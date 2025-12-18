Kaum wiederzuerkennen: So sah "Bergretter"-Star Sebastian Ströbel früher aus

Seit mehr als einem Jahrzehnt ist Sebastian Ströbel als Markus Kofler das Gesicht der ZDF-Serie „Die Bergretter“. Millionen verfolgen seine Einsätze Jahr für Jahr. Doch der Weg dorthin begann lange vor den Alpen – bereits Ende der 90er-Jahre stand Ströbel erstmals vor der Kamera. Seit seinen frühen TV-Auftritten hat sich nicht nur privat vieles verändert, auch äußerlich ist der Schauspieler kaum wiederzuerkennen.

Der Schauspieler vor dem "Bergretter"-Durchbruch Nach seiner Rolle bei "Kommissar Rex" nahm die Schauspielkarriere von Sebastian Ströbel weiter Fahrt auf. Von 2001 bis 2009 verkörperte Sebastian Strobel eine größere Rolle in der TV-Serie "Powder Park".

2004 war der zukünftige "Bergretter" in der Komödie "Abgefahren - Mit Vollgas in die Liebe", an der Seite von Felicitas Wollund Nina Tenge zusehen.

Erste Erfolge nach „Kommissar Rex“ Auf dem nächsten Foto aus dem Jahr 2007 wirkt Sebastian Ströbel deutlich reifer. Zu der Zeit wirkte der gebürtige Karlsruher in dem Film "Wenn Liebe doch so einfach wär" mit. Grischa Huber, Yvonne Catterfeld, Stephan Luca und Ingeborg Westphal waren ebenfalls Teil der Produktion.

Der Bart als Markenzeichen: Ströbels Look ab 2010 2010 ist Sebastian Ströbel bereits mit seinem markanten Dreitagebart zu sehen. Gemeinsam mit Chiara Schoras stand der 47-Jährige für den Krimi "Countdown - Die Jagd beginnt" vor der Kamera.

