"Dian Fossey: Ihr Leben für die Gorillas": Kritik zur ARTE-Doku

"Es war Liebe auf den ersten Blick", berichtete die Tier-Verhaltensforscherin Dian Fossey in ihrem Buch "Gorillas im Nebel" (1983) über ihre erste Begegnung mit den menschenähnlichen Primaten. Tiere hatte sie schon immer geliebt. Sie wollte zunächst Tierärztin werden, bis es ihr durch den in Afrika tätigen Anthropologen Louis Leary gelang, den Auftrag zur Gorilla-Beobachtung in Ruanda zu erhalten. An der Grenze zum Kongo gründet sie 1967 in 3.000 Metern Höhe die Forschungsstation Karisoke, in der sie 17 Jahre lebte. Ihre Annäherung an die Gorillas sind legendär. "Sie war eine Ikone", sagt ihre Biografin Anita Silvey im Film über die Frau, die alles für das Überleben der durch Wilderer und Tourismus gefährdeten Tierart tat.

Dian Fossey: Ihr Leben für die Gorillas Doku • 13.12.2025 • 20:15 Uhr

Eifersüchtig wachte sie allerdings über "ihre Tiere", ihr reichte zum ersten Mal überhaupt ein Gorilla die Hand. Doch sie konnte wütend über alle Maßen werden, wenn sie Schwierigkeiten durch die Behörden oder umherstreifende Wilderer bekam. Just zu dem Zeitpunkt, als die ruandische Regierung aus der Begegnung mit Gorillas eine Tourismusattraktion machen wollte, wurde sie ermordet – am 26. Dezember 1985 im Alter von 53 Jahren.

Dian Fossey wurde in Karisoke neben ihrem von Wilderern grausam getöteten Gorilla-Freund Digit begraben. Als erste hatte sie den Gorillas gelehrt, die Anwesenheit von Menschen zu akzeptieren. Tagebücher, Aussagen von Forschern und Forscherinnen ergeben zusammen mit Archivaufnahmen ein farbiges Bild der ebenso empfindsamen wie kämpferischen Gorilla-Freundin Dian Fossey, die mit anderen Menschen hart ins Gericht gehen konnte.

Dian Fossey: Ihr Leben für die Gorillas – Sa. 13.12. – ARTE: 20.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.