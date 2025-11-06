Riesen-Baby & mehr: Die verrücktesten Outfits von Florian Silbereisen!

Bei der Premiere des Grusicals „Tanz der Vampire“ in Berlin zeigte er sich 2006 stilecht verkleidet als Vampir.

Silbereisen wurde 1981 in Passau geboren und begann seine Karriere als Schlagersänger, bevor er als Moderator großer TV-Shows Bekanntheit erlangte. Beim Frühlingsfest der Volksmusik 2011 in Riesa zeigte sich Florian Silbereisen in einem mintgrünen Anzug mit Paisley-Muster und noch blonden Haaren.

Humorvolle Kostüme auf der Bühne 2006 überraschte Florian Silbereisen beim Frühlingsfest der Volksmusik in Chemnitz die Zuschauer im Stil eines Golfers der 1920er Jahre, wobei ein Besen als humorvolles Accessoire seinen Auftritt abrundete.

Lippenstift-Küsse & Lila-Look Berlin, 2007: Beim Frühlingsfest der Volksmusik trug Florian eine lila Krawatte und lila Hose – im Gesicht deutliche Lippenstift-Küsse. Mit blonden, längeren Haaren zeigte er sich als bunter Star der Schlagerszene.

Kultige Parodien Bei der Generalprobe zum Frühlingsfest der Volksmusik im Jahr 2007 in Riesa schlüpften Florian und Achim Mentzel in die Rollen von Gitti & Erika. Mit lockigen Perücken, Kleidern und Pumps sorgten sie für eine humorvolle Hommage an die Kultduos der Schlagerszene.

Farbenfrohe Festival-Auftritte Florian Silbereisen moderierte das Sommerfest der Volksmusik in einem auffälligen gelben Sakko, kombiniert mit einem orangefarbenen T-Shirt und grüner Hose. Beim Event im Jahr 2013 in Graz sorgte er für einen farbenfrohen Auftritt auf der Bühne.

Accessoires, Tiere und besondere Begleiter Florian Silbereisen brachte zur MDR-Livesendung des „Winterfestes der Überraschungen“ ein Glücksschwein mit. In einem hellblauen Seidensakko und schwarzen Cowboy-Boots sorgte er beim Event im Jahr 2008 in Riesa für charmante Stimmung auf der Bühne.

Wenn’s besonders schrill wird Beim „Winterfest der fliegenden Stars“ 2012 in Riesa sorgte Florian in einem Babykostüm für Lacher und gute Laune.

Beim Herbstfest der Volksmusik in Riesa im Jahr 2009 überzeugte Silbereisen mit roter Hose, kariertem Sakko und Cowboy-Boots auf der Bühne.

Gold, Glitzer & Showeffekte Florian Silbereisen saß beim „Adventsfest der Volksmusik“ auf einem Schlitten und zog alle Blicke auf sich – in einem goldverzierten Sakko und rotbraunen Cowboy-Schuhen in Reptilienoptik beim Event 2004 in Suhl.

Beim Frühlingsfest der Volksmusik im Jahr 2009 in Halle (Saale) sorgte Silbereisen mit seinem weißen Anzug, dessen Sakko mit bunten floralen Mustern verziert war, für einen Hingucker.

Oberkörperfrei und bodenständig Beim „Sommerfest am See“ 2014 in Erfurt sorgte Florian Silbereisen für Aufsehen: In Trachtenhose zog er sein Holzfällerhemd aus und präsentierte sich oberkörperfrei – ein Anblick, der so manchen Zuschauer ins Schwärmen brachte.

Sportlich, verspielt & immer überraschend Bei der großen Schlagerüberraschung in München 2015 präsentierte sich Florian in einem gemütlichen Sweater, einer lockeren Karohose und Sneakers.

Beim Herbstfest der Volksmusik 2007 in Chemnitz zeigte sich Florian in einem grellblauen Glitzeranzug und mit wuscheligem Vokuhila.

Große Auftritte auf dem roten Teppich & in Liveshows Roter Teppich, rotes Hemd! Bei der Spendengala „Ein Herz für Kinder“ 2005 in Berlin erschien er im auffälligen Look: schwarzes Samtsakko, rot-schwarz gestreifte Hose und ein Hauch Showglanz inklusive.

Beim „Frühlingsfest der Volksmusik“ 2007 in Riesa zeigte sich Florian Silbereisen von seiner besonders ausgefallenen Seite: Als Kerzenleuchter verkleidet stand der Moderator gemeinsam mit Darstellern aus dem Musical „Die Schöne und das Biest“ auf der Bühne – wohl sein bisher verrücktestes Outfit.

Schneechaos auf der Showbühne! Beim „Winterfest der Volksmusik“ 2006 in Magdeburg sauste der Entertainer in gelbem Sakko, rot-weiß gestreifter Krawatte und roter Hose auf einem kleinen Ski-Bob den eigens aufgeschütteten Schneehügel hinunter.

Mono-Looks & Themenoutfits Ganz in Blau! Beim „Winterfest der fliegenden Stars“ in Hof 2013 passte Florian Silbereisen perfekt ins Bühnenbild. Blauer Anzug, blaues Hemd und eine Lichtkulisse unterstrichen sein Outfit.

Beim „Herbstfest der Volksmusik“ 2010 in Erfurt stand Silbereisen in einem goldglänzenden Anzug im Reptilien-Look auf der Bühne – farblich perfekt abgestimmt auf seine blonden Haare.

Western, Tiere & Märchenwelt Beim „Großen Schlagerfest – Die Party des Jahres“ 2019 in Hannover zeigte er sich ganz im Western-Stil: Als Cowboy gekleidet sorgte er für echtes Country-Feeling auf der Bühne.

Florian stand beim „Herbstfest der Volksmusik“ 2008 in Chemnitz in einem Tierpfleger-Outfit auf der Bühne. Unter dem Motto „Circus Flori“ begleiteten ihn zahlreiche tierische Gäste wie Bären, Seelöwen und Tiger.

Goldanzüge, Perücken & extravagante Highlights Beim „Frühlingsfest der 100.000 Blüten“ 2013 in Magdeburg trug Florian Silbereisen einen seidigen Goldanzug, während mehrere Welpen auf seinem Schoß für Aufsehen sorgten.

Silbereisen trat bei den „Schlagerchampions“ 2017 in Berlin am 7. Januar mit einer blonden Lockenperücke und einem rosafarbenen Sakko auf und sorgte damit für einen schrillen Look.

Beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ 2017 in Suhl sorgte der Entertainer für Aufsehen: In Schottenrock, Smoking und Schleife mischte er traditionelle Eleganz mit einem originellen Twist auf der Bühne.

Beim „Großen Schlagerfest – Die Party des Jahres“ 2018 in Hannover in einem roten Anzug mit glitzernden Strassnähten und roter Fliege auf – durchgestylt bis in die letzte Naht.

Bei der TV-Show „Das große Schlagerfest – Die überraschende Show der Besten mit Florian Silbereisen“ 2016 in Halle fiel er in rotem Pailletten-Sakko, roter Hose und schwarzer Perücke sofort auf.