Home News TV-News

"Ein Fall für Conti: Der verlorene Sohn" - War alles ein Justizirrtum?

"Ein Fall für Conti: Der verlorene Sohn"

Unschuldig im Knast? Die Suche nach der Wahrheit

01.12.2025, 08.30 Uhr
von Maximilian Haase
Désirée Nosbusch überzeugt in "Ein Fall für Conti" im ZDF. Anna Conti kämpft in "Der verlorene Sohn" für Gerechtigkeit und deckt einen komplexen Fall auf, der mit Korruption und unerwarteten Wendungen besticht.
Ein Fall für Conti
Anna Conti (Désirée Nosbusch) will in ihrem neuen Fall einem jungen Mann helfen.  Fotoquelle: ZDF/Peter Drittenpreis
Ein Fall für Conti
Seit Jahren sitzt Falk Klopfer (Sebastian Urzendowsky) im Gefängnis - jedoch zu Unrecht?  Fotoquelle: ZDF/Peter Drittenpreis
Ein Fall für Conti
Anna Conti (Désirée Nosbusch) und Carlo Hehenkamp (Maximilian Mundt) rollen den Fall neu auf.  Fotoquelle: ZDF/Peter Drittenpreis
Ein Fall für Conti
Conti ermittelt diesmal nicht nur mit Carlo Hehenkamp (Maximilian Mundt), sondern auch an der Seite ihrer ehemaligen Referandarin Henry Mahn (Malaya Stern Takeda).  Fotoquelle: ZDF/Peter Drittenpreis
Ein Fall für Conti
Kann Anna Conti (Désirée Nosbusch) dem Häftling Falk Klopfer (Sebastian Urzendowsky, rechts) und dessen Vater Friedrich Klopfer (Michael Wittenborn) helfen?  Fotoquelle: ZDF/Peter Drittenpreis
Ein Fall für Conti
Welche Rolle spielt der eigenartige Janis Kalisch (Robin Sondermann)?  Fotoquelle: ZDF/Peter Drittenpreis
Ein Fall für Conti
Anwältin Anna Conti (Désirée Nosbusch) setzt sich vor Gericht für Falk Klopfer (Sebastian Urzendowsky) ein.  Fotoquelle: ZDF/Peter Drittenpreis

Gerichtsdramen hatten im deutschen Fernsehen lange einen schweren Stand. Abseits von Serien wie "Liebling Kreuzberg" blieben Juristen meist schrullige Nebenfiguren und Sidekicks der Kommissare. Erst Ferdinand von Schirach belebte mit seiner "Verbrechen"-Reihe das Genre hierzulande. Seither rücken Anwälte und Richter öfter ins Zentrum des Geschehens – zumindest, so lange sie kriminalistisch mitmischen.

ZDF
Ein Fall für Conti: Der verlorene Sohn
Kriminalfilm • 01.12.2025 • 20:15 Uhr

So wie Désirée Nosbusch, die als Anwältin in "Ein Fall für Conti" seit 2023 in bislang drei Fällen ermittelte. Im jüngsten Krimi "Der verlorene Sohn", der nach der Premiere bei ARTE nun auch im Zweiten läuft, nimmt sich Anna Conti eines jungen Mannes an, der seit neun Jahren wegen Mordes im Gefängnis sitzt. Aber hat er die Tat damals auch wirklich begangen?

Ein mysteriöser Hinweis bringt Contis Mordurteil wieder ins Wanken

Nachdem die frühere Staranwältin im Fall eines getöteten Kindes ihr Comeback im Gerichtssaal gefeiert und danach einen bankräubernden Familienvater verteidigt hatte, begibt sie sich im dritten Film abermals in familiäre Untiefen. Der sterbenskranke Friedrich Klopfer (Michael Wittenborn) bittet Conti um einen letzten Gefallen: Sie soll seinem Sohn Falk (Sebastian Urzendowsky) helfen, der seit fast einem Jahrzehnt wegen Mordes hinter Gittern sitzt – zu Unrecht, wie der Vater glaubt.

