"Der letzte Bulle": Kritik zur Rückkehr von Henning Baum in seiner Kultrolle

Es ist die Rückkehr eines Raubeins und des Kumpeltypen schlechthin: Von 2010 bis 2014 verkörperte Henning Baum in der SAT.1-Serie "Der letzte Bulle" einen Kriminalisten der alten Schule: Mick Brisgau ist ein unkonventioneller Polizist und ein Macho noch obendrauf. Er lag aufgrund eines Kopfschusses 20 Jahre lang im Koma, bevor er in die (damalige) Jetztzeit geworfen wurde. Dort musste man(n) sich erst mal zurechtfinden, denn dass sich in den Jahren sehr viel verändert hat, machte Brisgau genauso zu schaffen wie die Heftigkeit der Kriminalfälle, mit denen er im Alltag als Cop konfrontiert wird. Eine Paraderolle für Henning Baum! Dass er zurückkehrt, war schon länger klar. Nach einer Vorab-Premiere beim Streamer Prime Video, gehen die neuen Episoden nun bei SAT.1 auf Sendung – jeweils montags, um 20.15 Uhr, in Doppelfolgen.

Alte Bekannte, neue Gesichter 2014 endete "Der letzte Bulle" mit einem fulminanten Finale, in dem der knorrige Alleingänger beginnt, Verantwortung zu übernehmen. Neue Folgen waren lange nicht geplant, wurden von Henning Baum selbst aber auch nicht ausgeschlossen. Stattdessen gab es 2019 mit dem gleichnamigen Film eine Kinofassung der Krimiserie. Jetzt schickt SAT.1 also tatsächlich wieder eine neue Staffel ins Rennen. Die erste Folge trägt nonchalant den Titel "Da isser wieder". Und allzu große intellektuelle Verrenkungen, um zu erklären, wo sich Brisgau genau in den elf Jahren, drei Monaten und acht Tagen übersprungener Zeit befunden hat, macht der Sender gar nicht erst. Hauptsache: Action!

"Der letzte Bulle" nahm sich nie zu ernst, und auch das Comeback wurde mit einem Augenzwinkern angekündigt: In einem neuen Trailer ist Mick Brisgau als auf einer einsamen Insel gestrandeter Schiffsbrüchiger zu sehen. Seine Rettung kommt – in Form einer Luxusjacht voller in Bikinis gekleideten Schönheiten. So kehrt der totgeglaubte Polizist erneut in eine Welt zurück, die sich ohne ihn weitergedreht hat – und muss um seinen Platz darin kämpfen.

Henning Baum ist nicht der einzige alte Bekannte, der für die Neuauflage der Serie zurückkehrt: Auch Maximilian Grill als Andreas Kringge, Helmfried von Lüttichau als Leiter der Mordkommission Martin Ferchert, Robert Lohr als Roland Meisner und Tatjana Clasing als Kneipenbesitzerin Uschi Nowatzki sind wieder mit von der Partie. Neu dabei sind Carolin Berger und Torben Liebrecht.

"Es ist schön, dass das so geblieben ist." "Es gibt wohl kaum eine Figur, die ich je gespielt habe, die so viele unterschiedliche Facetten zeigen kann, wie Mick Brisgau. Ich kann nicht genau sagen, wie viel DNA von mir selbst in der Rolle steckt. Da muss ich ein bisschen den Mantel des Schweigens darüberbreiten, aber ich liebe die Figur wirklich, und habe sie schon immer gerne mit Leben gefüllt", sagt Henning Baum zu seiner Kultrolle.

"Deshalb ist es sehr spannend, nach so langer Zeit wieder in Micks Essener Revier zurückzukehren", so Baum. "Es fühlt sich weder fremd an, noch ist es so, als hätte man gestern erst Staffel 5 abgedreht. Das Interessante ist, dass wir alle unsere Rollen in gereifter Form wiederentdecken und eine Entwicklung feststellen. Dazu kommt die Vertrautheit. Es ist schön, dass das so geblieben ist."

Im Anschluss an die Doppelfolge "Der letzte Bulle" zeigt SAT.1 ab 22.20 Uhr ebenfalls neu die erste Folge der Comedyserie "Frier und Fünfzig – Am Ende meiner Tage" mit Annette Frier.

