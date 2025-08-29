Home News TV-News

"Gotthard (1)": Die dramatische Geschichte des Eisenbahntunnels

"Gotthard (1)"

Tödlicher Tunnel: Das Drama um den Gotthard

29.08.2025, 06.45 Uhr
von Hans Czerny
Der Zweiteiler "Gotthard" von Urs Egger zeigt die dramatische Geschichte des Tunnelbaus unter dem Gotthardmassiv und verwebt historische Ereignisse mit fiktiven Schicksalen.
Gotthard (1)
Die Fuhrmannstochter Anna (Miriam Stein) und der angehende Ingenieur Max (Maxim Mehmet) blicken bang in die Zukunft: Wird Max' visionäres Vorhaben des Tunnelbaus gelingen?   Fotoquelle: ZDF / SRF / PASCAL MORA
Gotthard (1)
Im Jahr 1873 ist im Schweizer Bergdorf Göschenen Europas größte Baustelle. Acht Jahre sollte der Bau des Gotthard-Tunnels dauern.  Fotoquelle: ZDF / SRF / PASCAL MORA
Gotthard (1)
Der Bauunternehmer Louis Favre (Carlos Leal) bietet den zahllosen Arbeitern Geld, doch der Einsatz ist höchst gefährlich.  Fotoquelle: ZDF / SRF / PASCAL MORA

Es war zu seiner Zeit der längste Eisenbahntunnel der Welt, und er kam unter schwierigsten Bedingungen zustande. Als der Genfer Bauunternehmer Louis Favre im August 1872 den Vertrag zum Bau des Gotthard-Tunnels unterzeichnete, wusste er nicht, welche ungeheuren Hindernisse auf ihn zukamen. Nachdem am 28. Februar 1880 nach acht Jahren der Durchbruch und damit die Verbindung von Göschenen im Norden und Airolo im Süden geschafft war, hatten nahezu 200 Arbeiter im Stollen selbst ihr Leben gelassen, insgesamt 2.500 starben an Seuchen, Unfällen und den Folgen von Streiks. Favre selbst erlebte den Durchbruch nicht mehr, er starb bei einer Besichtigung im Tunnel im Juli 1879 an einem Herzinfarkt.

3sat
Gotthard (1)
Drama • 29.08.2025 • 20:15 Uhr

Der zweiteilige Spielfilm, der rechtzeitig zum neuen Tunnelbau von 2016 Premiere feierte und jetzt bei 3sat an zwei aufeinanderfolgenden Freitagen erneut wiederholt wird, reichert die an sich bereits aufregenden Umstände des historischen Durchbruchs mit fiktiven persönlichen Schicksalen an.

Die Produktion kostete elf Millionen Schweizer Franken

So ringen im Film der angehende deutsche Ingenieur Max und Tommaso, ein Mineur aus dem Piemont, um die Fuhrmannstochter Anna, die eine Pension für die Arbeiter aus den verschiedensten Ländern eröffnen will. Aber auch das Duell zwischen Louis Favre und dem skeptischen Politiker Alfred Escher kommt nicht zu kurz in dieser aufwendigen, elf Millionen Schweizer Franken teuren Koproduktion von SRG, ORF und ZDF.

2.500 Komparsen und zahlreiche Special Effects halfen dabei, die Szenen von damals zu neuem Leben zu erwecken, die Hauptrollen spielen Maxim Mehmet (Max), Miriam Stein (Anna) und Pasquale Aleardi (Tommaso).

"Für einen Tunnel von 15 Kilometern Länge starben rund 2.500 Menschen an den Folgen der Seuchen, des Aufstands oder durch Arbeitsunfälle", sagt Drehbuchautor Stefan Dähnert zur Historie. "Alle sechs Meter liegt also ein Mensch, der Träume hatte, eine Familie ernährte und geliebt wurde." Aber am Ende zählen dann doch das Happy-End und das Überleben. Den zweiten Teil zeigt 3sat am Freitag, 5. September, 20.15 Uhr.

Gotthard (1) – Fr. 29.08. – 3sat: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

