Klaas Heufer-Umlauf: Ehefrau, Kinder, Vermögen - Der Showmaster privat

Entertainer, Multi-Talent, zweifacher Familienvater

30.11.2025, 20.52 Uhr
von Pamela Haridi
Klaas Heufer-Umlauf ist aus der deutschen TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Vom Friseur über MTV bis zu eigenen Formaten wie "Late Night Berlin" und "Check Check" hat er sich als vielseitiger Entertainer etabliert.
Klaas Heufer-Umlauf
Klaas Heufer-Umlauf (42) begeistert als Showmaster im Unterhaltungsfernsehen - und erweist sich darüber hinaus als echtes Multi-Talent. Gemeinsam mit Klaas Heufer-Umlauf liefert er sich spannende TV-Duelle und sorgt stets für gute Laune.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Henning Kaiser

Klaas Heufer-Umlauf (42) ist heute nicht mehr aus der deutschen Fernsehlandschaft wegzudenken. Dafür muss nicht zwangsläufig Joko Winterscheidt mit an Bord sein. Heufer-Umlauf ist ein Multitalent, das weitaus mehr als nur TV-Moderation „auf der Pfanne“ hat.

Klaas Heufer-Umlauf – der stille Perfektionist unter Deutschlands Entertainern

Kurzer Steckbrief:
Name: Klaas Heufer-Umlauf
Geboren: 22. September 1983 in Oldenburg
Größe: 1,74 m
Beruf: Moderator, Entertainer, Schauspieler, Sänger, Podcaster
Wohnort: Berlin

Friseurlehre in Oldenburg statt „Glamour XXL“

Klaas wuchs gemeinsam mit seiner Schwester in einem bodenständigen Elternhaus in Oldenburg auf. Seine Mutter arbeitete in der Pflege. Sein Vater starb, als Klaas 23 Jahre alt war. Über diesen Verlust spricht Klaas nur selten, aber offen. Nach der Realschule begann er eine Ausbildung zum Friseur. Dieser Beruf sollte später Gold wert sein - nämlich immer dann, wenn er für TV-Produktionen als Maskenbildner tätig war. Klaas zog es schon früh auf die Bühne: Seine erste Rolle erhielt er mit 14 Jahren am Oldenburgischen Staatstheater. Zwischen 1999 und 2002 trat er in mehreren Schauspielstücken auf und sammelte erste Erfahrungen, wie man das Publikum unterhält.

Der Weg ins Fernsehen – von VIVA zu MTV

Im Jahr 2005 moderierte Klaas „VIVA Live!“ beim Musiksender VIVA. Dort entwickelte er auch die feine Ironie und den trockenen Witz, für die er heute bekannt ist. Fünf Jahre später wechselte er zu MTV, wo er Joko Winterscheidt (46) über den Weg lief. Diese Begegnung sollte die deutsche TV-Landschaft nachhaltig prägen: Sie moderierten gemeinsam „MTV Home“ und legten damit den Grundstein für eines der erfolgreichsten TV-Duos der 2010er und 2020er Jahre.



Zwei, die sich fanden, ohne zu suchen – Karriere mit Joko Winterscheidt

Zwar betonen Heufer-Umlauf und Winterscheidt übereinstimmend, dass sie privat wenig miteinander zu tun hätten, beruflich jedoch verkörperten die beiden die perfekte Mischung: Joko als impulsives Showtalent und Klaas als kühler, präziser Gegenspieler. Ein von Grund auf unterschiedliches Gespann, das als Team hervorragend harmonierte und zusammen Formate prägte, wie beispielsweise:

-     „Circus HalliGalli“ – Kult, Chaos und ein Grimme-Preis
-     „Duell um die Welt“ – Reisereportage trifft Wahnsinn
-     „Joko & Klaas gegen ProSieben“ – Entertainment mit Haltung
-     „15 Minuten live“ – politische und gesellschaftskritische Statements
-     Diverse ProSieben-Specials und Moderationen von Preisverleihungen

Dank ihres einzigartigen Erfolgsrezepts gehören die beiden für viele längst zu Deutschlands kulturellem Inventar.

Eigenständige Karriere – mehr als nur „der von Joko & Klaas“

„Late Night Berlin“

Seit 2018 moderiert Klaas seine eigene Late-Night-Show. Mal politisch, mal absurd, aber immer präzise in Haltung und Humor. 2025 beendete er überraschend das Format mit der Begründung: „Ich habe keine Lust mehr auf Late Night. Es reicht.“ Vermutlich folgte er damit seiner Intuition, die ihm riet, dass es an der Zeit sei, neue Wege zu gehen.

Neue Projekte

Nur Wochen später startete Klaas mit „Experte für alles – Das Verbrauchermagazin“, einem ernsteren Format auf ProSieben. Mit diesem Schritt machte er erneut deutlich, dass es ihm nicht liegt, im Stillstand zu verharren.

