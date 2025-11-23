Home News TV-News

"Das Traumschiff: Auckland": Kritik zur neuen Ausgabe mit Florian Silbereisen

23.11.2025, 06.00 Uhr
von Susanne Bald
Kapitän Parger und seine Crew setzen die Segel Richtung Neuseeland. Mit an Bord ist Influencerin Sophia Thiel. Drama, Romantik und exotische Kulissen erwarten die Zuschauer von "Das Traumschiff" auf ZDF.
Trügerische Idylle: Kapitän Parger (Florian Silbereisen, links), Schiffsärztin Dr. Delgado (Collien Fernandes, zweite von links), Hoteldirektorin Hanna Liebhold (Barbara Wussow) und Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth) versuchen sich in Neuseeland als Winzer. Nur: Warum geraten Hanna und Martin auf dieser Reise immer wieder in Streit?   Fotoquelle: ZDF/Dirk Bartling
Bei diesen Passagierinnen und Passagieren knirscht es gewaltig: Die Winzerin Esther Sarchow (Susanna Simon, Mitte) will mit ihrem Team Victoria (Luna Baptiste, links), Marco (Frédéric Brossier, zweiter von links), Britta (Sila Sahin) und Erik (Matthias Komm) in Auckland eine Weinmesse besuchen. Unterwegs treten immer wieder Konflikte auf.  Fotoquelle: ZDF/Dirk Bartling
Während Britta Weigert (Sila Sahin, Mitte) mit ihrem Job als Assistentin der Winzerin Esther hadert, ist Victoria Schneider (Luna Baptiste), zuständig für das Marketing des Weinguts, unglücklich verliebt in ihren Kollegen Marco Zurheide (Frédéric Brossier).  Fotoquelle: ZDF/Dirk Bartling
Kapitän Parger (Florian Silbereisen) und Dr. Delgado (Collien Fernandes) ist nicht entgangen, das es zwischen Hoteldirektorin Hanna Liebhold und Staff-Kapitän Martin Grimm auf der Reise nach Auckland extreme Spannungen gibt. Sie hecken einen Plan aus, um die Streithähne zur Aussprache zu zwingen.  Fotoquelle: ZDF/Dirk Bartling
Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth, rechts) und der Passagier Erik Milewski (Matthias Komm) freunden sich an. Sie beide haben etwas gemeinsam: Sie sind trockene Alkoholiker und haben dadurch vieles in ihrem Privatleben zerstört. So leidet Erik darunter, dass sein Sohn nichts mit ihm zu tun haben möchte. Grimm macht ihm Mut.  Fotoquelle: ZDF/Dirk Bartling
Gerade hat Kreuzfahrt-Direktor Oskar Schifferle (Harald Schmidt, Mitte) Umschläge an Kapitän Parger (Florian Silbereisen, zweiter von rechts), Hanna Liebhold (Barbara Wussow, rechts), Jessica Delgado (Collien Fernandes) und Martin Grimm (Daniel Morgenroth) verteilt. Darin steht, welchen Aufgaben sich jeder in Auckland stellen soll.   Fotoquelle: ZDF/Dirk Bartling
Star-Gast an Bord der MS Amadea ist in dieser Folge Fitness-Influencerin Sophia Thiel als Nina Ahrens. Als Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle hört, dass sie Reise-Influencerin ist, verlangt er von Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen, rechts) und Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth) eine Sonderbehandlung für sie.  Fotoquelle: ZDF/Dirk Bartling
Auf der Weinmesse in Auckland lernt der Önologe Marco Zurheide (Frédéric Brossier, links) den Weingutbesitzer Tom Walker (Marek Erhardt) kennen, der ihm ein verlockendes Angebot macht. Wird Marco nach Neuseeland ziehen und seine Chefin Esther Sarchow im Stich lassen?  Fotoquelle: ZDF/Dirk Bartling
Winzerin Esther Sarchow (Susanna Simon) gibt sich nach außen hart und schroff. Nur zu ihrem Mitarbeiter Erik Milewski (Matthias Komm) scheint sie einen Draht zu haben. In Neuseeland kommen sich die beiden näher. Doch es gibt vieles zu klären.  Fotoquelle: ZDF/Dirk Bartling
Marketingfrau Victoria (Luna Baptiste) hat Liebeskummer, weil ihr Schwarm und Kollege Marco nicht auf ihre Flirtversuche eingeht. Da kommt der Neuseeländer Hemi Fletcher (Max Crean), auf dessen Familien-Schaffarm das Team logiert, gerade zur rechten Zeit in ihr Leben.  Fotoquelle: ZDF/Dirk Bartling
Die Mosel-Winzerin Esther Sarchow (Susanna Simon) und ihre Mitarbeiter Erik Milewski (Matthias Komm, links) und Marco Zurheide (Frédéric Brossier) besichtigen das riesige Weingut von Tom Walker (Marek Erhardt).  Fotoquelle: ZDF/Dirk Bartling
Sie meinen es ernst mit dem Teambuilding, nur Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle drückt sich (von links): Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth), Hoteldirektorin Hanna Liebhold (Barbara Wussow), Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado (Collien Fernandes) und Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) treten zum gemeinsamen Cricketspiel an.  Fotoquelle: ZDF/Dirk Bartling

In bewegten Zeiten wie diesen braucht man etwas, woran man sich festhalten kann. Etwas Vertrautes, das einem, und wenn auch nur für 90 Minuten, ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit gibt. Ein Garant dafür ist seit beinahe 45 Jahren "Das Traumschiff" im ZDF. Sobald James Lasts Titelmelodie erklingt, ist klar: Alles wird gut! Am Sonntagabend sticht das Traumschiff zum 106. Mal in See, mit Kurs auf Auckland.

