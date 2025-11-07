Home News TV-News

"Der Passfälscher": Kritik zum Film der Erinnerung an die Reichsprogromnacht mit Louis Hofmann

"Der Passfälscher"

Cioma Schönhaus: Ein jüdischer Held im Berlin der 40er

07.11.2025, 06.00 Uhr
von Susanne Bald
Die beeindruckende Lebensgeschichte von Cioma Schönhaus, der als jüdischer Grafiker im Berlin der 40er Jahre Pässe fälschte, wird auf 3sat gezeigt. Louis Hofmann brilliert in der Hauptrolle des Films, der an die Reichspogromnacht erinnert.
"Der Passfälscher"
Cioma Schönhaus (Louis Hofmann) möchte sich nicht den Spaß am Leben nehmen lassen. Unter falscher Identität lebt der Jude im Berlin der 1940er-Jahre mitten unter Nazis - ein riskantes Spiel.  Fotoquelle: Christian Stangassinger/DREIFILM/ZDF/ARTE
"Der Passfälscher"
Cioma (Louis Hofmann) verliebt sich in die schöne Gerda (Luna Wedler). Doch kann er ihr vertrauen?  Fotoquelle: Christian Stangassinger/DREIFILM/ZDF/ARTE
"Der Passfälscher"
Gerda (Luna Wedler) hat es Cioma angetan. Sie werden ein Paar, doch Freunde warnen den Verliebten vor der jungen Frau.  Fotoquelle: Christian Stangassinger/DREIFILM/ZDF/ARTE
"Der Passfälscher"
Cioma Schönhaus (Louis Hofmann) fälscht über 300 Ausweispapiere, um Verfolgten die Flucht aus Nazi-Deutschland zu ermöglichen.   Fotoquelle: Ricardo Vaz Palma/DREIFILM/ZDF/ARTE

Es sind Memoiren wie "Versuche, dein Leben zu machen': Als Jüdin versteckt in Berlin" von Margot Friedländer, "Nicht alle waren Mörder: Eine Kindheit in Berlin" von Schauspieler Michael Degen (1928 – 2022) oder "Der Passfälscher: die unglaubliche Geschichte eines jungen Grafikers, der im Untergrund gegen die Nazis kämpfte" von Samson "Cioma" Schönhaus (1922 – 2015), die als mahnende Dokumente die Erinnerung an eines der dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte wach halten. Degens Aufzeichnungen wurden 2006 für die ARD verfilmt, Schönhaus' Buch 2022 fürs Kino adaptiert. Jetzt ist die beeindruckende Lebensgeschichte mit "Dark"-Star Louis Hofmann in der Titelrolle noch einmal bei 3sat zu sehen.

3sat
Der Passfälscher
Biografie • 07.11.2025 • 20:15 Uhr

Berlin, 1942. Das Busfahren ist Juden längst verboten, doch Cioma Schönhaus tut es dennoch, gelassen und mit großer Selbstverständlichkeit – nur eben unter einem anderen Namen und fremder Identität. So geht er zum Arbeiten in die Rüstungsfabrik, besucht den Markt und die Tanzlokale der pulsierenden Stadt, meistens zusammen mit seinem treuen Freund Det (Jonathan Berlin), mit dem er seit der Deportation der Eltern gemeinsam in der geräumigen Wohnung der Familie lebt. Vor den Augen aller, mitten unter Nazis, denn wer würde das schon von Juden erwarten? Das ist ihre riskante Überlebenstaktik.

Das Busfahren bleibt allerdings Ciomas geringstes "Vergehen": Im Auftrag eines Anwalts namens Kaufmann (Marc Limpach) beginnt der gelernte Grafiker nämlich, Kennkarten zu fälschen, Ausweispapiere also. Sie sind bestimmt für Opfer und Gegner des Nazi-Regimes, die aus Deutschland fliehen wollen. Über 300 gefälschte Pässe sind es irgendwann, mit denen Schönhaus Geld verdient und Menschenleben rettet.

