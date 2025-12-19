Home News Star-News

Ganz privat: So feiert Helene Fischer Weihnachten

Schlagerqueen

19.12.2025, 10.44 Uhr
von Alexander Kords
Die beliebte Schlagersängerin hat kürzlich verraten, wie sie dieses Jahr Weihnachten feiern wird.
Helene Fischer lächelt stark.
Helene Fischer hat über ihr Weihnachtsfest gesprochen.  Fotoquelle: picture alliance / SZ Photo | Catherina Hess

Die Weihnachtstage stehen für viele ganz im Zeichen von Familie und Nähe – das gilt auch für Helene Fischer. Die erfolgreiche Schlagersängerin hat nun Einblicke gegeben, wie sie das diesjährige Weihnachtsfest verbringen möchte.

Besinnliche Zeit ohne Arbeit

Seit 2011 präsentiert Helene Fischer die nach ihr benannte TV-Sendung, die zunächst in der ARD und seit 2013 im ZDF läuft. Für viele Fans ist es zur liebgewonnenen Tradition geworden, am ersten Weihnachtstag „Die Helene Fischer Show“ zu schauen. Doch am 25. Dezember 2025 zeigt das ZDF zur besten Sendezeit den Film „Weihnachten im Olymp“. Der Grund: Helene Fischer hat den Sender darüber informiert, nach der Geburt ihrer zweiten Tochter im August 2025 eine TV-Pause einlegen zu wollen. Und diesem Plan fällt „Die Helene Fischer Show“ zum Opfer.

Im Podcast „May Way“ sprach Fischer Ende November 2025 mit der Bild-Unterhaltungschefin Tanja May über die Gründe für ihre Entscheidung. „Durch die Show war die Weihnachtszeit immer sehr kurz für mich“, berichtete die Sängerin. „Ich habe dann immer gearbeitet, und schon war Weihnachten da.“ Daher wolle sie sich in diesem Jahr Zeit zum Reflektieren nehmen und die Adventszeit genießen. „Ich gebe mich dem voll und ganz hin, ohne Einschränkungen“, so Fischer im Podcast. Sie wolle es demnach „dieses Jahr richtig krachen“ lassen. Davon profitieren in erster Linie ihr Partner Thomas, ihre ältere, 2021 geborene Tochter sowie deren kleine Schwester.

Show und Musik zu Weihnachten

Es ist nicht das erste Mal, dass „Die Helene Fischer Show“ ausfällt, seit sie 2011 ins Leben gerufen wurde. Aufgrund der Corona-Pandemie lief 2020 statt einer Live-Sendung ein dreistündiger Best-of-Zusammenschnitt, in dem das ZDF die Highlights der vorangegangenen neun Ausgaben zeigte. Auch 2021 und 2022 fiel die Show aus, um 2023 ihre Rückkehr auf den Bildschirm zu feiern.



Den Ausfall von Helene Fischers weihnachtlichem TV-Event können ihre Fans kompensieren, indem sie beispielsweise das Album „Weihnachten“ hören. Es kam 2015 heraus und ist mit über 1,2 Millionen Exemplaren eine der am besten verkauften LPs der deutschen Musikgeschichte. Darauf enthalten sind 35 Weihnachtslieder, die mit dem Royal Philharmonic Orchestra aufgenommen wurden. Duette mit Xavier Naidoo, Ricky Martin und Plácido Domingo sind ebenfalls auf der Platte vertreten wie digital erstellte Songs mit Frank Sinatra und Bing Crosby. 2016 erschien eine neue Version des Albums mit acht weiteren Songs – unter anderem einem Duett mit Heintje.

Im November 2025 veröffentlichte Fischer die Langspielplatte „Die schönsten Kinderlieder – Winter- und Weihnachtszeit“. Es ist bereits das dritte Album der Sängerin, auf dem sie Kinderlieder neu interpretiert. 25 Songs sind darauf enthalten, darunter ein Duett mit Rolf Zuckowski.

Große Pläne für 2026

Für 2026 hat sich Helene Fischer viel vorgenommen: Anlässlich ihres 20-jährigen Bühnenjubiläums geht sie im Sommer auf Stadiontour, die am 10. Juni 2026 in Dresden beginnt und am 17. Juli 2026 in München endet. Dazwischen liegen zwölf Termine in neun Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Bühne soll dabei mitten im Stadion stehen, damit alle anwesenden Fans ihre Lieblingssängerin stets im Blick haben. Wenn das kein würdiger Ersatz für die ausgefallene Weihnachtsshow ist …