Ein Potpourri aus Romantik, Drama, Spannung, exotischen Kulissen, die das Fernweh der Deutschen bedienen, und bekannten Darstellerinnen und Darstellern: Das ist seit jeher das Erfolgsrezept der 1981 vom Produzenten und selbsternannten "Unterhaltungsfuzzi" Wolfgang Rademann vom Stapel gelassenen Hochglanzserie, die für denselben Eskapismus sorgt wie die Klatschmagazine beim Friseur. Diesmal haben nicht nur die Passagierinnen und Passagiere Probleme im Gepäck, auch in der Crew von Kapitän Parger (Florian Silbereisen) läuft es nicht rund. Aber man kann darauf vertrauen: Wenn es am Ende der Reise kein Captain's Dinner mit Torten, Wunderkerzen und glücklichen, zufriedenen Gesichtern gibt, dann ist es noch nicht das Ende. Versprochen.

Teambuilding-Maßnahmen in Neuseeland

Die Mosel-Winzerin Esther Sarchow (Susanna Simon) reist mit ihren Mitarbeitern nach Auckland, um dort eine Weinmesse zu besuchen. Harmonie herrscht jedoch nicht: Sarchows Assistentin Britta (Sila Sahin) leidet unter dem schroffen Verhalten ihrer Chefin, die junge Victoria (Luna Baptiste), zuständig fürs Marketing, ist unglücklich verliebt in ihren Kollegen Marco (Frédéric Brossier), und der Techniker Erik (Matthias Komm) leidet darunter, dass er durch seine Alkoholsucht die Beziehung zu seinem Sohn zerstört hat. – Auftritt Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth)! Ganz zufällig ist auch er trockener Alkoholiker und hat so manche mutmachende Weisheit für Erik im Ärmel.

Apropos Martin Grimm: Warum nur zicken er und Hoteldirektorin Hanna Liebhold (Barbara Wussow) sich auf der Reise nach Auckland ständig an? Das scheinen nicht einmal sie selbst zu wissen. Was für ein glücklicher Zufall, dass die Reederei am Reiseziel eine teambildende Maßnahme für Parger, Grimm, Liebhold und Schiffsärztin Jessica Delgado (Collien Ulmen-Fernandes, nach der Trennung von ihrem Schauspielkollegen Christian ohne "Ulmen") angesetzt hat. Eigentlich soll auch Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle (in komödiantischer Höchstform: Harald Schmidt) daran teilnehmen, doch plötzlich ereilen den notorischen Hypochonder mysteriöse Schwindelanfälle ...

Reisen mit dem "Traumschiff" bildet!

Was darf neben menschlichen Irrungen und Wirrungen auf der MS Amadea außerdem nicht fehlen? Genau: Kapitän Pargers Vorstellung der Schönheiten und Besonderheiten des Reiseziels. Etwas hölzern, dafür umso salbungsvoller vorgetragen, besingt Florian Silbereisen die "mächtigen Gebirge und nebelverhangenen Fjorde" sowie die außergewöhnliche Flora und Fauna Neuseelands. Außerdem erfährt man, dass Auckland die größte Stadt des Landes ist und ihr Maori-Name "eine junge Schönheit mit hundert Liebhabern" bedeutet. Niemand kann behaupten, dass Reisen mit dem "Traumschiff" nicht bildet!

Und, ebenfalls Tradition beim "Traumschiff", auch diesmal geht ein prominenter Gast, der nicht von der Schauspielerei kommt, an Bord: Fitness- und Mental-Health-Influencerin Sophia Thiel verkörpert eine, wie originell, Reise-Influencerin. Oskar Schifferle bekommt da sofort Dollarzeichen in den Augen, verspricht er sich doch beste Werbung für das Schiff und die Reederei, weshalb er von allen Crewmitgliedern sogleich eine königliche Behandlung der Passagierin verlangt ...

Schon am zweiten Weihnachtsfeiertag, am 26. Dezember, gibt es eine weitere neue Ausgabe von "Das Traumschiff". Dann geht es nach Bora Bora. An Neujahr, auch das ein fester Termin, reisen Kapitän Parger und Co. nach Madikwe in Südafrika. In der ZDF Mediathek sind die Filme bereits ab 15. November abrufbar.

"Das Traumschiff: Auckland" – So. 23.11. – ZDF: 20.15 Uhr