Derzeit beliebt:
>>Chancenungleichheit an Schulen: Linda Zervakis warnt vor sozialer Spaltung
>>Weiterer Tiefpunkt: Royals ziehen Konsequenzen bei Andrew
>>Herzogin Meghan: Zurück ins Rampenlicht
>>Ab Anfang Juli im Kino: „Frisch“, „Jurassic World“ & „Mädchen Mädchen“

Das Wunder des Überlebens

Dass er überhaupt so weit kommt, ist eigentlich ein Wunder. Zumal Schönhaus nicht unbedingt vorsichtig zu Werke geht. Er liebt das Leben und will sich diese Lebensfreude auch weiterhin nicht nehmen lassen. Ein frecher junger Mann mit Chuzpe, der vielleicht auch gerade deswegen so lange unentdeckt bleibt. Doch die Luft wird irgendwann immer dünner für Cioma. Er lernt die schöne Gerda (Luna Wedler) kennen und verliebt sich in sie, gleichzeitig hört er aber auch düstere Warnungen wie: "Sie wissen schon, dass es in Berlin Frauen gibt, die illegale Juden an die Gestapo verraten?"

Regisseurin und Drehbuchautorin Maggie Peren ("Stellungswechsel", "Napola") drehte mit "Der Passfälscher" einen Film, der die Nazi-Zeit aus einer eher ungewohnten Perspektive erzählt. Natürlich profitiert das einnehmende Biopic auch von der prominenten Besetzung, allen voran der vielfach ausgezeichnete Hauptdarsteller Louis Hoffman (unter anderem Max-Ophüls-Preis als bester Nachwuchsschauspieler in "Freistatt"), der den so übermütigen wie mutigen jungen Cioma Schönhaus glänzend verkörpert.

Der größte Trumpf von "Der Passfälscher" ist aber Schönhaus' unglaubliche Geschichte selbst. 2017 war sie bereits Teil des eindringlichen Dokudramas "Die Unsichtbaren – Wir wollen leben" von Claus Räfle. 3sat zeigt "Der Passfälscher" zur Erinnerung an die Reichspogromnacht vom 9. November 1938.

Der Passfälscher – Fr. 07.11. – 3sat: 20.15 Uhr

"Die Mumie" kehrt zurück – mit Originalbesetzung
"Die Mumie" soll eine Fortsetzung erhalten – mit Originalbesetzung und zwei erfolgsversprechenden Regisseuren. Es wäre der vierte Teil des Horror-Klassikers.
Horror-Klassiker
Die Mumie