Derzeit beliebt:
>>Der Rausch der Wildnis: Was Tiere heimlich konsumieren
>>Wenn Erinnerungen verschwinden: ARD-Doku über unser Gedächtnis
>>"Ich musste 36 Jahre alt werden, um ein Love Interest zu spielen": Stefanie Reinsperger über ihre neue Rolle
>>"Das Traumschiff": Sieben Schiffe, sechs Kapitäne – die große Übersicht

Der Fall scheint längst abgeschlossen, doch ein rätselhafter Anruf einer Frau, die später spurlos verschwindet, wirft neue Fragen auf. Conti zögert ("Wegen eines anonymen Hinweises rollt kein Gericht ein Urteil neu auf"), doch die Verzweiflung und Krankheit des Vaters sowie die offensichtlichen Lücken in den damaligen Ermittlungen zwingen sie zum Handeln.



Kaulitz-Brüder fordern: Schluss mit Nachsicht für Thomas Gottschalk
Thomas Gottschalks Auftritt bei der diesjährigen Bambi-Verleihung sorgte für Aufsehen und Kritik. Bill und Tom Kaulitz kommentieren den Vorfall in ihrem Podcast - und fordern unmissverständlich den Boykott des einstigen Entertainers.
Nach öffentlichen Fehltritten
Bill und Tom Kaulitz / Thomas Gottschalk

Emotionale Schärfe durch den Generationenkonflikt zwischen Conti und Henry Mahn

Ist der Verurteilte vielleicht wirklich unschuldig? Zum ersten Mal forscht Conti nicht nur mit ihrem Assistenten Carlo (herrlich lakonisch: "How to Sell Drugs Online (Fast)"-Star Maximilian Mundt) nach, sondern auch mit ihrer ehemaligen Referendarin Henry Mahn (brillant: Malaya Stern Takeda) – jene ehrgeizige Staatsanwältin, die bisher eher als Konkurrentin der Hauptfigur inszeniert wurde. Dass sich das Trio nun gemeinsam in die Ermittlungen vertieft, ist ein Glücksfall für die Zuschauer. Die drei Charaktere ergänzen sich prächtig, das Zusammenspiel zwischen Schauspielikone Nosbusch und den Nachwuchsstars funktioniert hervorragend.

Insbesondere das ambivalente Verhältnis zwischen den beiden Frauenfiguren bringt eine erfrischende Dynamik in die noch junge Reihe, die bislang von Kritik und Publikum überaus goutiert wurde. Der Generationenclash wird unter anderem anhand der MeToo-Thematik ausbuchstabiert: "Sie haben Ihr Leben lang nach den Regeln von Männern gespielt – und von ihnen profitiert", fährt Mahn ihre Mentorin an: "Sie haben sich angebiedert." Bäm, das sitzt.

ROMY-Wirbel um Thomas Gottschalk: Wird ihm der Preis doch noch entzogen?
Thomas Gottschalk soll bei der Romy-Gala in Kitzbühel mit einer Diamant-ROMY geehrt werden, trotz Gerüchten über eine Absage. So reagiert der Veranstalter.
Nach Bambi-Eklat
Thomas Gottschalk

Peter Lohmeyer als sexistischer Oberstaatsanwalt bringt neue Abgründe ans Licht

Doch raufen sich die beiden Frauen diesmal im Angesicht der mächtigen Männercliquen zusammen: Sie rätseln über fragwürdige Aussagen, verwischte Spuren und den inhaftierten Sohn, der die Tat einst gestand und seltsam stur an seinem Geständnis festhält. Urzendowsky verkörpert den rätselhaften Mann großartig ("Ich bin schuldig!") – und trägt als Episodenhauptdarsteller dazu bei, dass der Justizthriller nach einem Drehbuch von Lucas Thiem nicht nur spannend inszeniert, sondern auch psychologisch nachvollziehbar ist.