Schauspiel & Musik

Klaas Heufer-Umlauf hat viele Talente. Zwei von ihnen überraschen besonders:
-     Schauspiel: u. a. Hauptrolle in „Check Check“ (Comedyserie, 2019) und im ZDF-Thriller „Der Schwarm“ (2023)
-     Musik: Frontmann der Band „Gloria“ - drei Alben, Teilnahme am Bundesvision Song Contest

Podcast – „Baywatch Berlin“

Gemeinsam mit Jakob Lundt (39) und Thomas Schmitt (46) betreibt Klaas seit 2019 den Erfolgs-Podcast „Baywatch Berlin“. Hier treffen Anekdoten auf Medienabsurditäten und Großstadtgeschichten.

Privatleben von Klaas Heufer-Umlauf – Humor als Familienrezept

Klaas Heufer-Umlauf ist seit 2012 mit der österreichischen Moderatorin Doris Golpashin (45) liiert. Sie selbst ist ebenfalls ein Medienprofi, bewegt sich zwischen Radio, TV und Schauspiel. So gab sie im Jahr 2004 ihr Kamera-Debüt in der Serie „Kommissar Rex“. Zudem war sie an der Seite ihres Partners in der Serie „Check Check“ zu sehen. Dies sind nur einige wenige Projekte, in denen sie mitgewirkt hat.

Das Paar harmoniert sowohl beruflich als auch privat. 2013 kam ihr erster Sohn zur Welt, 2018 folgte der zweite. Die Namen der Sprösslinge werden nicht verraten – sie fallen unter die Rubrik „Privatsphäre“, welche die Familie hochhält. Ein Familiennest baute sich das Paar in Berlin-Kreuzberg, mitten im von Doris so sehr geliebten Trubel, den Klaas inzwischen ebenfalls zu schätzen gelernt hat.

Im Gespräch mit „Gala“ erklärte Doris: „Ich bin in Wien mitten in einer Fußgängerzone mit hundert Geschäften, Menschentrauben und Trubel aufgewachsen und fand die unzähligen Ausflüge aufs Land früher immer bereichernd und wunderschön.“

Politische Haltung & soziales Engagement

Klaas ist ein Mann, der klare Kante zeigt. Zu seinen Aktivitäten zählen beispielsweise:
-     Unterstützung der Kampagne #mundaufmachen gegen rechtes Gedankengut
-     Engagement für „iCHANCE“ (Alphabetisierung Erwachsener)
-     Regelmäßige Unterstützung der DKMS
-     Spende seines, über eine Million Follower starkem, Instagram-Accounts an iranische Aktivistinnen, um mehr Reichweite für deren Anliegen zu generieren – ihrem über 43 Jahre andauernden Kampf für Grundrechte der Frauen (gemeinsam mit Joko).
-     Im Rahmen seiner Sendung „Männerwelten“ machte er auf sexuelle Belästigungen gegenüber Frauen aufmerksam
-     Aktion „Pflege ist #NichtSelbstverständlich“, mit der er auf den Pflegenotstand hinwies
Heufer-Umlauf verbindet Entertainment mit gesellschaftlichem Bewusstsein. Dabei gelingt es ihm, stets integer und glaubwürdig zu bleiben.

Vermögen & Unternehmertum

Klaas investiert nicht so extrovertiert wie Joko, dennoch baute er sich über
-     Moderationen
-     Schauspiel
-     Musik
-     Podcast
-     eigene Produktionen und
-     Werbeverträge
ein Vermögen auf, das auf ca. 10 Millionen Euro geschätzt wird. In Bezug auf die tatsächliche Höhe gibt es keine offizielle Bestätigung.

Wissenswertes über Klaas Heufer-Umlauf

-     Klaas begann seine Karriere als Friseur
-     Er ist gelernter Maskenbildner
-     Als Jugendlicher trat er regelmäßig im Oldenburgischen Staatstheater auf. Sein erstes Engagement bekam er mit 14 Jahren.
-     Er spendete seine gesamte Instagram-Reichweite (ca. eine Million Follower) an iranische Aktivistinnen (Joko tat dasselbe)
-     Trockener Humor und Understatement zählen zu seinen Charakteristika
-     Beim Mauerfall-Jubiläum 2009 im ZDF übernahm er anteilig die Live-Moderation in Anwesenheit zahlreicher internationaler Staatsgäste.

Klaas Heufer-Umlauf ist der leise Perfektionist des deutschen Fernsehens. Einer, der Humor und Haltung verbindet, ohne dazu laut werden zu müssen. Ein Entertainer, der bewusst Grenzen setzt, ernste Themen anpackt und sich immer wieder neu erfindet.

