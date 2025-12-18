Home News TV-News

"Mythos Großglockner: Im Wandel der Zeit": Dokumentation zeigt Klimawandel am Berg

Mythos Großglockner: Im Wandel der Zeit

"Mythos Großglockner: Im Wandel der Zeit": Dokumentation zeigt Klimawandel am Berg

18.12.2025, 06.00 Uhr
von Rupert Sommer
Die ARTE-Dokumentation "Mythos Großglockner: Im Wandel der Zeit" umkreist den mit 3.798 Metern höchsten Berg Österreichs, das Wahrzeichen des Nationalparks Hohe Tauern: Am Großglockner wird deutlich, wie der Klimawandel die Alpen verändert.
Mythos Großglockner: Im Wandel der Zeit
Markante Pyramidenform: Der Großglockner ist die höchste Erhebung Österreichs.  Fotoquelle: ARTE/Philip Pürcher/Interspot Film
Mythos Großglockner: Im Wandel der Zeit
Endlose Serpentinen: Als ingenieurtechnische Meisterleistung gilt die Großglockner-Hochalpenstraße.  Fotoquelle: ARTE/Philip Pürcher/Interspot Film
Mythos Großglockner: Im Wandel der Zeit
Im Reich der Steinadler: Der Nationalpark Hohe Tauern nimmt den Naturschutz sehr ernst.  Fotoquelle: ARTE/Interspot Film
Mythos Großglockner: Im Wandel der Zeit
Am 28. Juli 1800 gelang fünf Alpinisten die Erstbesteigung des Großglockners.  Fotoquelle: ARTE/Philip Pürcher/Interspot Film

Die ARTE-Dokumentation "Mythos Großglockner: Im Wandel der Zeit" umkreist den mit 3.798 Metern höchsten Berg Österreichs, das Wahrzeichen des Nationalparks Hohe Tauern: Am Großglockner wird deutlich, wie der Klimawandel die Alpen verändert.

ARTE
Mythos Großglockner: Im Wandel der Zeit
Dokumentation • 18.12.2025 • 20:15 Uhr

Es mag spektakulärere Erhebungen oder majestätischere Gipfel geben. So zieht mancher ja auch den Watzmann der Zugspitze vor. Größe ist schließlich nicht alles. Aber die höchste Erhebung hat nun mal eine Sonderstellung, wie auch die neue ARTE-Natur- und Kulturdokumentation "Mythos Großglockner: Im Wandel der Zeit" zeigt.

Erstmals erstiegen wurde der Berg vor 225 Jahren – allerdings damals in einer Ära, als es mit dem Ortler in Südtirol einen höheren Gipfel innerhalb der damaligen Landesgrenzen gab. Heute ist der Großglockner das Wahrzeichen des Nationalparks Hohe Tauern und auch ein Symbol dafür, wie schützenswert die bedrohte Hochalpennatur ist.

Derzeit beliebt:
>>Sophia Thomalla und Alexander Zverev - wieder glücklich wie nie?
>>Simone Thomalla verrät: „Ohne diesen Film hätte es Sophia nicht gegeben.“
>>„Dahlmanns letzte Bescherung“: Weihnachtliches Kammerspiel mit Anja Kling
>>Jahresrückblick 2025: Harald Leschs düstere Prognose

Vor allem der Rückzug der Pasterze, des längsten Gletschers der Ostalpen am Fuß des Großglockners, bereitet den Klimaforschern große Sorgen. Trotz der rigiden Maßnahmen im Naturschutzgebiet haben es auch bedrohte Tierarten wie Steinbock und Bartgeier nicht leicht, ihre alten Lebensräume zu erhalten. Zudem führt die auch durch soziale Medien angetriebene neue Popularisierung des Höhenbergsteigens dazu, dass immer mehr Menschen in Regionen vordringen, für die ihnen oft nicht nur die nötige Ausrichtung und Fitness, sondern auch der gebotene Respekt und Kenntnisse um alpine Gefahren fehlen.



Mythos Großglockner: Im Wandel der Zeit – Do. 18.12. – ARTE: 20.15 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