Die Lage eskaliert, als klar wird, dass die anonyme Anruferin tatsächlich gekidnappt wurde. Als Henry Mahn im Entführungsfall breite Nachforschungen anstellt, merkt die Staatsanwältin schnell, dass sie sich mit ihren Ermittlungen ausgerechnet in den eigenen Reihen keine Freunde macht. Was verbirgt etwa ihr Vorgesetzter, der überaus schmierige und um sexistische Kommentare ("Sie können den Fall aus Ihrem hübschen Kopf löschen") nicht verlegene Oberstaatsanwalt von Thun (Peter Lohmeyer)? Conti und Mahn geraten auf höchster Ebene in ein Netz aus Vertuschung und Korruption, das die strukturellen Probleme im System offenbart. Bald führt die Spur zu einem Gourmetrestaurant und dessen aalglattem Chef ...

Michael Schumachers Herzensgeste berührt Johannes B. Kerner bis heute
Johannes B. Kerner erinnert sich an einen besonderen Anruf von Michael Schumacher im Jahr 2004. Der Formel 1-Star spendete 10 Millionen Dollar für die Tsunami-Hilfe und zeigte damit sein großes Herz.
"Ein Herz für Kinder"
Johannes B. Kerner und Michael Schumacher

Der Cast von „Ein Fall für Conti“ verleiht dem Justizthriller Tiefe und Tempo

Regisseur Nathan Nill, der schon für die vorherige Folge verantwortlich zeichnete, inszeniert "Der verlorene Sohn" als Mixtur aus Entführungs- und Unterweltkrimi, Korruptionsthriller und klassischem Courtroom-Drama mit einigen überraschenden Wendungen. Neben dem herausragenden Cast gibt es unterhaltsame Dialoge, eine unvorhersehbare Handlung – und sogar ein wenig Humor ("Das ist doch mal eine illustre Pimmelrunde").

Trotz einiger Moraleinsprengsel à la "Unser System ist doch immer nur so gut, wie jeder von uns es macht" geht das Konzept von "Ein Fall für Conti" nach wie vor auf – und zeigt auch im dritten Fall, dass Gerichtsthriller hierzulande hervorragend funktionieren können.

