Wilde Frisuren & ohne Bart

Kaum wiederzuerkennen: So sah "Bergretter"-Star Sebastian Ströbel früher aus

18.12.2025, 09.11 Uhr
von Annika Schmidt
Heute ist er als Markus Kofler Kult – doch alte Fotos zeigen Sebastian Ströbel mit überraschend anderem Look.
Sebastian Ströbel lächelt.
So kennen die meisten Sebastian Ströbel.  Fotoquelle: picture alliance / dpa | Georg Wendt

Seit mehr als einem Jahrzehnt ist Sebastian Ströbel als Markus Kofler das Gesicht der ZDF-Serie „Die Bergretter“. Millionen verfolgen seine Einsätze Jahr für Jahr. Doch der Weg dorthin begann lange vor den Alpen – bereits Ende der 90er-Jahre stand Ströbel erstmals vor der Kamera. Seit seinen frühen TV-Auftritten hat sich nicht nur privat vieles verändert, auch äußerlich ist der Schauspieler kaum wiederzuerkennen.

Der Schauspieler vor dem "Bergretter"-Durchbruch

Nach seiner Rolle bei "Kommissar Rex" nahm die Schauspielkarriere von Sebastian Ströbel weiter Fahrt auf. Von 2001 bis 2009 verkörperte Sebastian Strobel eine größere Rolle in der TV-Serie "Powder Park".

2004 war der zukünftige "Bergretter" in der Komödie "Abgefahren - Mit Vollgas in die Liebe", an der Seite von Felicitas Wollund Nina Tenge zusehen. 



Erste Erfolge nach „Kommissar Rex“

Auf dem nächsten Foto aus dem Jahr 2007 wirkt Sebastian Ströbel deutlich reifer. Zu der Zeit wirkte der gebürtige Karlsruher in dem Film "Wenn Liebe doch so einfach wär" mit. Grischa Huber, Yvonne Catterfeld, Stephan Luca und Ingeborg Westphal waren ebenfalls Teil der Produktion. 

Krasse Veränderung: So sah "Bergretter"-Star Robert Lohr früher aus
Seit 14 Jahren spielt Robert Lohr in "Die Bergretter" den Hubschrauberpilot Michael Dörfler. Seit dem Beginn seiner TV-Karriere hat der 57-Jährige eine beeindruckende Wandlung hingelegt.
Seine Karriere und Rollen im Überblick
So kennen wir Robert Lohr heute – doch der Schauspieler sah früher ganz anders aus.

Der Bart als Markenzeichen: Ströbels Look ab 2010

2010 ist Sebastian Ströbel bereits mit seinem markanten Dreitagebart zu sehen. Gemeinsam mit Chiara Schoras stand der 47-Jährige für den Krimi "Countdown - Die Jagd beginnt" vor der Kamera. 