ARD-Reportage über Tourette zeigt Felix’ bewegende Geschichte
"Echtes Leben: Tics und Träume – mit Tourette ins Abenteuer"
"Echtes Leben: Tics und Träume - mit Tourette ins Abenteuer"
Kapitalismus in den USA: Doku zeigt Archivbilder, Machtstrukturen & Milliardäre
"Kapitalismus made in USA – Reichtum als Kult"
Kapitalismus made in USA
Entlarvung der hippen Missionare: Gefährliche Botschaften hinter der Fassade
"ARD Story: Die hippen Missionare – mit Jesus gegen die Freiheit?"
ARD Story: Die hippen Missionare - mit Jesus gegen die Freiheit?
Maikes Kampf ums Leben: Ohne Insulinpumpe droht ihr der Tod
"Echtes Leben: Maikes Drama – ohne Insulinpumpe droht der Tod"
Echtes Leben: Maikes Drama - ohne Insulinpumpe droht der Tod
Wegen Anschlag auf Fans: Taylor Swift vergießt bittere Tränen in TV-Doku
Emotionale Doku
Taylor Swift
Queen Elizabeth II.: Die bewegendsten Momente aus 70 Jahren Regentschaft
"Die Queen – Schicksalsjahre einer Königin"
"Die Queen - Schicksalsjahre einer Königin"
Finnland vs. Deutschland: Was die ARD über unser Glück herausfindet
"ARD Wissen: Was macht uns glücklich(er)?"
ARD Wissen: Was macht uns glücklich(er)?
Ein Star, der Rätsel aufgibt
"Nicolas Cage: Action, Absturz, Auferstehung"
Nicolas Cage: Action, Absturz, Auferstehung
Eine rigorose Naturschützerin
"Dian Fossey: Ihr Leben für die Gorillas"
Dian Fossey: Ihr Leben für die Gorillas
Die bewegende Geschichte des Zucchero auf ARTE
"Zucchero – Maestro des Blues"
Zucchero - Maestro des Blues
Leben ohne Strom? Julia erlebt während der Hofwoche bei Michael einen Schock
"Bauer sucht Frau"
Bauer Michael aus der 21. Staffel "Bauer sucht Frau".
Heimlicher Partner? Das steckt hinter ihrem Ring am Finger
Sie verrät's
Beatrice Egli trägt stets einen Ehering an ihrer Hand.
„Tatort“ Münster: So geht's mit dem Kult-Duo Thiel und Boerne weiter
Beliebter Krimi
Die Schauspieler Jan Josef Liefers (l, Prof. Karl-Friedrich Boerne) und Axel Prahl (als Kommissar Thiel)
ARD-Serie "Mozart/Mozart" fällt bei Zuschauern durch: "Was für eine Zumutung!"
Moderne Mozart-Erzählung
"Mozart/Mozart"
Ab nach Italien: Neue Staffel "Emily in Paris"
Italienische Abenteuer
Emily in Paris
Deutsches Drama auf Oscar-Kurs: Wird "In die Sonne schauen" gewinnen?
Oscar-Hoffnung
In die Sonne schauen
Rob Reiner und Ehefrau Michele Singer tot: Anklage gegen Sohn eingereicht
Tragischer Doppelmord
Rob Reiner und seine Ehefrau Michele Singer
So vergraulte Boris Becker den Tennis-Trainer seiner Frau: "Bekannt, dass ich sehr streng bin"
Becker als Familiencoach
Boris Becker bei "3nach9"
Australiens Social-Media-Verbot für Kinder: Bill und Tom Kaulitz äußern sich
Was meinen sie?
Tom und Bill Kaulitz
Helene Fischer: Karriere, Gage, Vermögen – alle Zahlen im Überblick
Spannende Fakten zum Schlagerstar
Helene Fischer bei einem Pressetermin für ihr Bühnenjubiläum.
Das ist Helene Fischers Partner: Die bewegende Geschichte von Thomas Seitel
Vom Profi zum Partner
Thomas Seitel auf dem Laufsteg.
Trauung auf Sylt: Model Angelina Kirsch hat geheiratet
Promi-Hochzeit
Angelina Kirsch
" Hat sich sehr vertraut angefühlt": Erster Kuss zwischen Bauer Friedrich & Laura!
Funkenflug bei RTL
Bauer sucht Frau
Armin Mueller-Stahl wird 95: Ein Leben voller Kunst und Kultur
Mueller-Stahl: 95 Jahre
Armin Mueller-Stahl
"Avatar: Fire and Ash": So geht's nach dem dritten Teil weiter
Pandoras Feuer
Avatar: Fire and Ash
Neuer "Tatort"-Kommissar Denis Moschitto: "Technik wird im Film oft falsch dargestellt"
Moschitto ermittelt
Tatort: Ein guter Tag / Schwarzer Schnee
Das Dschungelcamp geht in die 19. Runde – das ist neu!
Dschungelcamp 2026
"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus"
Daniel & Patrice Aminati verkünden ihre Trennung: "Ich habe alles gegeben"
Promi-Paar getrennt
Daniel Aminati mit Ehefrau Patrice Eva Aminati
Rob Reiner: Tod eines großen Geschichten-Erzählers
Nachruf
Ein Stern mit der Aufschrift "Rob Reiner" und Blumen drumherum.
„Hits, Herz und Heimat“: Die Wahrheit hinter dem neuen Schlagerhype
"Hits, Herz und Heimat – Der Schlagerhype"
Hits, Herz und Heimat - Der Schlagerhype