Ein Fall für Conti: Der verlorene Sohn – Mo. 01.12. – ZDF: 20.15 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Schlager-Duell zu Weihnachten: Helene Fischer gegen Florian Silbereisen
Wer gewinnt?
Florian Silbereisen und Helene Fischer stehen gemeinsam auf der Bühne.
Body Positivity trifft Influencer-Welt: Diese Klinik-Romanze trifft ins Herz
"Liebesbrief an Jenny"
Liebesbriefe an Jenny
"Terra X" enthüllt im ZDF: So gefährdet war Europa im Krisenjahr 2025
"Terra X: Der große Terra X-Jahresrückblick 2025"
Terra X: Der große Terra X-Jahresrückblick 2025
Melika Foroutan & Edin Hasanovic ermitteln in ihrem zweiten Fall
"Tatort: Licht"
Tatort: Licht
„Terra X“ feiert Katarina Witt – ihre unglaubliche DDR-Karriere
"Terra X History: Katarina Witt – Eiskönigin zwischen Ost und West"
Katarina Witt - Eiskönigin zwischen Ost und West
So wurde Geld zur treibenden Kraft der Geschichte
"Die fabelhafte Geschichte des Geldes (1/4)"
Die fabelhafte Geschichte des Geldes (1/4)
Kölns dunkles Geheimnis: Stillgelegter Fernsehturm wird zum Krimi-Schauplatz
"Tatort: Colonius"
Tatort: Colonius
Stefanie Reinsperger über Bodyshaming und Folgen von Hate Speech
Selbstliebe und Akzeptanz
Stefanie Reinsperger im Interview
Sky du Mont rechnet mit Florian Silbereisen und dem „Traumschiff“ ab
Zoff um beliebte ZDF-Sendung
Florian Silbereisen als Kapitän und Sky du Mont in einer Fotomontage.
"Aktenzeichen XY": Neue Ermittlungen im Mordfall der kleinen Zeynep
Wer tötete das kleine Mädchen?
Aktenzeichen XY ... Ungelöst
Warum Hannah Arendt vor blindem Gehorsam warnte
"ARD Dokumentarfilm: Hannah Arendt – Denken ist gefährlich"
ARD Dokumentarfilm: Hannah Arendt - Denken ist gefährlich
Aufwind der Autokraten : Thilo Mischke auf „Dikta-Tour“ bei ProSieben
"THILO MISCHKE. Dikta-Tour – das Comeback der Autokraten"
Thilo Mischke
Klaas Heufer-Umlauf: Ehefrau, Kinder, Vermögen - Der Showmaster privat
Entertainer, Multi-Talent, zweifacher Familienvater
Klaas Heufer-Umlauf
Joko Winterscheidt: Ehefrau, Kinder, Vermögen - Der Showmaster privat
Entertainer, Unternehmer, Familienvater
Joko Winterscheidt
Elyas M’Bareks Ehefrau Jessica im Porträt - ihr Liebesnest in Brooklyn
Glamour-Auftritt
Jessica und Elyas M'Barek
Kaulitz-Brüder fordern: Schluss mit Nachsicht für Thomas Gottschalk
Nach öffentlichen Fehltritten
Bill und Tom Kaulitz / Thomas Gottschalk
Henning Baum spricht Klartext über Männlichkeit: "Jeder Mann sollte sich eine gesunde Robustheit zulegen"
Männlichkeit im Fokus
Henning Baum im Interview
Familienkonflikt bei Florian Silbereisen: Bruder packt aus
Eklat in der Familie
Florian Silbereisens älterer Bruder sprach mit den Medien. Seine Aussagen sorgten für "viel Stress" innerhalb der Familie.
Ausgeplaudert: Barbara Schöneberger verrät Florian Silbereisens Laster
Hättest Du das gedacht?
Barbara Schöneberger und Florian Silbereisen sitzen auf einer Moderationscouch.
„Harry Potter“-Backshow startet bei SAT.1: Alle Sendetermine
"Harry Potter: Wizards of Baking"
"Harry Potter: Wizards of Baking"
Roadmovie mit Elmar Wepper: Poetisches Drama über einen Neuanfang
"Grüner wird's nicht, sagte der Gärtner und flog davon"
"Grüner wird's nicht, sagte der Gärtner und flog davon"
Nach 13 Jahren: Joko & Klaas verabschieden ihre Kult-Show
"Das Duell um die Welt"
Das Duell um die Welt
Düstere Progonose für Dänemark in der nahen Zukunft: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Futuristisches Dänemark
"Smillas Gespür für Schnee"
So sah Ben Stiller früher aus
Stiller feiert 60
Ben Stiller
Die Geschichte hinter der Rede: Marcel Reifs Familie und die Shoah
Kampf gegen Antisemitismus
Marcel Reif
ROMY-Wirbel um Thomas Gottschalk: Wird ihm der Preis doch noch entzogen?
Nach Bambi-Eklat
Thomas Gottschalk
Das ist der Cast von "Prominent verwandt" - Fans drohen RTL+ mit Boykott
Eltern-Kind-Duell
Nico Legat und Thorsten Legat
"Smillas Gespür für Schnee" neu erzählt: Dänemark als Überwachungsstaat
Elyas M'Barek in der Hauptrolle
"Smillas Gespür für Schnee"
Politikjournalistin des Jahres: Annette Dittert verlässt den NDR
Annette Ditterts Abschied
Annette Dittert
Samira Yavuz packt aus: Abtreibung im Alter von 18 Jahren
Ehrliche Worte im Podcast
Samira Yavuz