines Gläschen am Morgen vertreibt alle Sorgen“. Verherrlichung von Alkoholkonsum, Sexismus oder auch schlechte Vorbildfunktion sind einige der Vorwürfe, die Heino nun zu hören bekommt.

Der 86-Jährige scheint die Kritik locker zu nehmen: „Ich finde das Lied sehr lustig – und 90 Prozent meiner Fans auch!“, erklärte der Schlagerstar gegenüber Bild. Doch sein Manager Helmut Werner wehrt sich nun gegen die negativen Kommentare. Micaela Schäfer bezeichnete der 41-Jährige als "professionell, diszipliniert und absolut anständig!". "Wenn es inzwischen reicht, dass so ein Model im Bikini auftritt und die Medien Sexismus wittern, weiß man, wie weit es mit diesem Land gekommen ist", so der Manager im „Stern“.

Derzeit beliebt:
>>Andrea Sawatzki offen über Alzheimer, Ehekrisen und Neustarts
>>„Swiftkirchen“: Schalke will Hochzeit von Taylor Swift austragen
>>Mega-Tour von Heino: So viel Geld kassiert der Star!
>>Über 1 Million Euro Schulden: Micaela Schäfer legt Finanzen offen

Kritik an Florian Silbereisen und Giovanni Zarrella

Auch der Vorwurf der Alkohol-Verharmlosung will Helmut Werner nicht stehen lassen: "Dann müsste man Udo Jürgens' 'Griechischer Wein' und fast alle Ballermann-Hits verbieten. Ich finde das niederträchtig". Dann ging Heinos Manager über, gleich die deutsche Medienlandschaft inklusive der Schlagerstars Florian Silbereisen und Giovanni Zarrella zu attackieren.

"Für uns sind die deutschen Medien und das Fernsehen nicht mehr relevant. Es gibt kaum noch Sendungen, die für Heino überhaupt infrage kommen. Irrelevant sind auch jene von Florian Silbereisen und Giovanni Zarrella. Wir erreichen in den sozialen Medien mehr Menschen, als die Zuschauer haben", behauptet Helmut Werner im Interview.

