„Harry Potter: Wizards of Baking" startet bei SAT.1: Alle Sendetermine

„Harry Potter“-Backshow startet bei SAT.1: Alle Sendetermine

30.11.2025, 08.30 Uhr
von Elisa Eberle
James und Oliver Phelps, die in den "Harry Potter"-Filmen die Weasley-Zwillinge spielten, laden ein zu einem besonderen Backwettbewerb im Zeichen des berühmten Zauberlehrlings: Vor den Originalkulissen der Filmreihe müssen 18 Kandidatinnen und Kandidaten magische Kuchen und Torten kreieren.
James (links) und Oliver Phelps wurden als die Zwillinge Fred und George Weasley aus den "Harry Potter"-Filmen bekannt. Nun sind die inzwischen 39-Jährigen Moderatoren einer magischen Backshow.  Fotoquelle: SAT.1/2024 Warner Bros. Entertainment Inc.
Carla Hall und Jozef Youssef (zweiter von links) bewerten, was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des von James (zweiter von rechts) und Oliver Phelps moderierten Wettbewerbs backen.   Fotoquelle: SAT.1/2024 Warner Bros. Discovery, Inc. or its subsidiaries and affiliates. All rights reserved. / Anders Krusberg
Auf dem Bahnsteig 9 3/4 vor dem originalen Hogwarts Express kreieren Chris Teixeira (links) und Miko Kaw Hok Uy eines ihrer ersten essbaren Kunstwerke.  Fotoquelle: SAT.1/2024 Warner Bros. Discovery, Inc. or its subsidiaries and affiliates. All rights reserved. / Anders Krusberg
Zu den Höhepunkten von "Harry Potter: Wizards of Baking" gehören die Besuche von "Harry Potter"-Stars: In zweiten Folge etwa begrüßen James (links) und Oliver Phelps (rechts) den Schauspieler Warwick Davis, der den Kobold Griphook und den Lehrer Professor Flitwick spielte.   Fotoquelle: SAT.1/2024 Warner Bros. Discovery, Inc. or its subsidiaries and affiliates. All rights reserved. / Anders Krusberg
Jozef Youssef und Carla Hall begutachten die essbaren Goldenen Schnätze, die ein Team im Backwettbewerb eingereicht hat.   Fotoquelle: SAT.1/2024 Warner Bros. Discovery, Inc. or its subsidiaries and affiliates. All rights reserved. / Anders Krusberg

Ungeachtet der zu Recht höchst umstrittenen transfeindlichen Aussagen und Tätigkeiten der Romanautorin Joanne K. Rowling wird die Cashcow "Harry Potter" weiter fröhlich gemolken: Zwar wurde die als Fünfteiler geplante Filmreihe "Phantastische Tierwesen" wegen enttäuschender Umsätze nach Teil drei eingestellt, mit einer HBO-Serie, basierend auf den sieben Romanen, befindet sich derzeit allerdings das nächste Monster-Projekt in der Entwicklung.

SAT.1
Backshow • 30.11.2025 • 16:00 Uhr

Damit Fans die Wartezeit bis zum geplanten Serienstart 2027 nicht zu lang wird, veröffentlichte Warner Bros. Discovery 2024 die Backshow "Harry Potter: Wizards of Baking". Sechs Folgen waren Ende 2024 in den USA sowie ein halbes Jahr später auch bei RTL+ in Deutschland zu sehen. Nun zeigt SAT.1 die ersten zwei Folgen an einem Stück als Free-TV-Premiere. Die Folgen drei und vier sind am Sonntag, 7. Dezember, und die Folgen fünf und sechs am Sonntag, 14. Dezember, jeweils um 17 Uhr zu sehen.

Wann kommt „Harry Potter: Wizards of Baking“ nach Deutschland?

Das Konzept der Show ist schnell erklärt: In einem Back-Wettbewerb treten 18 Bäckerinnen und Bäcker in Teams gegeneinander an, um einmalige Kuchen und Torten, inspiriert von den "Harry Potter"-Filmen, zu kreieren. Das Besondere: Der Wettstreit findet nicht etwa in einer Backstube oder in einer gewöhnlichen Studioküche statt, sondern an den originalen Filmsets der "Harry Potter"-Filmreihe aus den 2000ern.

Moderiert wird die Sendung von den britischen Schauspielern James und Oliver Phelps, die die Weasley-Zwillinge Fred und George spielten. Die Jury besteht aus dem britischen Chefkoch Jozef Youssef, der amerikanischen Chefköchin Carla Hall und wechselnden Stars aus den "Harry Potter"-Filmen. Wer bis in die letzte Runde überzeugen kann, gewinnt den Wizards of Baking Cup.



In den USA feierte kürzlich eine zweite Staffel von "Wizards of Baking" Premiere bei Food Network U.S. Wann und wo die fünf Folgen in Deutschland zu sehen sein werden, ist nicht bekannt.

Harry Potter: Wizards of Baking – So. 30.11. – SAT.1: 16.05 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

