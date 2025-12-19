Michelles Abschied: Tanja Gisela Hewers Spagat zwischen Rolle und Persönlichkeit

Home News Star-News

Michelles Abschied

Tanja Gisela Hewers Spagat zwischen ihrer Rolle und ihrer Persönlichkeit

19.12.2025, 11.23 Uhr
von Alexander Kords
Seit mehr als 30 Jahren stand Tanja Gisela Hewer als Schlagersängerin Michelle auf der Bühne. An ihrem 54. Geburtstag wird sie im Februar 2026 ihr letztes Konzert geben und sich danach ins Privatleben zurückziehen.
Michelle lächelt in die Kamera.
Michelle hatte es nicht immer leicht.  Fotoquelle: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

Ihren Durchbruch als Sängerin schaffte Michelle 1993 bereits mit ihrer ersten Single „Und heut‘ Nacht will ich tanzen“. Es folgte eine große Karriere mit zahlreichen Chartplatzierungen und Auszeichnungen. 1997 gewann Michelle die Goldene Muse bei den Deutschen Schlager-Festspielen mit „Wie Flammen im Wind“. 2001 vertrat sie Deutschland beim Eurovision Song Contest und erreichte mit „Wer Liebe lebt“ den achten Platz. Jeweils zweimal gewann sie den Echo Pop, die Goldene Stimmgabel und den Amadeus Austrian Music Award. 2024 verlieh ihr das Schlager Radio einen Preis für ihr beeindruckendes Lebenswerk.

Ein Leben mit Licht und Schatten

Doch immer wieder mischten sich in die Erfolgsgeschichte von Michelle Schicksalsschläge, mit denen Tanja Hewer zu kämpfen hatte. So erlitt sie 2003 einen leichten Schlaganfall. 2004 wurde sie von ihrem Kindermädchen ohnmächtig aufgefunden. Als Grund für den Vorfall wurde später eine Dehydrierung angegeben. Michelle zog sich daher zeitweise aus der Öffentlichkeit zurück und eröffnete einen Hundesalon. Nach ihrem Comeback erlitt sie 2007 auf der Bühne einen Schwächeanfall, beendete ihre Karriere und meldete Privatinsolvenz an. 2008 kehrte sie erneut zurück und brachte 2018 mit „Tabu“ ihr bis heute kommerziell erfolgreichstes Album heraus.

Schwierige Kindheit

Was ihre Fans lange nicht wussten und Michelle erst Jahrzehnte später offenbarte: Sie hatte eine extrem schwierige Kindheit. Sowohl ihr Vater als auch ihre Mutter war alkoholsüchtig, der Vater zudem gewalttätig. Mit neun Jahren kam Hewer in eine Pflegefamilie, in der ebenfalls Gewalt herrschte. In einer anderen Familie entging sie nur knapp einem körperlichen Missbrauch. Als 14-Jährige entdeckte sie schließlich ihre Leidenschaft für Musik, als sie von einem weiteren Pflegevater als Sängerin in dessen Band aufgenommen wurde.

Mit den Ereignissen ihrer Kindheit hat Tanja Hewer nach wie vor zu kämpfen. „Ich habe ein riesiges Trauma mitgenommen in mein Leben“, sagte sie im August 2025 in einem Interview. Es stellte sich zudem heraus, dass die angebliche Dehydrierung im Jahr 2004 in Wahrheit ein Selbstmordversuch war. Wegen des Leistungsdrucks als Sängerin, Beziehungsproblemen und Geldsorgen litt sie zeitweise unter Depressionen. Die Ereignisse verarbeitete sie später in ihrem Song „Gespräch mit Gott“. Nicht zuletzt aufgrund ihrer Erlebnisse als Schlagersängerin trennt sie inzwischen ihre private Persönlichkeit strikt von der Bühnenfigur Michelle.



Wie der Abschied von Michelle ablaufen wird

Um sich gebührend von ihren vielen Fans zu verabschieden, startet Michelle am 18. Januar 2026 in Lingen ihre Abschiedstournee „Zum letzten Mal“. Insgesamt 20 Termine in Deutschland und Österreich stehen auf dem Programm, unter anderem tritt die Sängerin im Tempodrom in Berlin, in der Barclays Arena in Hamburg, der Jahrhunderthalle in Frankfurt, der Lanxess Arena in Köln und der Wiener Stadthalle auf.

Zum Abschluss kehrt sie nach Berlin zurück, wo sie am 15. Februar 2026 in der Uber Arena ihr allerletztes Konzert geben wird. Verraten hat sie bereits, dass es ein besonders langer und emotionaler Auftritt werden soll. „Ich möchte die Bühne mit Würde und Herz verlassen“, verspricht Michelle. Und danach ist sie nur noch Tanja Gisela Hewer, die dreifache Mutter und Verlobte des Sängers Eric Philippi.