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Riesen-Baby & mehr: Die verrücktesten Outfits von Florian Silbereisen!
Schlager-Kostüme
Florian Silbereisen mit Vampirgebiss
Elle Fanning begeistert erneut - ein Blick auf ihre Karriere
Lange Karriere
Elle Fanning
Tatort enthüllt: Was steckt hinter der mysteriösen Bundesdruckerei?
Krimi in Berlin
Tatort: Erika Mustermann
"NANO Doku: Wie stillen wir unseren gigantischen Stromhunger?": Alle Infos zur Reportage
Energieinnovationen
Wie stillen wir unseren gigantischen Stromhunger?
Auschwitz-Doku im ZDF: Zeitzeugen erzählen ihre Geschichte
"Überleben in Auschwitz"
Überleben in Auschwitz
Erkennst du sie wieder? So sah Andrea Kiewel in den 90ern aus!
Krasse Veränderung
Moderatorin Andrea Kiewel steht in glitzerndem Shirt nach der Show "Kiwis große Partynacht" im Studio Adlershof.
"Tatort: Erika Mustermann": Wie gut war der Krimi mit Corinna Harfouch und Mark Waschke?
ARD-Krimi
Tatort: Erika Mustermann
"mit der Antwort abgefunden" – Roland Kaiser über seine wahre Mutter
Er erfuhr es erst mit 15
Roland Kaiser auf der Bühne.
Radikale Verwandlung für Hollywood: So sieht Emma Stone jetzt aus!
Neue Rolle
Bugonia (2025)
Kino-Neustarts der Woche: "Pumuck", "Bugonia" und "No Hit Wonder"
Kino-Highlights
Pumuckl und das große Missverständnis
Kino-Neustarts am 6. November: "Predator: Badlands", "Dann passiert das Leben" und "The Change"
Kino-Highlights
Predator: Badlands
Die Geissens: Prinzessinnen-Casting mit Drama-Garantie
Royale Casting-Show
"Die Geissens: Traumjob Prinzessin"
Helene Fischer sagte Nein: Warum sie nie mit Ralph Siegel arbeiten wollte
Musiklegende packt aus
Helene Fischer steht auf der Bühne
Die härtesten Jenke-Experimente jemals: "Meine Mutter hat geweint"
Selbstversuche
Jenke von Wilmsdorff
Nach Gelächter auf Social Media: Roland Kaiser geht drastischen Schritt mit "Kaisermania"
Kaisermania-Aus im TV
Roland Kaiser
Martin Rütter verrät: Das hat Toni Kroos mit seinem Bühnen-Rückzug zu tun
Bühnenabschied
Martin Rütter
Sebastian Ströbel über Bergretter: "Für mich gibt es einen großen Nachteil"
Hauptdarsteller im Interview
Sebastian Ströbel rettet als ZDF-"Bergretter" Markus Kofler seit 10 Jahren Menschen aus brenzligen Situationen.
"Maxton Hall"-Star spricht über intimen Dreh: "Froh, das mit ihm gemacht zu haben"
Neue Staffel
"Maxton Hall"
Wechsel beim Wiener "Tatort": Diese Stars sollen das Kult-Duo ersetzen
Umbruch in Österreich
Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer stehen nebeneinander.
"Der Trans-Europ-Express TEE – Legende auf Schienen": Darum geht's in der Reportage
TEE-Dokumentation
Der Trans-Europ-Express TEE - Legende auf Schienen
Traumschiff? Nein danke! Bergdoktor erklärt Absage an Silbereisen
Klare Entscheidung
Hans Sigl auf der Bühne & Florian Silbereisen im Kapitänskostüm. Fotomontage.
"Die Abrechnung - Der Promi Showdown": Welcher Promi trifft auf welchen Erzfeind?
Zoff und Versöhnung
Die Abrechnung- Der Promi Showdown
"Sturmtief – Der Usedom-Krimi": Kritik zur neuen Folge mit Katrin Sass
Sturmtief – Der Usedom-Krimi
"Sturmtief - Der Usedom-Krimi"
Ronja Forcher verrät: So turbulent wird die neue „Bergdoktor“-Staffel
19. Staffel
Hans Sigl und Ronja Forcher sitzen auf einer Biertischgarnitur vor den Bergen Tirols.
„Bergretter“-Star Markus Brandl über Ehe, Zweifel und Familienglück
Serienliebling privat
Nathalie Schott und Markus Brandl umarmen sich.
Nach Mega Haftbefehl-Erfolg: Doku über Rapper Xatar geplant
Erfolgsdoku
Xatar
5000 Euro futsch: 30 Jahre alter Betrug bei „Bares für Rares“ aufgedeckt
Traurige Wahrheit
Moderator Horst Lichter.
Comeback bei den “Bergrettern”: Dieser Star ist wieder da
Zuschauerliebling
"Die Bergretter" bei einem Fantreffen.
Olli Schulz verspottet Stefan Raabs misslungenes TV-Comeback
Bei „Wer stiehlt mir die Show?“
Stefan Raab im Porträt.
Gerüchte: Ist dieser Schlagerstar bald im Dschungelcamp zu sehen?
"Ich bin ein Star...holt mich hier raus!"
Jan Köppen und Sonja Zietlow im Dschungel.