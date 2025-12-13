Home News TV-News

"Dian Fossey: Ihr Leben für die Gorillas": Kritik zur ARTE-Doku

Eine rigorose Naturschützerin

13.12.2025, 06.30 Uhr
von Hans Czerny
Dian Fossey ist bekannt für ihre bahnbrechende Arbeit mit Gorillas in Ruanda. Ihre Forschungen und ihr tragisches Ende sind Thema einer besonderen ARTE-Sendung.
Dian Fossey mit den Gorillas Coco und Pucker: Mit großer Geduld und Anpassung an die Tiere gewann sie das Vertrauen der Gorillas. Zuletzt wurde sie von Wilderern in einen Krieg gegen sie hineingezogen und bekam dabei psychische Probleme.
Eine einsame Freundin der Gorillas: Dian Fossey in ihrer Hütte im Karisoke-Forschungszentrum, Ruanda.
Dian Fossey mit den Gorillas Coco und Pucker: Mit großer Geduld und Anpassung an die Tiere gewann sie das Vertrauen der Gorillas.

"Es war Liebe auf den ersten Blick", berichtete die Tier-Verhaltensforscherin Dian Fossey in ihrem Buch "Gorillas im Nebel" (1983) über ihre erste Begegnung mit den menschenähnlichen Primaten. Tiere hatte sie schon immer geliebt. Sie wollte zunächst Tierärztin werden, bis es ihr durch den in Afrika tätigen Anthropologen Louis Leary gelang, den Auftrag zur Gorilla-Beobachtung in Ruanda zu erhalten. An der Grenze zum Kongo gründet sie 1967 in 3.000 Metern Höhe die Forschungsstation Karisoke, in der sie 17 Jahre lebte. Ihre Annäherung an die Gorillas sind legendär. "Sie war eine Ikone", sagt ihre Biografin Anita Silvey im Film über die Frau, die alles für das Überleben der durch Wilderer und Tourismus gefährdeten Tierart tat.

ARTE
Dian Fossey: Ihr Leben für die Gorillas
Doku • 13.12.2025 • 20:15 Uhr

Eifersüchtig wachte sie allerdings über "ihre Tiere", ihr reichte zum ersten Mal überhaupt ein Gorilla die Hand. Doch sie konnte wütend über alle Maßen werden, wenn sie Schwierigkeiten durch die Behörden oder umherstreifende Wilderer bekam. Just zu dem Zeitpunkt, als die ruandische Regierung aus der Begegnung mit Gorillas eine Tourismusattraktion machen wollte, wurde sie ermordet – am 26. Dezember 1985 im Alter von 53 Jahren.

Dian Fossey wurde in Karisoke neben ihrem von Wilderern grausam getöteten Gorilla-Freund Digit begraben. Als erste hatte sie den Gorillas gelehrt, die Anwesenheit von Menschen zu akzeptieren. Tagebücher, Aussagen von Forschern und Forscherinnen ergeben zusammen mit Archivaufnahmen ein farbiges Bild der ebenso empfindsamen wie kämpferischen Gorilla-Freundin Dian Fossey, die mit anderen Menschen hart ins Gericht gehen konnte.

Dian Fossey: Ihr Leben für die Gorillas – Sa. 13.12. – ARTE: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

